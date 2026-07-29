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    Lock Upp 2 Shreya Kalra: ভাইয়ের হাতে ১৩ বছর বয়সে যৌন হেনস্থার শিকার! ‘লক আপ ২’-এ ফাঁস করলেন শ্রেয়া কালরা

    শ্রেয়া কালরা 'লক আপ ২' এর সর্বশেষ পর্বে তাঁর গোপন কথা প্রকাশ করেছেন। এমন একটি পারিবারিক ঘটনা, যা তাঁর বাবা-মাও জানেন না।

    Published on: Jul 29, 2026, 11:47:11 IST
    By Tulika Samadder
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    নেটফ্লিক্সের রিয়েলিটি শো 'লকআপ ২'-এ শ্রেয়া কালরা তার গোপন কথা ফাঁস করেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, যখন তার বয়স ১৩ বছর ছিল, তখন তাঁর এক দাদা তাঁকে অশালীনভাবে স্পর্শ করত। তিনি আরও জানান যে, সেই কাজিনের মা মারা যাওয়ার পর তার মা-ই তার যত্ন নিতেন।

    শ্রেয়া কালরা।
    শ্রেয়া কালরা।

    শ্রেয়া কালরার গোপন কথা

    শ্রেয়া বলেন, ‘আমি এই গোপন কথাটি গোপন রাখতে চেয়েছিলাম। ফাইনালে পৌঁছানোর জন্য নয়, বরং এই গোপন কথাটি আমার পরিবারকে ছিন্নভিন্ন করে দিত বলে।’ শ্রেয়া আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। তিনি ব্যাখ্যা করেন, ‘আমার এক কাজিন আমাকে যৌন নির্যাতন করেছে। আমার মা বা বাবা কেউই এ বিষয়ে জানেন না। শুধু আমার বয়ফ্রেন্ড, ঋষভ, জানে।’

    ‘সে ঘুমন্ত অবস্থায় আমাকে জাপটে ধরত’

    শ্রেয়া আরও ব্যাখ্যা করে বলেন, ‘আমার বয়স তখন মাত্র ১৩ বছর। আমরা যখন আমার দিদিমার বাড়িতে যেতাম, তখন আমরা সবাই হলের একটি তোশকের উপর একসঙ্গে ঘুমাতাম। সেই সময় আমি বুঝতাম না সে আমার সঙ্গে কী করছিল। সে আমাকে জাপটে ধরত। এই গোপন কথাটি প্রকাশ করে আমি আপনাদের কাছ থেকে কোনো সহানুভূতি পেতে চাই না। আপনারা জানেন, যে ছেলেটি আমার সাথে এমনটা করেছিল, সে তার মাকে হারিয়েছিল, এবং আমার মা তিন বছর ধরে তার যত্ন নিয়েছিলেন।’

    ‘নভেম্বরে ওর বিয়ে’

    শ্রেয়া বলেন, ‘নভেম্বরে আমার কাজিনের বিয়ে হচ্ছে। এর আগেও আমার কারণে তার একটি সম্পর্ক ভেঙে গিয়েছিল, এবং আমি চাইনি এই গোপন কথাটি প্রকাশ হয়ে যাক। তার বাগদান ভেঙে যাওয়ার জন্য আমি এখনও নিজেকেই দোষারোপ করি, কারণ আমি এই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করি এবং একটি বিতর্কের সাথে জড়িত ছিলাম। আর এখন আমার মনে হচ্ছে, এই সম্পর্কটা আমার কারণেও ভেঙে যাবে।’

    ‘আমার কারণে ওর বাগদান ভেঙে গেল’

    শ্রেয়ার চোখে জল ভরে উঠল। শ্রেয়া বলল, 'আমার সঙ্গে যা হয়েছে, তা কেন হলো, তা নিয়ে আমি কখনও ভাবি না। হয়তো এখন আমার কাছে এটা কোনো ব্যাপারই না, কারণ এটা আমার সাথে ঘটেছিল যখন আমার বয়স ছিল ১৩। আমার শুধু এই ভেবেই খারাপ লাগে যে, আমিই তো সবাইকে তাদের অধিকারের জন্য লড়াই করার কথা বলি, অথচ ও আমার সঙ্গে যা করেছে তা আমি কাউকে বলতে পারিনি। এত কিছুর পরেও আমি আমার পরিবারের সঙ্গে ওর বাগদানে গিয়েছিলাম।

    শ্রেয়া আরও বলেন, ‘আমি আমার মাকে চিনি। উনি আমার মতো অতটা শক্ত নন। এটা জানলে উনি ভেঙে পড়তেন, আর আমি চাই না সেটা হোক।’ শিল্পা শিন্ডে বললেন, ‘এটা তোমার দোষ নয়, আর তোমার চুপ করে থাকা উচিত নয়। তুমি চুপ করে থাকো বলেই লোকে এসব করে।’

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/Lock Upp 2 Shreya Kalra: ভাইয়ের হাতে ১৩ বছর বয়সে যৌন হেনস্থার শিকার! ‘লক আপ ২’-এ ফাঁস করলেন শ্রেয়া কালরা
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