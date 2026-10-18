BREAKING: মুম্বইয়ে টাইগার শ্রফকে লক্ষ্য করে গুলি! আহত ড্রাইভার, প্রাণে বাঁচলেন অভিনেতা

BREAKING: মুম্বইয়ে টাইগার শ্রফকে লক্ষ্য করে গুলি! আহত ড্রাইভার, প্রাণে বাঁচলেন অভিনেতা
পুলিশ জানিয়েছে, মোটরসাইকেল তিন অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতী টাইগার শ্রফকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়, এতে তাঁর গাড়ির চালকসহ দুজন আহত হন।
মুম্বইয়ের জুহু এলাকায় এক চরম আতঙ্কের ঘটনা! রবিবার সন্ধ্যায় বলিউডের অ্যাকশন তারকা টাইগার শ্রফকে (Tiger Shroff) লক্ষ্য করে প্রকাশ্যে এলোপাথাড়ি গুলি চালাল তিন মোটরসাইকেল আরোহী দুষ্কৃতী। ঘটনার সময় অভিনেতা অক্ষত ও সুরক্ষিতভাবে বেঁচে গেলেও, এই গুলিবর্ষণে টাইগারের গাড়িচালক এবং রাস্তার এক অটো রিকশা চালক গুরুতর আহত হয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রের খবর।
ঘটনাটি ঠিক কী ঘটেছিল?
জুহুতে আচমকা হামলা: পুলিশ আধিকারিকদের বয়ান অনুযায়ী, মুম্বইয়ের অভিজাত এলাকা জুহুর রাস্তায় রবিবার সন্ধ্যায় এই হামলার ঘটনা ঘটে। মোটরসাইকেলে চেপে আসা তিন অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতী হঠাৎই ৩৬ বছর বয়সী অভিনেতা টাইগার শ্রফকে লক্ষ্য করে একাধিক রাউন্ড গুলি চালায়।
নিরাপদে বাঁচলেন অভিনেতা, আহত ২: গুলির আওয়াজে পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সুকৌশলে অভিনেতা নিজে অক্ষত অবস্থায় এই প্রাণঘাতী হামলা থেকে রক্ষা পেলেও, তাঁর ব্যক্তিগত চালক এবং কাছাকাছি থাকা এক অটোচালক গুলির আঘাতে আহত হন। তাঁদের দ্রুত চিকিৎসার জন্য স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
তদন্তে মুম্বই পুলিশ: ঘটনার পরপরই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মুম্বই পুলিশ এবং ক্রাইম ব্রাঞ্চের বিশেষ দল। দুষ্কৃতীদের সনাক্ত করতে জুহু এলাকার সিসিটিভি (CCTV) ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। হামলার নেপথ্যে কোনো গ্যাংস্টার গোষ্ঠী বা ব্যক্তিগত শত্রুতা রয়েছে কি না, তা নিয়ে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।
এক নজরে টাইগার শ্রফ:
বর্ষীয়ান অভিনেতা জ্যাকি শ্রফের (Jackie Shroff) ৩৬ বছর বয়সী পুত্র টাইগার শ্রফ। ২০১৪ সালে 'হিরোপান্তি' (Heropanti) সিনেমার মাধ্যমে বলিউডে পা রাখা টাইগার তাঁর অসাধারণ মার্শাল আর্টস, ঝুঁকিপূর্ণ স্টান্ট এবং ডান্সের জন্য ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে বিশেষভাবে পরিচিত।
উৎসবের মরসুমে মুম্বইয়ের রাস্তায় দিনদুপুরে একজন প্রথম সারির বলিউড তারকার ওপর এমন দুর্ধর্ষ হামলার ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই পুরো চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রি ও ভক্তদের মধ্যে গভীর উদ্বেগ ও চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More