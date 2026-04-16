    Shatrughan Sinha and Gulshan Grover: শত্রুঘ্নর চোখে আসল ‘ধুরন্ধর’ গুলশন! রহমান চরিত্রে নাকি মানাত ‘ব্যাড ম্যান’কেই

    Shatrughan Sinha and Gulshan Grover: বলিউডের 'ব্যাড ম্যান' গুলশন গ্রোভার সম্প্রতি জানিয়েছেন যে, 'ধুরন্ধর' ছবিটি দেখার পর শত্রুঘ্ন সিনহা তাকে বলেছিলেন যে, রহমান ডাকাত চরিত্রে তার অভিনয় করা উচিত ছিল। গুলশন গ্রোভার নিজেও এই মন্তব্যের সঙ্গে একমত।

    Apr 16, 2026, 14:39:25 IST
    By Swati Das Banerjee
    Shatrughan Sinha and Gulshan Grover: বলিউডে 'ব্যাডম্যান' নামে পরিচিত গুলশন গ্রোভার বর্তমানে তার আসন্ন সিরিজ 'মাটকা কিং'-এর প্রচারে ব্যস্ত। 'মাটকা কিং'-এ প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন বিজয় ভার্মা। গুলশন গ্রোভারও এই সিরিজের অংশ। এই সিরিজের প্রচারের জন্য দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে গুলশন গ্রোভার 'ধুরন্ধর' ছবির রহমান ডাকাত চরিত্রের বিষয়ে কথা বলেছেন। গুলশন জানান যে, শত্রুঘ্ন সিনহা তাঁকে বলেছেন যে রহমান ডাকাত চরিত্রটি তার অভিনয় করা উচিত ছিল।

    শত্রুঘ্নর চোখে আসল ‘ধুরন্ধর’ গুলশন (Instagram)
    শত্রুঘ্ন সিনহা গুলশন গ্রোভারকে কী বলেছিলেন?

    ইন্ডিয়া টুডে-র সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে গুলশন গ্রোভার বলেন যে, কয়েকদিন আগে তিনি ইন্ডাস্ট্রির কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে লাঞ্চে গিয়েছিলেন। সেখানে শত্রুঘ্ন সিনহাও উপস্থিত ছিলেন। শত্রুঘ্ন সিনহা আড্ডার ছলে তাঁকে বলেন যে রহমান ডাকাত চরিত্রটি তার অভিনয় করা উচিত ছিল।

    গুলশন গ্রোভার বলেন, 'দুই দিন আগে শত্রুঘ্ন সিনহা, রাকেশ রোশন, আমরা সবাই রাতের খাবার খাচ্ছিলাম। আমি একটু দেরিতে পৌঁছেছিলাম, তখন তিনি (শত্রুঘ্ন সিনহা) বলেছিলেন – আমি 'ধুরন্ধর' দেখেছি। গুলশন গ্রোভার, এই ছবিতে তোমার থাকা উচিত ছিল।'

    গুলশন গ্রোভার আরও জানান যে, শত্রুঘ্ন সিনহা এও বলেছিলেন যে, যদি তিনি (গুলশন) রহমান ডাকাত চরিত্রে অভিনয় করতেন তবে তা কত ভালো হতো। গুলশন হাসিমুখে শত্রুঘ্ন সিনহার মন্তব্যে সায় দেন।

    এই আলোচনার সময় গুলশন গ্রোভার ক্রাইম স্টোরিটেলিং-এ আসা পরিবর্তন নিয়েও কথা বলেছেন। তিনি বলেন, ‘পরিবর্তন সর্বত্র ঘটছে। তা আপনার বাড়ি হোক, বাইরে হোক, আপনার কর্মস্থল হোক, সবখানেই পরিবর্তন ঘটছে। এমন পরিস্থিতিতে সিনেমা জগতেও পরিবর্তন অনিবার্য। তা গল্প বলার ধরণ হোক, পরিচালনা হোক, অভিনয় হোক, সব কিছুতেই পরিবর্তন আসবে।’

    গুলশন গ্রোভার আরও বলেন যে, তাঁর মতে যারা পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে না, তারা আধুনিক পোশাক পরলেও তাদের চিন্তাভাবনা এখনও পুরনো রয়ে যায়।

    কবে মুক্তি পাচ্ছে 'মাটকা কিং'?

    গুলশন গ্রোভারের আসন্ন সিরিজ ‘মাটকা কিং’ ১৭ এপ্রিল থেকে প্রাইম ভিডিওতে স্ট্রিম হবে। এই সিরিজে গুলশন গ্রোভার এবং বিজয় ভার্মা অভিনয় করবেন। 'মাটকা কিং' একটি ক্রাইম সিরিজ। ভক্তরা অধীর আগ্রহে এর জন্য অপেক্ষা করছেন।

