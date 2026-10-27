‘ওরে আমায় মাসিমা বলিস না বাবু…’, দেব হাতে চুমু খেতেই লজ্জায় লাল শ্রুতির মা

‘ওরে আমায় মাসিমা বলিস না বাবু…’, দেব হাতে চুমু খেতেই লজ্জায় লাল শ্রুতির মা
দাদাগিরিতে দেবের সঙ্গে নিশা অর্থাৎ শ্রুতির মায়ের মিষ্টি মুহূর্ত ভাইরাল। সুপারস্টারের সঙ্গে ছবি তুলে রীতিমতো আনন্দ করতে দেখা গেল তাঁকে।
দাদাগিরি-র বিজয়া দশমী স্পেশাল পর্বে দেবের সঙ্গে খেলতে এসেছিলেন টিম জোয়ার ভাঁটা। সেখানের ব্যাকস্টেজ থেকে ভাইরাল হল ভিডিয়ো। যেখানে দেবের সঙ্গে নিশা অর্থাৎ শ্রুতির মায়ের মিষ্টি মুহূর্ত ভাইরাল।
দেবের সঙ্গে মায়ের ফোটো নিচ্ছিলেন শ্রুতি। সামনে সুপারস্টারকে দেখে লজ্জায় লাল অভিনেত্রীর মা। তাঁর হাতে চুমু খান দেব। তবে তাঁর মুখ থেকে ‘মাসিমা’ ডাক একেবারেই পছন্দ হয়নি শ্রুতির মায়ের। বলে ওঠেন, ‘ওরে আমায় মাসিমা ডাকিস না রে বাবু’। দেবের সঙ্গে ছবি তোলার পর তিনি আনন্দে রীতিমতো লাফাতে থাকেন। এমনকী মায়ের জন্মদিনে তাঁকে শুভেচ্ছা জানান এই ছবিটা দিয়েই।
দাদাগিরির এই পর্বের বিজেতাও শ্রুতি। দেবের সঙ্গে ট্রফি হাতে ছবি শেয়ার করে লেখেন, ‘'Cheating করে জিতেছি'। 'প্রথম বার দাদাগিরির ট্রফি জিতেছি'। সব শুনেছি সব বুঝেছি, কিন্তু জিতেছি। 'আরও' একটা দাদাগিরির ট্রফি অ্যাড হল আমার আগের দাদাগিরির ট্রফির দলে। থ্যাঙ্ক ইউ ইউনিভার্স।’
দাদাগিরি জিতে বাড়ি ফেরার পর ভাইবোনদের সঙ্গে কেক কেটে সেলিব্রেট করতেও দেখা গেল শ্রুতিকে। ২০১৯ সালে জি বাংলার জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘ত্রিনয়নী’-তে 'নয়ন' চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে ছোটপর্দায় তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই ধারাবাহিক দিয়েই তিনি দর্শকের নজর কাড়েন। ত্রিনয়নীর পর তিনি স্টার জলসার ‘দেশের মাটি’ (নোয়া চরিত্রে) এবং ‘রঙা বউ’ (পাখি চরিত্রে)-তে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। আর বর্তমানে কাজ করছেন ‘জোয়ার ভাটা’-তে। শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায়ের উইন্ডোজ প্রোডাকশনের ছবি ‘আমার বস’-এও দেখা গিয়েছে শ্রুতিকে।
দাদাগিরি ছাড়েন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বছর দুই আগে। শোনা গিয়েছিল যে পারিশ্রমিক নিয়ে মতানৈক্যের কারণে জি বাংলা ছাড়েন মহারাজ। এরপর একাধিক নাম এসেছিল দাদাগিরি-র সঞ্চালক হিসেবে। তবে এই মুহূর্তে টলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে ‘দাদাগিরি’ দেবের থেকে ভালো আর কে-ই বা করতে পারতেন! দেব নিজেও জানিয়েছেন, জি বাংলার থেকে অফার আসার পর প্রথমে বেশ চিন্তায় ছিলেন। তারপর নিয়েই ফেললেন বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো হোস্ট করার চ্যালেঞ্জ।
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