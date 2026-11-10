ছেলেকে দুধ খাওয়াতে ব্যস্ত শোভন, ড্যাডি-ডিউটি সামলে আলোর উৎসবে রোম্যান্সেও মাতলেন সোহিনীর সাথে!

ছেলেকে দুধ খাওয়াতে ব্যস্ত শোভন, ড্যাডি-ডিউটি সামলে আলোর উৎসবে রোম্যান্সেও মাতলেন সোহিনীর সাথে!
'ছেলে সামলে দিওয়ালিতে প্রেম!’ সোহিনীর সাথে পাল্লা দিয়ে ‘ড্যাডি ডিউটি’তে শোভন, ভাইরাল তারকা দম্পতির আলোর উৎসবের ছবি!
সদ্যই তাঁদের কোল আলো করে এসেছে একরত্তি ছেলে অন্বয়। সন্তান আগমনের পর এটাই টলিপাড়ার অন্যতম জনপ্রিয় তারকা দম্পতি সোহিনী সরকার ও শোভন গঙ্গোপাধ্যায়-এর প্রথম দীপাবলি। আর সেই বিশেষ উদযাপনে কেবল পারিবারিক আলো আর আনন্দের আমেজই নয়, নতুন বাবা-মায়ের খুনশুটি ও রোম্যান্সের মিষ্টি মুহূর্তও নজর কাড়ল অনুরাগী মহলের।
সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করা দিওয়ালির ছবিতে যেমন ধরা পড়েছে ব্যালকনিতে দাঁড়ানো এই জুটির মিষ্টি প্রেমের ছবি, তেমনই ভক্তদের মন জয় করে নিয়েছে শোভনের দায়িত্বশীল ‘ড্যাডি ডিউটি’র দারুণ এক দৃশ্য।
ব্যালকনিতে রোম্যান্স ও আলোর রোশনাই:
উৎসবের রাতে ম্যাচিং পোশাক বেছে নিয়েছিলেন সোহিনী ও শোভন। দুজনেই সেজেছিলেন এলিগেন্ট অল-ব্ল্যাক পোশাকে। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে একে অপরের চোখের দিকে তাকিয়ে সোহিনী-শোভনের হাসিমুখের মুহূর্তটি যেন ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখার মতো। অন্য একটি ছবিতে লাল চুড়ি আর গলার স্টেটমেন্ট নেকলেসে সেজে মাটির প্রদীপের আলোর থালা সাজাতে দেখা যায় সোহিনীকে।
সোহিনীর পাশাপাশি পূর্ণাঙ্গ ‘ড্যাডি ডিউটি’তে শোভন:
সোহিনী একা নন, নতুন মা-কে একটু স্বস্তি দিতে ও ছেলের দেখাশোনার কাজে পুরোদমে সোহিনীর সাথে হাত মিলিয়েছেন শোভন।
শেয়ার করা একটি বিশেষ ছবিতে দেখা যায়, ক্যাজুয়াল টি-শার্ট পরে খাটে বসে দেড় মাসের ছেলে অন্বয়কে কোলে নিয়ে পরম স্নেহে ফিডিং বোতলে দুধ খাওয়াচ্ছেন শোভন। খুদের গোপনীয়তা বজায় রাখতে মুখটিতে ইমোজি দেওয়া হলেও, শোভনের চোখ-মুখে ভেসে ওঠা দায়িত্ব ও ভালোবাসার ছোঁয়া দেখে নেটপাড়ার দর্শকেরা প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন।
কিছুদিন আগে সন্তান হওয়ার পর রাত জাগতে হচ্ছে কি না, সাংবাদিকদের মুখে এই প্রশ্ন শুনে সোহিনী জানিয়েছিলেন—'রাত তো জাগতেই হচ্ছে একটু। তবে আমি আর শোভন দুজনে মিলে ম্যানেজ করে নিচ্ছি। এক একজনের পক্ষে একা সামলানো সম্ভব নয়।'
তিনি বলেন, ‘ও যখন একটু ঘুমায় তখন আমি জেগে থাকি, আবার আমি যখন ঘুমাই তখন ও জাগে—এইভাবেই চলছে।’ মূলত রাতে সোহিনী এবং ভোররাতে শোভনের দায়িত্ব থাকে ছেলেকে দেখভালের।
অনুরাগী মহলে বাঁধভাঙা ভালোবাসা:
সন্তান অন্বয়ের আগমনের পর সোহিনী-শোভনের সংসারের সুখ ও মিষ্টি মুহূর্ত দেখে সোশাল মিডিয়ায় কমেন্ট বক্সে উপচে পড়েছে শুভেচ্ছা। অনেকেই লিখেছেন— 'অন্বয়ের সঙ্গে তোমাদের প্রথম দিওয়ালি খুব সুন্দর কাটুক!' আবার কেউ কেউ শোভনের দায়িত্বশীল বাবার ভূমিকা দেখে মন্তব্য করেছেন, 'পারফেক্ট ড্যাডি ডিউটি!'
প্রসঙ্গত, গত ২০শে সেপ্টেম্বর মা হয়েছেন সোহিনী। নতুন মায়ের দায়িত্ব সামলে ইতিমধ্যেই নিজের পেশাদার কাজও সামলাচ্ছেন নায়িকা।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More