তাডোবা-য় বাঘ দর্শন শ্রেয়া-র! সামনে থেকে হেঁটে আসছে ‘ছোটা দাদিয়াল’, শাবক-সহ দেখা দিল 'ছোটি মধু'

তাডোবা-য় বাঘ দর্শন শ্রেয়া-র! সামনে থেকে হেঁটে আসছে ‘ছোটা দাদিয়াল’, শাবক-সহ দেখা দিল 'ছোটি মধু'
বাঘবাবাজি যদি নিজেই এস ধরা দেন সামনে, আর সেই মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করা যায়, তবে সেই অভিজ্ঞতা বিশেষ হয় বৈকি! যা হয়েছে গায়িকা শ্রেয়া ঘোষালের সঙ্গে। বাঙালি গায়িকা ভাগ করে নিলেন সেই অভিজ্ঞতা।
জঙ্গল সাফারি-র সময় অনেকেই পান না বাঘের দেখা। যদিও জঙ্গলপ্রেমীরা সে নিয়ে খুব একটা আফশোস করেন না। কিন্তু বাঘবাবাজি যদি নিজেই এস ধরা দেন সামনে, আর সেই মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করা যায়, তবে সেই অভিজ্ঞতা বিশেষ হয় বৈকি! এমনই এক মুহূর্ত সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাগ করে নিলেন গায়িকা শ্রেয়া ঘোষাল। জানালেন বর শিলাদিত্যর সঙ্গে মহারাষ্ট্রের তাডোবা জঙ্গল ভ্রমণের অভিজ্ঞতা।
শ্রেয়ার শেয়ার করা ভিডিয়োতে প্রথমেই এক ঝলক দেখা গেল তাঁকে। মুখ বিষ্ময়ে রীতিমতো হাঁ। এরপর ক্যামেরা জঙ্গলের দিকে ঘোরাতেই দেখা যায় গুটি গুটি পায়ে সাফারি জিপের দিকে হেঁটে আসছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার।
এই ভিডিয়োর সঙ্গে শ্রেয়া লিখলেন, ‘আমি প্রথমবারের মতো আমাদের এই মহিমান্বিত জাতীয় পশুকে বন্য পরিবেশে তার পূর্ণ মহিমায় দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। ‘ছোটা দাদিয়াল’ (Chhota Dadiyal)-কে দেখাটা কেবল ভাগ্যের ব্যাপার ছিল না, বরং ছিল এক জাদুকরী অভিজ্ঞতা! আমাদের গাইড সন্দীপ তার অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকে লম্বা ঘাসের আড়ালে ঘুমন্ত অবস্থায় খুঁজে বের করেন; আমরা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছিলাম সে কখন বেরিয়ে আসে। এই মুহূর্তটিকে ক্যামেরাবন্দি করার জন্য @shiladitya-কে ধন্যবাদ। তার প্রতিটি চাহনি আমার শরীরে শিহরণ জাগিয়ে তুলছিল।’
তবে শুধু ‘ছোটা দাদিয়াল’-ই নয়, আরও এক বাঘের দর্শন পেয়েছেন তিনি। যার নাম ‘ছোটি মধু’। শ্রেয়া তাঁর পোস্টে আরও লিখেছেন, ‘আমরা 'ছোটি মধু' (Chhoti Madhu)-কেও তার তিনটি শাবকের সঙ্গে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। একজন মা হিসেবে আমি তাঁর অনুভূতি খুব ভালো বুঝতে পারছিলাম; সে একটু বিশ্রাম নিতে চাইছিল, কিন্তু একই সঙ্গে ছিল অত্যন্ত সতর্ক।’
এরপর খুব সুন্দর করে শ্রেয়া ফুটিয়ে তুলেছেন মহারাষ্ট্রের এই খ্যাতনামা জঙ্গলে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। লিখেছেন, ‘পার্কের গেটের ভেতরে মোবাইল ফোন নিয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ, আর তা যথার্থ কারণেই। এর ফলে আমি পুরো অভিজ্ঞতাটি নিবিড়ভাবে উপভোগ করতে পেরেছি। এই সুন্দর জঙ্গলে, চমৎকার সব উদ্ভিদ ও প্রাণীর মাঝে নিজেকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও বিনম্র বলে মনে হয়েছে। সকালের বাতাস ছিল শীতল, তাতে মিশে ছিল ভেজা মাটির সুবাস— জীবনের সব দুশ্চিন্তা যেন নিমেষেই মিলিয়ে গেল। তাডোবার স্থানীয় বাসিন্দাদের জ্ঞান দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি; তারা শুধু বন্যপ্রাণীই নয়, বরং বিভিন্ন পাখি, কীটপতঙ্গ, গাছপালা ও ঝোপঝাড় সম্পর্কেও দারুণ জানেন। তারা প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে থাকেন এবং নিজেদের জঙ্গলকে গভীর শ্রদ্ধা করেন। এই ভ্রমণ কতটা অসাধারণ ছিল, তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। তাডোবা-তে কাটানো এই সময় আমার জীবনে এক দারুণ পরিবর্তন এনে দিয়েছে। আমি আবার ফিরে আসব!’
- ABOUT THE AUTHORTulika Samadder
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More