বিয়ের পরেই রটে ডিভোর্সের খবর! ‘এমন একজন পুরুষ যার মধ্যে প্রচুর মেল ইগো’, অভিষেকের জন্মদিনের শুভেচ্ছায় লিখলেন শার্লি

বিয়ের পরেই রটে ডিভোর্সের খবর! ‘এমন একজন পুরুষ যার মধ্যে প্রচুর মেল ইগো’, অভিষেকের জন্মদিনের শুভেচ্ছায় লিখলেন শার্লি
বিয়ের বয়স মাত্র বছর দেড়েক। এরই মধ্যে রটেছিল অভিষেক ও শার্লির নাকি ডিভোর্স হচ্ছে। বরের জন্মদিনে কী লিখলেন ফুলকির খলনায়িকা?
২০২৫ সালের ২৯ এপ্রিল বিয়ে করেন অভিষেক বোস ও শার্লি মোদক। বিয়ের পরপরই খবর এসেছিল যে, শার্লি আর অভিষেকের মধ্যে নাকি কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে। এমনকী, দুজনের ডিভোর্স নিয়েও চলেছিল কানাঘুষো। যদিও এসব জল্পনায় কোনোদিনই সেভাবে মন্তব্য করেননি দুই তারকা।
শুক্রবার বরের জন্মদিনে আদুরে বার্তা শার্লির। সোশ্য়াল মিডিয়ায় এয়ারপোর্টে তোলা ছবি শেয়ার করে লিখলেন, ‘হাই বর, শুভ জন্মদিন পৃথিবীর সবচেয়ে চমৎকার মানুষটিকে। এমন একজন পুরুষ যার মধ্যে প্রচুর 'মেল ইগো' (male ego) আছে। হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। পুরুষসুলভ অহংবোধ। তবে আমার কাছে তুমি এই শব্দটির অর্থই বদলে দিয়েছ। তুমি আমার 'ফিমেল ইগো'-কে প্রাধান্য দিতে ভালোবাসো, নারীদের তাদের প্রত্যাশার চেয়েও বেশি সম্মান করতে ভালোবাসো—আর তোমার সেই 'মেল ইগো'-এর রূপটা আসলে এমনই। আবারও তোমাকে জানাই শুভ জন্মদিন। আমি তোমাকে ভালোবাসি। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুক। আর আমি সবসময় তোমার পাশে থাকব...’
বড় কোনো জাঁকজমক নয়, বরং একেবারে ছিমছাম ও ঘরোয়াভাবে দুই পরিবারের সদস্য ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের উপস্থিতিতে আইনি মতে বিয়ে সম্পন্ন হয় অভিষেক ও শার্লির। দুজনে একসঙ্গে সেই সময় কাজ করছিলেন ফুলকিতে। অভিষেক সেই ধারাবাহিকের নায়ক, আর শার্লি খলনায়িকা। অভিষেক-শার্লির বিয়েতে 'ফুলকি' ধারাবাহিকের একাধিক কলাকুশলী ও বন্ধুরা উপস্থিত ছিলেন।
তাঁদের বিয়ের বয়স যখন ৮ মাস, তখনই রটেছিল ডিভোর্সের খবর। রটে নায়িকার জীবনে অভিষেকের জায়গায় এসেছে অন্য কেউ। তাই ভাঙনের পথে তাঁদের বিয়ে। চর্চা বাড়লে আনন্দবাজার অনলাইনের কাছে এই গুজবের সত্যতা অস্বীকার করেন শার্লি। তিনি স্পষ্ট বলেন, এই সব গুঞ্জনকে গুরুত্ব দিতে না-রাজ। অভিনেত্রীর কথায়, ‘এই রকম কিছু শুনলে আমরা হাসাহাসি করি। এর মধ্যেই এই সব রটে গেল। আমরা তো জানতেই পারিনি! কী আর বলব।’
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