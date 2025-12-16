Jeetu-Shirin: ‘মনে হচ্ছে এক দৌড়ে…’! জীতুর অ্যাওয়ার্ড গেল শিরিনের ঘরে, আহ্লাদে আটখানা ‘চিরদিনই’-র নতুন অপর্ণা

সম্প্রতি কলকাতার এক মিডিয়ার তরফে দর্শকদের পছন্দে ‘সেরা নায়ক’-এর সম্মান পেয়েছেন অভিনেতা জীতু কমল। আর মঞ্চে দাঁড়িয়েই নিজের সেই অ্য়াওয়ার্ড তিনি ঘোষণা করেন যে, চিরদিনই তুমি যে আমার-এর নতুন অপর্ণা শিরিন পালের হাতে তুলে দেবেন এটিকে। এবার মঙ্গলবার সেই ছবিই এল অভিনেতার সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইলে। দেখা গেল ফুলের তোড়া আর অ্যাওয়ার্ড তুলে দিচ্ছেন তিনি শিরিনের হাতে। সঙ্গে ক্য়াপশন দিয়েছেন, ‘এইরকম প্রচুর অ্যাওয়ার্ড এমনি ও নিজগুণে অর্জন করবেই। কঠিন সময়ে আমাদের ইউনিটের পাশে থাকার জন্যে অনেক অনেক অনেক ধন্যবাদ।’
দেখা গেল জীতুর সেই পোস্টটি আবার নিজের পেজে শেয়ার করে নিলেন শিরিন। লিখলেন, ‘নতুন পথে হাঁটা শুরু করলাম এই সেদিন, হঠাৎ মনে হচ্ছে এক দৌড়ে অনেকটা পথ এগিয়ে গিয়েছি। হয়তো এমন ধারনা ভুল। হয়তো না একেবারেই ভুল, আলবাত ভুল। কিন্ত এমন ভাবতে ভালো লাগছে।’
সঙ্গে জীতুর প্রশংসায় শিরিন জুড়েছেন, ‘জীতুদার মতো কয়েকজন পিঠ চাপড়ে যাচ্ছে তাই জেগে জেগেও স্বপ্ন দেখতে পারছি, বিশ্বাস করতে পারছি এই চলার পথে একদিন সত্যিই অনেকটা দূর এগিয়ে যাব।’
জীতু রবিবার ওই অ্যাওয়ার্ড শো-র মঞ্চে দাঁড়িয়েই বলেছিলেন, ‘প্রতিদিন আমরা একটা যুদ্ধের মধ্য়ে দিয়ে যাই। এখন আমার সেই যুদ্ধের সঙ্গী এক নবাগতা। আমাদের ইন্ডাস্ট্রির নবাগতা, শিরিন পাল। টিভি নাইন-কে বলব আমি এত বছর ধরে অনেক অ্য়াওয়ার্ড পাচ্ছি, ফিল্মফেয়ার পেয়েছি। এই অ্যাওয়ার্ডটা আমি আমার তরফ থেকে ওকে দিচ্ছি। ও ফ্লোরে দাঁড়িয়ে যে লড়াইটা লড়ছে সেটা অভাবনীয়, অতুলনীয়। শুধুমাত্র আজ ওর জন্য এই অ্য়াওয়ার্ডটা হাতে তুলে নিলাম। আমার মা-ও বলত, এই অ্যাওয়ার্ডটা তুমি ওর হাতে তুলে দাও কারণ ও তোমার যুদ্ধের সঙ্গী এখন।’
চিরদিনই তুমি যে আমার-এর সেটে হওয়া অশান্তি কারওরই আর অজানা নয়। নায়ক-নায়িকার মধ্যে ঝামেলা এমন পর্যায়ে যায় যে, শেষ পর্যন্ত কাজ ছেড়ে দেন দিতিপ্রিয়া। এনওসি দিয়ে বেরিয়ে যান ধারাবাহিক থেকে। তবে একাধিকবার নায়কের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে কারও নাম না করেই কটাক্ষ ভেসে এসেছে, তা সে দিতিপ্রিয়া ছাড়ার পর টিআরপি তালিকা আসার পরের পোস্ট- ‘এই পৃথিবীতে কেউই অপরিহার্য নয়’ হোক বা অন্য কিছু। অন্তত দিতিপ্রিয়ার ভক্তদের দাবি তেমনটাই। আর এবার নিজের অ্য়াওয়ার্ড শিরিনের হাতে তুলে দেওয়া কটাক্ষে সেরকমই কোনো ‘অভিসন্ধি’ লুকিয়ে নেই তো?
