প্রেমিক রাহুলের সঙ্গে অনীতের কাজ দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ শ্রদ্ধা! কী বললেন তিনি?

প্রেমিক রাহুলের সঙ্গে অনীতের কাজ দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ শ্রদ্ধা! কী বললেন তিনি?
সম্প্রতি, বলিউড অভিনেত্রী অনীত পাড্ডা চলচ্চিত্র নির্মাতা রাহুল মোদীর লেখা ও পরিচালনায় ফ্যাশন ব্র্যান্ড ‘ট্রেন্ডস’-এর একটি বিজ্ঞাপনে অভিনয় করেছেন। অভিনেত্রী শ্রদ্ধা কাপুর এবার সেই বিজ্ঞাপনটির প্রশংসা করেছেন, তাঁর প্রেমিক রাহুলের কাজের প্রশংসা করার পাশাপাশি অনীতের অভিনয়েরও তারিফ করেছেন।
সম্প্রতি, বলিউড অভিনেত্রী অনীত পাড্ডা চলচ্চিত্র নির্মাতা রাহুল মোদীর লেখা ও পরিচালনায় ফ্যাশন ব্র্যান্ড ‘ট্রেন্ডস’-এর একটি বিজ্ঞাপনে অভিনয় করেছেন। অভিনেত্রী শ্রদ্ধা কাপুর এবার সেই বিজ্ঞাপনটির প্রশংসা করেছেন, তাঁর প্রেমিক রাহুলের কাজের প্রশংসা করার পাশাপাশি অনীতের অভিনয়েরও তারিফ করেছেন।
রবিবার, শ্রদ্ধা ইনস্টাগ্রামে বিজ্ঞাপনটি শেয়ার করে লিখেছেন, ‘কিউটনেস + সেরা অভিনয়ের নিখুঁত মিশ্রণ= অনীত পাড্ডা।’ অনীত তার উত্তরও দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘চোরকে চোরই চেনে।’ শ্রদ্ধা একজন সহযোগী সঙ্গী হিসেবে নিজের ভূমিকা আরও ভালো ভাবে পালন করেছেন এবং রাহুলের কাজের প্রশংসা করে যোগ করেছেন, ‘আর কিউটনেসের কথায় মনে পড়ল, এই লেখক-পরিচালক কত প্রতিভাবান উফফ!’
বিজ্ঞাপনটি শুরু হয় অনীত অভিনীত চরিত্র তার পরিবারকে ঘুরতে যাওয়ার জন্য জিনিসপত্র গোছানো শুরু করার তাগিদ দেওয়ার মাধ্যমে। তবে, ধোপার সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির কারণে তার মা যখন বুঝতে পারেন যে গোছানোর মতো কোনও জামাকাপড়ই আর অবশিষ্ট নেই, তখন পরিস্থিতি শীঘ্রই একটা হাস্যকর মোড় নেয়। এই হট্টগোলের মধ্যে, অনীত অভিনীত চরিত্র ‘ট্রেন্ডস’-এ ঢুঁ মারার প্রস্তাব দেয়। এতে পরিবারের অন্য সদস্যরা তাকে নিয়ে মজা করে, ঠাট্টা করে বলে যে তার মা এখন ‘ট্রেন্ডিং’ বিষয়গুলোর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য বড্ড বেশি বয়স্ক হয়ে গিয়েছেন। অবশেষে এই বিভ্রান্তির অবসান ঘটে যখন অনীত অভিনীত চরিত্র জানায় যে তিনি সাধারণ ভাবে ট্রেন্ডের কথা বলছিলেন না, বরং ‘ট্রেন্ডস’ নামক ফ্যাশন ব্র্যান্ডের স্টোরের কথা বলছিলেন।
শ্রদ্ধা কাপুর ও রাহুল মোদীর সম্পর্ক
২০২৪ সালের শুরুর দিকে মুম্বইতে একটি ডিনার ডেটের পর শ্রদ্ধা ও রাহুলকে একসঙ্গে দেখা যাওয়ার পর থেকেই তাদের প্রেমের গুঞ্জন শুরু হয়। যদিও তাঁরা দু'জনের কেউই এখনও আনুষ্ঠানিক ভাবে তাঁদের সম্পর্কের কথা নিশ্চিত করেননি, তাদের প্রায়শই একসঙ্গে দেখা যায় এবং শ্রদ্ধা প্রায়ই সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁদের সম্পর্কের খুনসুটির ঝলক শেয়ার করেন। এক সময় তাঁদের বিচ্ছেদের গুঞ্জনও রটেছিল, কিন্তু ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে রাহুলের সঙ্গে বড়াপাও খাওয়ার একটি ছবি পোস্ট করে শ্রদ্ধা সেই গুঞ্জনকে নস্যাৎ করে দেন।
তারপর থেকে এই জুটিকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে একসঙ্গে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। যা তাদের সম্পর্কের জল্পনাকে আরও উস্কে দেয়। সম্প্রতি, তাঁদের বিয়ে গুঞ্জনও ছড়াতে শুরু করে।
শ্রদ্ধাকে কাজের সূত্রে সর্বশেষ ২০২৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘স্ত্রী ২’ ছবিতে দেখা গিয়েছিল। রাজকুমার রাও, পঙ্কজ ত্রিপাঠি অভিনীত এই হরর-কমেডিটি বক্স অফিসে ব্যাপক সাফল্য লাভ করে এবং বিশ্বব্যাপী ৮৫০ কোটি টাকারও বেশি সংগ্রহ করে।
