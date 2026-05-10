    Shreya Ghoshal: ‘বাচ্চাটাকে যখন বের করে আনা হল…’! প্রসবের সময়কার অভিজ্ঞতা ভাগ করলেন শ্রেয়া ঘোষাল

    Shreya Ghoshal-Mothers Day 2026:  মাদার্স ডে-র দিন শ্রেয়া তাঁর অফিসিয়াল ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন, যেখানে দেখা যাচ্ছে তাঁর টিম তাঁর জন্য একটি উপহার নিয়ে এসেছে।

    May 10, 2026, 18:58:02 IST
    By Tulika Samadder
    গায়িকা শ্রেয়া ঘোষাল তাঁর টিমের কাছ থেকে মাতৃ দিবসে একটি মিষ্টি সারপ্রাইজ পেয়েছেন। শ্রেয়া তাঁর অফিসিয়াল ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন, যেখানে দেখা যাচ্ছে তাঁর টিম তাঁর জন্য একটি উপহার নিয়ে এসেছে। উপহারটি খোলার পর বাঙালি কন্যে দেখেন, তার ভেতরে রয়েছে তাঁর ছেলে দেবয়ানের সঙ্গে তাঁর বেশ কিছু ছবি, যা তাঁর মাতৃত্বের যাত্রাকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছে। গায়িকা প্রতিক্রিয়া জানিয়ে লেখেন, ‘আমার এটা খুব ভালো লেগেছে। সত্যি বলতে, এই ছবিগুলোর মধ্যে দিয়ে ও বড় হয়ে উঠছে। ও ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে।’

    শ্রেয়া ঘোষাল।
    তিনি আরও বলেন, ‘যখন ও আমার জীবনে আসে, তখন এরকমই ছোট্ট ছিল (ছবিগুলির একটি দেখিয়ে)। বাচ্চাটাকে যখন বের করে আনা হল এবং ও যখন কেঁদে উঠল, আমি তখনই জ্ঞান হারিয়েছিলাম; সেই শব্দ আর সেই মুহূর্তটা আক্ষরিক অর্থেই আমার জীবন বদলে দিয়েছে। তারপর, ওরা ওকে নিয়ে এসে এখানে রাখল (নিজের মুখের দিকে ইশারা করে)। ওর ছোট্ট ছোট্ট হাত, আর ও কাঁদছিল।’

    মা ও সন্তানের মধ্যকার বন্ধনকে ভাষায় প্রকাশ করার চেষ্টা করে শ্রেয়া বলেন, ‘যখন আমি মা হলাম, আমার মায়ের প্রতি আমার এক নতুন শ্রদ্ধা জন্মালো। আমি তাঁকে অনেক ভালোবাসি। কিন্তু তিনি আমার জন্য কেমন অনুভব করেন, তা আমি এখন অনুভব করতে পারি। মা ও সন্তানের মধ্যকার বন্ধন খুবই স্পেশাল। তাই সকল মায়েদের মাতৃদিবসের শুভেচ্ছা। এবং সেই সব শিশুদেরও, যাদের সুন্দর মা আছেন।’

    নিজের মা এবং সকল মায়েদের শুভেচ্ছা জানিয়ে শ্রেয়া ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘শুভ মাতৃ দিবস! আমি যখন একটি শুটের জন্য তৈরি হচ্ছিলাম, তখন আমার টিমের পক্ষ থেকে এটি একটি সুন্দর সারপ্রাইজ হিসেবে আমার কাছে আসে। যদিও প্রতিদিনই মাতৃ দিবস, কিন্তু আজকের দিনটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে আমাদের মায়েদের কখনো হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়। তিনি সেই বাঘিনী যিনি আমাদের এই পৃথিবীতে এনেছেন এবং পৃথিবীর সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে আমাদের রক্ষা করবেন; মা ও সন্তানের মধ্যে এমনই এক স্বর্গীয় বন্ধন। মা, আমি তোমাকে অনন্তকাল ধরে ভালোবাসব’।

      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

