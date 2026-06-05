Shilpa Shinde: শিল্পার মন্তব্যকে ‘লজ্জাজনক’ বললেন হিনা, পালটা জবাব অভিনেত্রীর

Shilpa Shinde: শিল্পা শিন্ডে সম্প্রতি প্রকাশ করেছিলেন যে জনপ্রিয় কমেডি শো 'ভাবি জি ঘর পার হ্যায়'-এর প্রযোজকের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ মিথ্যা ছিল। তারপর থেকেই প্রচুর ট্রোলিংয়ের শিকার হয়েছেন শিল্পা। শিল্পার বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন অনেক সেলিব্রিটি। হিনা খানও শিল্পার বক্তব্য শুনেছেন এবং এটিকে অত্যন্ত ‘লজ্জাজনক’ বলে বর্ণনা করেছেন।
হিনার বক্তব্যে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন শিল্পা
শিল্পা বলেন, ‘আমি জানি না কবে মানুষ আমার নামে প্রচার করা বন্ধ করবে। কিন্তু চলন্ত ট্রেনে চড়লে আঘাত পাবেন, তাই না? আপনি আপনার অসুস্থতা প্রচারের জন্য মানুষের কাছে নিয়ে যান।'
শিল্পা হয়তো হিনার নাম উল্লেখ করেননি, তবে তার বক্তব্য থেকে তার অঙ্গভঙ্গি সরাসরি হিনার কাছে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। শিল্পা হিনাকে নিয়ে আরও বলেছিলেন যে তিনি এখন গিয়ে সত্য বলেছেন কারণ তিনি এই সত্য গোপন করার বোঝা বহন করতে চান না।
শিল্পা বলেছিলেন, ‘আমরা যদি সেই সময় সমর্থন দিতাম তাহলে আজ এই পরিস্থিতি তৈরি হত না। ৯ বছর পরে আমাদের কাজ শেষ হয়েছিল। কেউ আমাকে কথা বলতে বলেনি, কিন্তু আমি একটি মেয়ের বাবা এবং একজন মহিলার স্বামীর পক্ষে দাঁড়িয়েছি কারণ আমি মিথ্যা বলেছিলাম।’
শিল্পা আরও বলেন, ওই অভিযোগে প্রযোজককে গ্রেফতার করা হলেও তিনি নিজেই জেলে যেতেন।
কিছুদিন আগে ভারতী সিং এবং হর্ষ লিম্বাচিয়ার পডকাস্টে শিল্পা বলেছিলেন যে 'ভাবী জি ঘর পার হ্যায়' শো ছেড়ে যাওয়ার সময় প্রযোজক সঞ্জয় কোহলির বিরুদ্ধে তিনি যে যৌন হেনস্থার অভিযোগ করেছিলেন তা মিথ্যা।
শিল্পার মতে, চুক্তির বিরোধ এবং অর্থ প্রদানের সমস্যার কারণে তিনি আটকে গিয়েছিলেন এবং তিনি অনুভব করেছিলেন যে সেই সময় সেই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার এটাই সঠিক সময়।
শিল্পার এই বক্তব্য ভাইরাল হওয়ার পর হিনা সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি দীর্ঘ পোস্ট শেয়ার করে একে লজ্জাজনক বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেছিলেন যে এই মামলার ভুক্তভোগী একজন প্রযোজক যিনি খুব ভাল মানুষ।