Dev-Subhahsree: ‘আমার থেকে বেশি আমাকে বোঝে শুভ’, দাদাগিরিতে দেব, ‘সব সময় পাশে আছি’—পালটা শুভশ্রী!

Dev-Subhahsree: ‘আমার থেকে বেশি আমাকে বোঝে শুভ’, দাদাগিরিতে দেব, ‘সব সময় পাশে আছি’—পালটা শুভশ্রী!
দাদাগিরির মঞ্চে দাঁড়িয়ে নিজেদের সুন্দর সম্পর্কের সমীকরণ প্রকাশ করলেন দেব ও শুভশ্রী। প্রেম ফুরালোও বন্ধুত্ব অটুট।
টলিউডের অন্যতম চর্চিত ও জনপ্রিয় জুটি দেব (Dev) এবং শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় (Subhashree Ganguly)। তাঁদের অনস্ক্রিন ও অফস্ক্রিন কেমিস্ট্রি একসময় বাংলা সিনেমার অলিন্দে তুমুল ঝড় তুলত। যদিও সময়ের নিয়মে দুজনের জীবনের পথ আলাদা হয়ে গেছে, তবে সম্পর্কের সেই শ্রদ্ধা ও পারস্পরিক টান আজও অমলিন।সম্প্রতি জনপ্রিয় রিয়্যালিটি শো ‘দাদাগিরি’ (Dadagiri)-র বিশেষ পর্বে আরও একবার নস্টালজিয়া উসকে দিলেন দুজনে।
দেবের সঞ্চালনায় দাদাগিরির মঞ্চে খেলতে হাজির ‘দেশু৭’ টিম। সঞ্চালক দেবের সামনে প্রতিযোগী শুভশ্রী, অনিবার্ণ, প্রিয়াঙ্কা সরকাররা।
টেলিভিশনের পর্দায় একে অপরের প্রতি যে খোলামেলা প্রশংসা ও বক্তব্য রাখলেন দেব-শুভশ্রী, তা দেখে আপ্লুত সিনেপ্রেমী ও অনুগামীরা।
‘যে কোনো সময়ে ডাকলেই পাশে পাবে’— শুভশ্রীর অভয়বার্তা
অনুষ্ঠানের মঞ্চে বিশেষ মুহূর্ত ও কথোপকথনের মাঝে অতীতের কথা ও সম্পর্কের সমীকরণ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে শুভশ্রী অত্যন্ত সাবলীল ও পরিপক্ক এক বার্তা দেন। শুভশ্রী বলেন, ‘ওর সাথে আমার কী অতীত ছিল, সেটার থেকেও বড় কথা— যেকোনো সময় যখন তুমি চাইবে, অবশ্যই সবসময় পাশে আছি।’ শুভশ্রীর এই আশ্বাস ও বক্তব্যের পর পুরো মঞ্চ করতালিতে মুখরিত হয়ে ওঠে।
‘ও আমাকে আমার চেয়েও বেশি বোঝে’— উত্তর দিলেন দেব
শুভশ্রীর এই সুন্দর আশ্বাসের জবাবে চুপ থাকেননি টলিউড মেগাস্টার দেবও। প্রাক্তন সহ-অভিনেত্রীর এই কথার জবাবে দেব অত্যন্ত আবেগঘন কণ্ঠে প্রশংসা করে বলেন: ‘ও আমার থেকে বেশি আমাকে বোঝে বলে আমার মনে হয়।’
দুজনের এই মিষ্টি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ কথোপকথন কেবল উপস্থিত দর্শকদের নয়, বরং সোশাল মিডিয়ায় আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়া এই ভিডিও ক্লিপ দেখে মুগ্ধ করেছে বাংলা সিনেমার হাজার হাজার অনুরাগী ও নেটিজেনদের।
জীবন যে চাকা— উসকে দিল নগরদোলার গান!
অনির্বাণের বিখ্যাত গান ‘আমাদের বকুল তলায় ভিড় জমেছে’ গাইতে শোনা গেল অনির্বাণকে। জীবনের এই রূপক টেনে বলা হয়— কীভাবে জীবনের নগরদোলা গোল গোল ঘুরে আবার এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে তিক্ততার কোনো স্থান নেই, রয়েছে কেবলই পারস্পরিক শ্রদ্ধা। বর্তমানে দুজনেই নিজ নিজ ব্যক্তিজীবনের পাশাপাশি কর্মজীবনেও দারুণ সফল। তবে অতীতে ‘চ্যালেঞ্জ’, ‘পরাণ যায় জলিয়া রে’, ‘রোমিও’, ‘খোকাবাবু’-র মতো ব্লকবাস্টার উপহার দেওয়া এই জুটিকে রিল কিংবা রিয়েল লাইফে একফ্রেমে দেখা সবসময়ই অনুরাগী ও দর্শকদের কাছে এক পরম পাওয়ার মতো।
যদিও নিন্দুকরা কটূক্তি করতে ছাড়েননি। কেউ বলেন, ‘এতই যখন বোঝে তাহলে আলাদা হওয়ার কী দরকার ছিল?’ কেউ বললেন, ‘দেবের ভুলে যাওয়া উচিত নয়, শুভশ্রী এখন অন্য কারুর সন্তানের মা’। আবার কেউ লেখেন, ‘রুক্মিণীর আত্মসম্মানের কথাটাও ভাবা উচিত’। প্রাক্তন সম্পর্ককে হাতিয়ার করে প্রচারের অভিযোগে বিদ্ধ দেব-শুভশ্রী। তবে সেই নিয়ে দুজনের কোনও খেদ নেই তা স্পষ্ট।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More