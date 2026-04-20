    Shruti Hasan: ‘কী বকছিস?’ পাপারাৎজির মুখে ‘মাম্মা’ ডাক! ভরা রাস্তায় মেজাজ হারালেন শ্রুতি হাসান

    Shruti Haasan: পাপারাৎজিদের ওপর এবার মেজাজ হারালেন কমল-কন্যা শ্রুতি হাসান। মুম্বইয়ের রাস্তায় আচমকা তাঁকে ‘মাম্মা’ (Mumma) বলে সম্বোধন করতেই মেজাজ সপ্তমে চড়ল অভিনেত্রীর। সপাট জবাবে প্রশ্ন ছুড়লেন— ‘আপনার মা নাকি আমি?’

    Apr 20, 2026, 18:23:41 IST
    By Priyanka Mukherjee
    শান্তশিষ্ট হিসেবেই তাঁর পরিচিতি, কিন্তু ধৈর্যের বাঁধ ভাঙলে যে তিনিও ‘ভদ্রকালী’ হয়ে উঠতে পারেন, তা হাড়ে হাড়ে টের পেলেন মুম্বইয়ের এক পাপারাৎজি। সম্প্রতি মুম্বইয়ের এক রেস্তোরাঁ থেকে বেরোনোর সময় শ্রুতি হাসানকে ঘিরে ধরেন চিত্রগ্রাহকরা। ঝপাঝপ ছবি তোলার মাঝেই হঠাৎ এক পাপারাৎজি তাঁকে ‘মাম্মা’ বলে ডেকে বসেন। আর তাতেই কার্যত অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন ‘সালার’ অভিনেত্রী। ‘কী বলছেন আপনি?’ রীতিমতো রেগেমেগে তেড়ে যান নায়িকা।

    ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, ‘মাম্মা’ সম্বোধন শোনা মাত্রই হাঁটা থামিয়ে দেন শ্রুতি। বিরক্তিমাখা মুখে সরাসরি ওই পাপারাৎজির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন, ‘কে মাম্মা? আপনার মাম্মা নাকি? কী বলছেন আপনি?’ শ্রুতির এই রুদ্রমূর্তি দেখে মুহূর্তের জন্য থমকে যান উপস্থিত সবাই। অভিনেত্রীর গলার স্বরে স্পষ্ট ছিল যে, এই ধরনের অযাচিত ঘনিষ্ঠতা বা সম্বোধন তিনি মোটেও পছন্দ করেননি। সোশ্যাল মিডিয়ায় মিশ্র প্রতিক্রিয়াভিডিওটি ভাইরাল হতেই নেটিজেনরা দু’ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছেন। একদলের মতে, পাপারাৎজিরা ইদানীং তারকাদের সঙ্গে কথা বলার সময় শালীনতার মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। শ্রুতি একদম সঠিক জবাব দিয়েছেন।

    অন্যদলের দাবি, দক্ষিণ ভারতে ‘আম্মা’ বা ‘মাম্মা’ বলে সম্মান জানানোর একটা চল রয়েছে, হয়তো সেই জায়গা থেকেই ওই ব্যক্তি কথাটি বলেছিলেন। যদিও শ্রুতির কাছে বিষয়টি ছিল অত্যন্ত অসম্মানজনক।

    পেশাদারিত্ব বনাম ব্যক্তিগত পরিসর

    বলিউডে ইদানীং তারকাদের ব্যক্তিগত পরিসরে পাপারাৎজিদের হস্তক্ষেপ নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠছে। জয়া বচ্চন তো বটেই, এমনকি রণবীর কাপুর বা সইফ আলি খানও এই নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। শ্রুতির এই সপাট জবাব আসলে সেই পুঞ্জীভূত রাগেরই বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করছেন সিনেমা বিশেষজ্ঞরা। তবে মেজাজ হারালেও পরে অবশ্য হাসিমুখে ছবির জন্য পোজ দিয়েই নিজের গাড়িতে উঠে যান অভিনেত্রী।

    শ্রুতির আসন্ন প্রোজেক্ট

    শ্রুতি হাসানের কেরিয়ার গ্রাফ কিন্তু এখন ঊর্ধ্বমুখী। ২০২৬ সালে তাঁর ঝুলিতে রয়েছে এমন কিছু ছবি, যা বক্স অফিসে ঝড় তুলতে প্রস্তুত।

    মাঝখানে গুঞ্জন ছিল শ্রুতি হয়তো বেছে বেছে কাজ করছেন, কিন্তু মালয়ালম সুপারস্টার ডুলকার সলমান-এর সঙ্গে তাঁর আসন্ন ছবি ‘আকাশমলো ওকা তারা’ নিয়ে উত্তেজনা তুঙ্গে।

    প্রভাসের সঙ্গে শ্রুতির ‘আদ্যা’ চরিত্রটি দর্শকরা আগেই পছন্দ করেছেন। প্রশান্ত নীলের পরিচালনায় ‘সালার’-এর সিক্যুয়েল নিয়েও কাজ চলছে জোরকদমে।

    ইতিমধ্যেই রজনীকান্তের ‘কুলি’ ছবিতে তাঁর কাজ নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। পাশাপাশি লোকেশ কানাগারাজের পরিচালনায় শ্রুতির উপস্থিতি তাঁকে অ্যাকশন লেডি হিসেবে এক নতুন পরিচিতি দিচ্ছে। কেরিয়ারের এই পর্যায়ে এসে শ্রুতি যে কেবল গ্ল্যামার নয়, বরং শক্তিশালী চরিত্রের দিকেই বেশি ঝুঁকছেন, তা তাঁর ছবির তালিকা দেখলেই বোঝা যায়।

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

