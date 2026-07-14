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    ‘আমি তো ভার্জিন!’ শিবাঙ্গি যোশীর চরিত্র, যৌনজীবন নিয়ে নোংরা মস্করা,কটাক্ষের মুখে শিল্পা

    লক আপ ২’-এর সাম্প্রতিক এপিসোডে জনপ্রিয় অভিনেত্রী শিবাঙ্গি যোশীর চারিত্রিক বিষয় ও কৌমার্য বা ‘ভার্জিনিটি’ নিয়ে ঠাট্টা করে বিতর্ক তৈরি করলেন শিল্পা শিন্দে।

    Published on: Jul 14, 2026, 21:01:10 IST
    By Priyanka Mukherjee
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    জনপ্রিয় এবং বিতর্কিত রিয়্যালিটি শো ‘লক আপ ২’ (Lock Upp 2)-এর সেলে বন্দি প্রতিযোগীদের নিত্যদিনের ঝগড়া ও একে অপরকে নিয়ে বিস্ফোরক সব মন্তব্য প্রতিনিয়ত চর্চায় থাকছে। তবে এবার সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করে সহ-প্রতিযোগী অভিনেত্রী শিবাঙ্গি যোশী কৌমার্য বা ‘ভার্জিনিটি’ নিয়ে অত্যন্ত আপত্তিকর মন্তব্য করে বসলেন ‘বিগ বস ১১’ জয়ী অভিনেত্রী শিল্পা শিন্দে।

    ‘আমি তো ভার্জিন!’ শিবাঙ্গি যোশীর চরিত্র, যৌনজীবন নিয়ে নোংরা মস্করা,কটাক্ষের মুখে শিল্পা
    ‘আমি তো ভার্জিন!’ শিবাঙ্গি যোশীর চরিত্র, যৌনজীবন নিয়ে নোংরা মস্করা,কটাক্ষের মুখে শিল্পা

    শিল্পার মুখে শিবাঙ্গির এই রূপ মিমিক্রি সমাজমাধ্যমে আসতেই ফুঁসে উঠেছেন দর্শকেরা। ক্ষুব্ধ অনুরাগীরা সোশ্যাল মিডিয়ায় শিল্পা শিন্দে ও তাঁর সঙ্গী শ্রেয়া কালরার ক্লাস নিতে বিন্দুমাত্র ছাড়ছেন না।

    প্রথমে হর্ষদ, পরে শিবাঙ্গিকে নিয়ে মস্করা

    সদ্য সম্প্রচারিত এপিসোডে দেখা যায়, দুই প্রতিযোগী শ্রেয়া কালরা এবং শিল্পা শিন্দে ঘরের ভেতরে বসে অন্যান্য প্রতিযোগীদের নিয়ে আড্ডা দিচ্ছিলেন। প্রথমে শ্রেয়া কালরা সহ-প্রতিযোগী হর্ষদ চোপড়া (Harshad Chopda)-র গলা নকল করে মস্করা করতে শুরু করেন। হর্ষদের মিমিক্রি করে শ্রেয়া বলেন— ‘আরে ইয়ার, আমার এমন কোনো বড় সিক্রেট নেইও, আমি কত অভিনয় করব?’

    ঠিক এর পরেই শ্রেয়া অভিনেত্রী শিল্পা শিন্দেকে বলেন শিবাঙ্গি যোশীর মিমিক্রি করে দেখাতে। হর্ষদের পাশে শিবাঙ্গি থাকলে তিনি কেমন প্রতিক্রিয়া দিতেন, তা নকল করতে গিয়ে শিল্পা শিন্দে অত্যন্ত কদর্য মন্তব্য করে বসেন।

    ‘আমি খুব নিষ্পাপ, আমি ভার্জিন’— বিতর্কিত মন্তব্য শিল্পার

    শিবাঙ্গি যোশীর গলা এবং ওঁর হাবভাব নকল করে ব্যঙ্গাত্মক সুরে শিল্পা শিন্ডে বলেন, ‘আমি তো ভীষণ নিষ্পাপ। আমি তো কিছুই জানি না। আমি ভার্জিন (Virgin)। আমি তো বিয়ের পরেও (সেক্স) করব না।’

    শিল্পার এই কথা শুনে পাশে বসা শ্রেয়া কালরাকেও হাসতে দেখা যায়। আর এই ভিডিও ক্লিপটি সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হতেই সমালোচনার ঝড় উঠেছে।

    সোশ্যাল মিডিয়ায় কড়া সমালোচনার মুখে শিল্পা ও শ্রেয়া

    কারোর ব্যক্তিগত জীবন বা চারিত্রিক বিষয় নিয়ে এভাবে একটি গ্লোবাল প্ল্যাটফর্মে নোংরা রসিকতা করার জন্য নেটিজেনরা শিল্পা ও শ্রেয়ার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। একজন ইউজার ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে লিখেছেন, ‘কারোর কৌমার্য নিয়ে এভাবে মন্তব্য করা অত্যন্ত নোংরা মানসিকতার পরিচয়। বিশেষ করে যখন শিবাঙ্গি ব্যক্তিগতভাবে কখনো ওনাদের নিয়ে কোনো কটু মন্তব্য করেননি।’

    অন্য একজন শ্রেয়া কালরাকে নিশানা করে লিখেছেন, টশ্রেয়া নিজে অন্য কারোর চরিত্র নিয়ে যা খুশি বলে দেন, অথচ ওঁর দিকে আঙুল উঠলে নিজেই ভিকটিম সেজে কান্নাকাটি শুরু করেন। লজ্জিত হওয়া উচিত ওনাদের।'

    অপর এক নেটিজেন শিল্পাকে উদ্দেশ্য করে লেখেন, ‘শিবাঙ্গির থেকে ওনাদের একটু শালীনতা শেখা উচিত।’

    লক আপ ২-এর ডাবল এভিকশন ও আগামী পর্বের টুইস্ট

    চলতি সপ্তাহের ‘জাজমেন্ট ডে’-র পর শো-তে নতুন মোড় এসেছে। আকাঙ্ক্ষা চৌধুরীকে শাস্তিস্বরূপ ‘পানিশমেন্ট সেল’-এ পাঠানো হয়েছে। তবে এখানেই শেষ নয়, আগামী পর্বে একটি বিশেষ মিড-উইক জাজমেন্ট ডে-র ঘোষণা হতে চলেছে, যেখানে একসাথে দুজন প্রতিযোগী ঘর থেকে বিদায় নেবেন অর্থাৎ ‘ডাবল এভিকশন’ হতে চলেছে।

    সূত্রের খবর, এই সপ্তাহে মাধুরী জৈন গ্রোভার শো থেকে বাদ পড়তে পারেন। অন্যদিকে, আশঙ্কাজনক পরিস্থিতিতে থাকা সত্ত্বেও আকাঙ্ক্ষা চৌধুরীকে হয়তো এখনই বাড়ি পাঠানো হবে না, ওনাকে ‘সিক্রেট রুমে’ রাখা হতে পারে। সম্প্রতি এই শো থেকে বিদায় নিয়েছেন সুনীতা আহুজা ও রিয়াজ আলি।

    শিল্পা তখন শিবাঙ্গীর অনুকরণ করে এবং কল্পনা করে যে তিনি হর্ষদকে কী বলতেন। তিনি বলেন, আমি খুবই নির্দোষ। আমি কিছুই জানি না। আমিই ভার্সন। বিয়ের পরও আমি এটা করব না। শিল্পার কথা শুনে খুবই হতাশ ভক্তরা। একজন লেখেন, 'কারও কুমারীত্ব নিয়ে মন্তব্য করা যদিও তারা আপনার জন্য কখনও ব্যক্তিগত মন্তব্য করেনি। এটি খুব নোংরা। একজন লিখেছেন, শ্রেয়া কালরা কারও চরিত্র নিয়ে কিছু মন্তব্য করেন, কিন্তু কেউ যদি তাকে কিছু বলেন, তাহলে তিনি আবার শিকার হতে শুরু করেন। একজন লিখেছেন, গেমটিতে কারো চরিত্র নিয়ে ভুল কথা বলা ঠিক নয়, এমনকি যখন আপনি জানেন যে অনেকে আপনাকে দেখছেন।

    আপনাকে বলা যাক, শোয়ের সাম্প্রতিক পর্বে একটি বিচারের দিন ছিল যেখানে আকাঙ্ক্ষা চৌধুরীকে শাস্তি কক্ষে পাঠানো হয়েছিল এবং বাকি প্রতিযোগীদের বড় ঝুঁকি নিতে হবে। আসন্ন পর্বে একটি বিশেষ মিড-উইক জাজমেন্ট ডে থাকবে, তাও ডাবল উচ্ছেদের সাথে। সূত্রের খবর, শো থেকে ছিটকে যেতে পারেন মাধুরী জৈন। একই সঙ্গে ঝুঁকিতে থাকা আকাঙ্ক্ষা চৌধুরী কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বাইরে থাকবেন না। এমনকি তিনি গোপন কক্ষে স্থানান্তরিত হতে পারেন। ঠিক আছে, এরপর কী হবে, তা পর্বটি দেখলেই জানা যাবে।

    সম্প্রতি সুনীতা আহুজা ও রিয়াজ আলি এই শো থেকে বাদ পড়েছেন। এই শোতে দেখা যাবে হর্ষদ চোপড়া, শিবাঙ্গী যোশী, সুফি মতিওয়ালা, শ্রেয়া কালরা, শ্রেষ্ঠ আইয়ার, ধীরজ ধুপার, রাম কাপুর, যোগেশ রাওয়াত, আকাঙ্ক্ষা চৌধুরি, পামেলা, বরুণ যাদব, আকাঙ্ক্ষা চামোলা, মাধুরী জৈন গ্রোভার, শিল্পা শিন্ডে।

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    Home/Entertainment/‘আমি তো ভার্জিন!’ শিবাঙ্গি যোশীর চরিত্র, যৌনজীবন নিয়ে নোংরা মস্করা,কটাক্ষের মুখে শিল্পা
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