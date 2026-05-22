    Sweta-Rubel: ‘আমাকে নাকে দড়ি দিয়ে নাচাচ্ছে…’, বউকে নিয়ে নালিশ! TV-র পর্দায় ফের একসঙ্গে শ্বেতা-রুবেল, কোন চ্যানেলে?

    Sweta-Rubel: অন-স্ক্রিন হিরো হলেও অফ-স্ক্রিনে কিন্তু শ্বেতার হুকুম এবং মিষ্টি দাদাগিরি মেনেই চলতে বাধ্য হন রুবেল, দিদি নম্বর ১-এর মঞ্চে বিরাট চমক। বউয়ের হাত ধরে শো সঞ্চালনায় রুবেল। 

    May 22, 2026, 20:14:22 IST
    By Priyanka Mukherjee
    ছোটপর্দায় তাঁরা একসঙ্গে আসা মানেই টিআরপি তালিকায় ঝড়। ‘যমুনা ঢাকি’ ধারাবাহিকের সেই হিট জুটি শ্বেতা ভট্টাচার্য এবং রুবেল দাস এবার ফিরছেন একসঙ্গে। তবে কোনও নতুন মেগা সিরিয়ালে নয়, বরং জি বাংলার জনপ্রিয় গেম শো ‘দিদি নম্বর ১’-এর মঞ্চ মাতাতে আসছেন এই রিয়েল লাইফ কাপল। ভোট বা ব্যক্তিগত কারণে হোক, সঞ্চালিকা রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতিতে এর আগেও শ্বেতা একাই দিদি নম্বর ১-এর মঞ্চ সামলেছেন। তবে এই উইকএন্ডের ধামাকা পর্বটা একটু আলাদা। কারণ এবার আর একা নন, বর রুবেলকে পাশে নিয়ে জুটি বেঁধে সঞ্চালনা করবেন শ্বেতা। আর সেই সেটেই ফাঁস হয়ে গেল রুবেলের বিবাহিত জীবনের ‘করুণ’ দশা!

    উইকএন্ডে সেলিব্রিটি কাপলদের মেলা:

    আগামী শনি ও রবিবার দিদি নম্বর ১-এর এই বিশেষ পর্বে প্রতিযোগীর আসনে দেখা যাবে টলিপাড়ার একঝাঁক সেলিব্রিটি কাপলদের। থাকছেন জাতীয় পুরস্কার বিজয়ী গায়ক রূপঙ্কর বাগচী ও তাঁর স্ত্রী চৈতালী, সঙ্গীতশিল্পী দেবজিৎ এবং তাঁর সহধর্মিণী বন্দনা, অভিনেতা অরিন্দ্য ও তাঁর স্ত্রী সায়ন্তনী। এছাড়াও হাজির থাকছেন ‘মিঠাই’ ধারাবাহিকের সবার প্রিয় ‘ঠাম্মি’ তথা বর্ষীয়ান অভিনেত্রী সোমা চক্রবর্তী (উল্লেখ্য, তথ্যে স্বাগতা বসু রয়েছে)।

    শ্বেতার দাদাগিরি, রুবেলের নালিশ:

    শো-এর মাঝেই ‘ঠাম্মি’ যখন রুবেলের দিকে গুগলতি ছুঁড়ে জানতে চান যে বিয়ের পর সংসার কেমন চলছে? বরের মুখ থেকে মিষ্টি কোনও প্রশংসার আশা হয়তো শ্বেতাও করেছিলেন, কিন্তু রুবেল বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে মজার ছলে সোজা নালিশ ঠুকে বসেন। হাঁড়ির খবর ফাঁস করে অভিনেতা বলেন— “আর বলবেন না, আমাকে একদম নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে...!”

    রুবেলের এই ‘বউ-ভীতি’র কথা শুনে সেটে হাসির রোল ওঠে। বোঝাই যাচ্ছে, অন-স্ক্রিন হিরো হলেও অফ-স্ক্রিনে কিন্তু শ্বেতার হুকুম এবং মিষ্টি দাদাগিরি মেনেই চলতে বাধ্য হন রুবেল।

    মেগা থেকে দূরে দু’জনেই:

    প্রসঙ্গত, রুবেল দাসকে শেষবার টেলিভিশনের পর্দায় দেখা গিয়েছিল ‘নিম ফুলের মধু’ (বা ‘তুই আমার হিরো’) ধারাবাহিকে। অন্যদিকে, ‘কোন গোপনে মন ভেসেছে’ শেষ হওয়ার পর থেকে লম্বা সময় ধরে মেগা সিরিয়াল থেকে বিরতি নিয়েছেন শ্বেতাও। দুই তারকাকেই পর্দায় দেখার জন্য চাতক পাখির মতো অপেক্ষা করছিলেন অনুরাগীরা। এবার সিরিয়ালে না হলেও, আগামী উইকএন্ডে জি বাংলার পর্দায় এই মিষ্টি দম্পতির খুনসুটি আর সঞ্চালনার ডাবল ডোজ যে দর্শকদের ভরপুর বিনোদন দেবে, তা বলাই বাহুল্য।

      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

