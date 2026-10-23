Shreya Ghoshal: শ্রদ্ধার জন্য আশিকি ২-এর ‘সুন রহা হ্যায় না তু’ গান দু’বার গাইতে হয়েছিল শ্রেয়াকে, কেন জানেন?

Shreya Ghoshal: শ্রদ্ধার জন্য আশিকি ২-এর ‘সুন রহা হ্যায় না তু’ গান দু’বার গাইতে হয়েছিল শ্রেয়াকে, কেন জানেন?
পরিচালক মোহিত সুরির অনুরোধে আশিকি ২-এর সুন রাহা হ্যায় না তু গানটি দু-বার রেকর্ড করেছিলেন শ্রেয়া। কেন জানেন?
বিগত দুই দশক ধরে একাধিক মন ছুঁয়ে যাওয়া গান উপহার দিয়ে বলিউডে নিজের অনন্য অবস্থান তৈরি করেছেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত গায়িকা শ্রেয়া ঘোষাল। সম্প্রতি ‘বিলবোর্ড ইন্ডিয়া’-কে দেওয়া একটি বিশেষ সাক্ষাৎকারে তিনি তাঁর দীর্ঘ প্লেব্যাক জীবনের অভিজ্ঞতা এবং বিভিন্ন গানের স্মৃতিকথা শেয়ার করেছেন। সেই আড্ডাতেই তিনি জানান, ২০১৩ সালের সুপারহিট ছবি ‘আশিকি ২’ (Aashiqui 2)-এর জনপ্রিয় গান ‘সুন রহা হ্যায় না তু’ (Sun Raha Hai Na Tu) গানটি চরিত্রের প্রয়োজনে তাঁকে দু’বার রেকর্ড করতে হয়েছিল।
চরিত্র ও পরিস্থিতির কারণে গান পুনঃরেকর্ডিং:
শ্রেয়া জানান, যখন তিনি গানটি গান, তখন গল্পের চরিত্র অনুসারে শ্রদ্ধা কাপুর মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিতে একদম নতুন। ছবিতে শ্রদ্ধা একজন পেশাদার গায়িকা নন, তিনি একটি ক্লাবে গান গেয়ে আত্মপ্রকাশ করছেন। তাই চরিত্রের সারল্য বজায় রাখতে গানটিতে অতিরিক্ত গায়কীর কারুকাজ না রেখে সাধারণ ও সহজ রাখা জরুরি ছিল।
শ্রেয়া প্রথমে তাঁর নিজস্ব ক্লাসিক্যাল ছন্দে গানটি রেকর্ড করেছিলেন। কিন্তু রেকর্ডিংয়ের দিন পরিচালক মোহিত সুরি স্টুডিওতে ছিলেন না। পরবর্তীতে মোহিত সুরি এবং মুকেশ ভাট তাঁকে ফোন করে জানান যে, স্ক্রিনে শ্রদ্ধা একজন অনভিজ্ঞ গায়িকা, তাই গানটি আরও সোজা ও অলংকারহীনভাবে গাওয়া উচিত।
প্লেন নোটে চূড়ান্ত রেকর্ডিং ও কনসার্টের স্টাইল:
সহজ সুরের ছোঁয়া: তাঁদের কথা শুনে শ্রেয়া পুনরায় স্টুডিওতে ফিরে আসেন এবং গানটির প্রায় পুরোটাই খুব সাধারণ ও প্লেইন নোটে নতুন করে গায়। মাত্র দুটি জায়গায় তিনি সামান্য অলঙ্করণ (Ornamentation) রেখেছিলেন।
শ্রেয়া জানান, ফিল্মের চরিত্রের খাতিরে প্লেইন গাইতে হলেও, এখন যখন তিনি কোনো লাইভ কনসার্টে এই গানটি পরিবেশন করেন, তখন নিজের মতো ক্লাসিক্যাল ছোঁয়া ও স্টাইল যোগ করেই গানটি পরিবেশন করেন।
শ্রেয়া ঘোষালের উজ্জ্বল কেরিয়ার:
মাত্র ১৬ বছর বয়সে সঞ্জয় লীলা বনশালীর ‘দেবদাস’ ছবির মাধ্যমে বলিউডে আত্মপ্রকাশ করেন শ্রেয়া ঘোষাল।
পাঁচ-পাঁচটি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারজয়ী এই গায়িকা ‘ইয়ে ইশক হায়’, ‘দিওয়ানি মস্তানি’, ‘চিকনি চামেলি’, ‘তেরি ওরে’, ‘বুক ফেটে যায়’, ‘অঙ্গারোঁ’ এবং ‘তুম ক্যায়া মিলে’-র মতো অজস্র কালজয়ী গান ইন্ডাস্ট্রিকে উপহার দিয়েছেন।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More