বাংলা ছবিতে প্রথমবার সারভাইভাল রিভেঞ্জ থ্রিলার! আসছে ‘শিকারী’, ডেবিউ অসমের নায়িকা আইমি গগৈ-এর
প্রতিশোধ, অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই আর টানটান অ্যাকশনে বড়পর্দায় আসছে সত্যজিৎ দাস পরিচালিত নতুন বাংলা ছবি ‘শিকারি’। নির্মাতাদের দাবি, এটিই বাংলার প্রথম সারভাইভাল রিভেঞ্জ অ্যাকশন থ্রিলার। এই ছবির হাত ধরেই বাংলা পূর্ণদৈর্ঘ্যের সিনেমায় অভিষেক হতে চলেছে অসমের অভিনেত্রী আইমি গগৈয়ের।
বাংলা সিনেমায় আসতে চলেছে নতুন ধরনের অ্যাকশন থ্রিলার। পরিচালক সত্যজিৎ দাসের হাত ধরে বড়পর্দায় মুক্তি পেতে চলেছে ‘শিকারি’। নির্মাতাদের দাবি, এটি বাংলার প্রথম সারভাইভাল রিভেঞ্জ অ্যাকশন থ্রিলার। ছবির হাত ধরেই বাংলা পূর্ণদৈর্ঘ্যের সিনেমায় অভিষেক হতে চলেছে অসমের অভিনেত্রী আইমি গগৈয়ের। ২০২৭ সালের প্রেম দিবসে মুক্তি পাওয়ার কথা ছবিটির।
ম্যাড ফ্রেমসের পরিবেশনায় এবং অংশু সা-এর প্রযোজনায় তৈরি এই ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র শুভ্র সেন। পেশায় সাংবাদিক ও ভ্রমণচিত্রগ্রাহক শুভ্রর ভূমিকায় অভিনয় করছেন গৌতম দাস। তাঁর স্ত্রী অনিন্দিতার চরিত্রে রয়েছেন আইমি গগৈ। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যাবে রজতাভ দত্ত ও যুধাজিৎ সরকারকে। ছবির সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন জনপ্রিয় গায়ক মিতাস ভট্টাচার্য, যাঁর এই ছবির মাধ্যমেই সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে অভিষেক হচ্ছে।
ছবির গল্পে স্ত্রীকে নিয়ে চন্দ্রপুরের নির্জন সমুদ্রসৈকতে বেড়াতে যায় শুভ্র। সেখানে আচমকাই এক অপরাধচক্রের মুখোমুখি হয় সে। তার ক্যামেরায় ধরা পড়ে যায় অপরাধের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য। এরপর এক মর্মান্তিক ঘটনা বদলে দেয় তার জীবন। প্রিয়জনকে হারানোর যন্ত্রণা থেকে জন্ম নেয় প্রতিশোধের আগুন। যে ক্যামেরা একসময় প্রকৃতির সৌন্দর্য বন্দি করত, সেটাই হয়ে ওঠে সত্যের সন্ধান এবং শত্রুকে চিহ্নিত করার অস্ত্র।
পরিচালক সত্যজিৎ দাসের কথায়, ‘শিকারি’ শুধুমাত্র অ্যাকশন বা প্রতিশোধের গল্প নয়, বরং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। ছবিতে সমুদ্রতট, ঝাউবন ও নির্জন উপকূলকে গল্পের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে তুলে ধরা হবে।
গৌতমের কাছে শুভ্রর চরিত্রটি আবেগ, যন্ত্রণা ও শারীরিক লড়াইয়ের মিশেল। অন্যদিকে, আইমির কাছে বাংলা ছবিতে কাজ করা এক বিশেষ অভিজ্ঞতা। রজতাভ অভিনয় করছেন এক ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদের চরিত্রে, আর যুধাজিৎকে দেখা যাবে স্থানীয় থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অরিন্দম সেনের ভূমিকায়। শেষ পর্যন্ত কে শিকারি আর কে শিকার, সেই রহস্য নিয়েই দর্শকদের সামনে আসবে ‘শিকারি’।
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