    'বাচ্চা নেওয়ার থেকে কুকুর পোষা ভালো…', বিয়ে, সংসার, সন্তান প্রসঙ্গে অকপট শেফালি

    শেফালি শাহ বিয়ে, সম্পর্ক এবং সন্তান ধারণ নিয়ে তাঁর মতামত জানিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, আমাদের সমাজে বিয়ে এবং মাতৃত্ব বা পিতৃত্ব কীভাবে এক অবিরাম চাপ সৃষ্টি করে। এছাড়াও, তিনি পরামর্শ দিয়েছেন যে সন্তানের পরিবর্তে কুকুর পোষা যেতে পারে।

    May 16, 2026, 12:51:15 IST
    By Sayani Rana
    শেফালি শাহ সেইসব তারকাদের মধ্যে একজন, যিনি নিজের মনের কথা বলতে কখনও দ্বিধা করেন না, সেটা চলচ্চিত্র জগতের বিষয় হোক বা ভক্তদের জীবন নিয়ে পরামর্শ দেওয়া। এবার শেফালি বিয়ে, সম্পর্ক এবং সন্তান ধারণ নিয়ে তাঁর মতামত জানিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, আমাদের সমাজে বিয়ে এবং মাতৃত্ব বা পিতৃত্ব কীভাবে এক অবিরাম চাপ সৃষ্টি করে। এছাড়াও, তিনি পরামর্শ দিয়েছেন যে সন্তানের পরিবর্তে কুকুর পোষা যেতে পারে।

    লিলি সিংকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শেফালি সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং তরুণীদের খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে না করার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, 'এখন অল্প বয়সে বিয়ে না করাই ভালো। ঈশ্বরের দোহাই, এটা করবেন না। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে উচিত মানুষটার সঙ্গে দেখা করা, অনেকের সঙ্গে দেখা করা।' তিনি আরও বলেন, ‘আমি সবাইকে বলি, যদি তুমি বিয়েতে বিশ্বাস করো, তাহলে বিশ্বাস করো, এতে অনেক খাটুনি আছে।’ শেফালি জানিয়েছেন যে, বিয়েকে এত হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়। মানসিক ভাবে পরিপক্ক হলেই কেবল সম্পর্কে জড়ানো উচিত।

    তাঁর বয়স ৩৭ বছর এবং তিনি এখনও অবিবাহিত এই প্রসঙ্গে শেফালি বলেন, ‘আমি কি শুধু একটা কথা বলতে পারি? আমাকে অনেক ট্রোল করা হবে। বাচ্চা নেওয়ার থেকে কুকুর পোষা ভালো।’ শেফালি আরও বলেন যে মানুষের জীবনে কুকুরই একমাত্র প্রাণী যারা নিঃশর্ত ভালোবাসা দেয়।

    তিনি আরও বলেন, ‘আগে শোগুলোর একটা শেষ থাকত। একটা শুরু, একটা মাঝখান, আর তারপর একটা শেষ। এখন আর কোনও শেষ নেই। মূল উদ্দেশ্য ছিল ভালো কনটেন্ট তৈরি করা... গুণগত মান, পরিমাণ নয়। তখন, এখন, যখন ১০০ বা ৫০০ পর্ব চলে... ডেইলি সোপে, আপনাকে প্রতিদিনের ডেডলাইন পূরণ করতে হয়: এটা বানাতে হবে, ওটা ডেলিভারি দিতে হবে। তারপর, টিআরপি। আমি যখন টিভিতে কাজ করতাম, তখন এর কোনও কিছুই ছিল না।’

    শেফালি আরও বলেন, ‘চমৎকার গল্প এবং একটি নির্দিষ্ট কাহিনীধারা ছিল। এমনটা ছিল না যে টিআরপি ভালো না হলে এই চরিত্রটিকে মেরে ফেলা হবে বা ওই কাহিনী বদলে দেওয়া হবে। আগে এমনটা হয়নি।’

    প্রসঙ্গত, শেফালী টিভি অভিনেতা হর্ষ ছায়ার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তবে, বিয়ের চার বছর পর তাঁদের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। এরপর ২০০০ সালে শেফালী চলচ্চিত্র নির্মাতা বিপুল অমৃতলাল শাহকে বিয়ে করেন। তাঁদের আর্যমান ও মৌর্য নামে দুটি সন্তান রয়েছে। শেফালির দুটি পোষ্যও আছে যাদের তিনি নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসেন। একজনের নাম অ্যাশ এবং আর একজনের নাম সিম্বা। শেফালি প্রায়ই তাদের সঙ্গে ছবি ও ভিডিয়ো শেয়ার করে।

