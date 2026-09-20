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১৪ বছরে জেনেছেন 'মা হতে পারব না’, ৪০ পেরিয়ে মা হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন শ্রুতি, কোন রোগে আক্রান্ত তিনি?

সোহা আলি খানের পডকাস্টে, শ্রুতি হাসান পিসিওএস মোকাবেলা করার বিষয়ে অকপটে কথা বলেছেন। জানান, মাতৃত্বের সুখ পেতে মরিয়া তিনি। 

Published on: Sep 20, 2026, 22:10:06 IST
By Priyanka Mukherjee
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চলতি বছরের জানুয়ারিতে ৪০ বছরে পা দিয়েছেন অভিনেত্রী শ্রুতি হাসান। সম্প্রতি অভিনেত্রী সোহা আলি খানের পডকাস্টে এসে নিজের ব্যক্তিগত জীবন, গর্ভধারণ এবং মাতৃত্ব নিয়ে অত্যন্ত খোলামেলা আলোচনা করেছেন তিনি। মাত্র ১৪ বছর বয়সে পিসিওএস (PCOS - Polycystic Ovary Syndrome) ধরা পড়ার পর থেকে তাঁকে বলা হয়েছিল তাঁর মা হওয়া প্রায় অসম্ভব। কিন্তু চার দশক বয়সে দাঁড়িয়ে নতুন করে সন্তানের জন্ম দেওয়ার আশা দেখছেন এই তারকা।

১৪ বছরে জেনেছেন 'মা হতে পারব না’, ৪০ পেরিয়ে মা হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন শ্রুতি
১৪ বছরে জেনেছেন 'মা হতে পারব না’, ৪০ পেরিয়ে মা হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন শ্রুতি

১৪ বয়স থেকেই শুনতে হয়েছিল 'মা হওয়া কঠিন':

পডকাস্টে শ্রুতি হাসান জানান, কিশোরী বয়স থেকেই তাঁকে শুনতে হয়েছে যে পিসিওএস-এর কারণে প্রাকৃতিক উপায়ে গর্ভধারণ করা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হবে। ফলে তিনি মানসিকভাবে ধরে নিয়েছিলেন যে হয়তো কখনো জৈবিকভাবে সন্তান লাভ সম্ভব হবে না। এমনকি দত্তক নেওয়ার জন্যও মানসিক প্রস্তুতি নিয়েছিলেন তিনি।

শ্রুতি বলেন, 'আমি সবসময় শুনে এসেছি পিসিওএস থাকলে মা হওয়ার আশা ছেড়ে দাও। ১৪ বছর বয়স থেকেই বলা হয়েছে— 'মা হওয়া খুব কঠিন হবে মা'। আমি তো ভেবেছিলাম ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলে হয়তো বলবেন— 'বেটা, দোকান বন্ধ হয়ে গেছে'।'

আশার আলো দেখালেন গাইনোকোলজিস্ট ও ক্যামেরন ডিয়াজ:

ডাক্তার ধ্রুপতী দেধিয়ার (Dr. Dhrupti Dedhia) সঙ্গে পরামর্শ করার পর শ্রুতির এই ধারণা পুরোপুরি বদলে যায়। চিকিৎসকের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর নতুন আশা জাগিয়ে তোলে। শ্রুতি জানান, তাঁর চিকিৎসক অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিষয়টি বুঝিয়ে বলেন এবং জানান যে শ্রুতি যখনই মা হওয়ার সিদ্ধান্ত নেবেন, তখন সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব।

এছাড়া ৫৩ বছর বয়সে হলিউড অভিনেত্রী ক্যামেরন ডিয়াজের সন্তান লাভের ঘটনা শ্রুতির মনে নতুন করে আত্মবিশ্বাস জোগায়। শ্রুতি জানান, দত্তক নেওয়ার ইচ্ছা থাকলেও তিনি নিজের শরীরের মাধ্যমে জৈবিকভাবেও মাতৃত্বের স্বাদ পেতে চান।

পিসিওএস এবং গর্ভধারণ নিয়ে চিকিৎসকের মতামত:

পিসিওএস (PCOS) থাকলে গর্ভধারণ কেন জটিল হয়, সে বিষয়ে বন্ধ্যাত্ব ও আইভিএফ (IVF) বিশেষজ্ঞ ডঃ রিচিকা সহায় শুক্লা জানান, পিসিওএস থাকলে গর্ভধারণ কিছুটা কঠিন হলেও তা কিন্তু একেবারেই অসম্ভব নয়।

সাধারণ মহিলাদের মাসে একটি ফোলিকল বড় হয়ে ডিম্বাণু নির্গত হয়, যা বছরে ১২-১৩ বার গর্ভধারণের সুযোগ তৈরি করে। তবে পিসিওএস থাকলে ডিম্বাণু সঠিক সময়ে পরিপক্ক হয় না এবং ঋতুচক্র ৬০ থেকে ৯০ দিনের হতে পারে, ফলে বছরে মাত্র ৪-৫ বার সুযোগ আসে। সঠিক চিকিৎসায় এটি সমাধান করা সম্ভব।

ডাক্তারের ইতিবাচক পরামর্শ ও আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার ওপর ভরসা রেখে ৪০ বছর বয়সে দাঁড়িয়ে শ্রুতি হাসানও এখন মাতৃত্বের সুন্দর স্বপ্ন বুনছেন।

  • Priyanka Mukherjee
    ABOUT THE AUTHOR
    Priyanka Mukherjee

    প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

Home/Entertainment/১৪ বছরে জেনেছেন 'মা হতে পারব না’, ৪০ পেরিয়ে মা হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন শ্রুতি, কোন রোগে আক্রান্ত তিনি?
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