Ranojoy-Shyamoupti Divorce: ভ্যালেন্টাইন্স ডে-র দিন বিয়ে, ৫ মাসেই ডিভোর্স? রণজয় চুপ, শ্যামৌপ্তি বললেন…

Ranojoy-Shyamoupti Divorce: ভ্যালেন্টাইন্স ডে-র দিন বিয়ে, ৫ মাসেই ডিভোর্স? রণজয় চুপ, শ্যামৌপ্তি বললেন…
ভ্যালেন্টাইন্স ডে-র দিন রণজয় আর শ্য়ামৌপ্তির বিয়ে খেতে হাজির হয়েছিলেন টলিপাড়ার তাবড় তাবড় তারকারা। ৫ মাস খেতে না খেতেই, সুখের ঘরে ভাঙন।
ফের একবার টলিপাড়ায় বিতর্কের কালো ছায়া। মাসখানেক আগেই ধুমধাম করে বিয়ে করেছিলেন রণজয় বিষ্ণু আর শ্যামৌপ্তি মুদলি। আর এখন খবর আসছে যে, তাঁদের বিয়ে ভাঙার পথে। ভ্যালেন্টাইন্স ডে-র দিন রণজয় আর শ্য়ামৌপ্তির বিয়ে খেতে হাজির হয়েছিলেন টলিপাড়ার তাবড় তাবড় তারকারা। এই খবর হতবাক করার মতোই।
আপাতত এই বিয়ে ভাঙার গুঞ্জন নিয়ে মুখ বন্ধ রেখেছেন রণজয়। যদিও শ্যামৌপ্তি না স্বীকার করেছেন, না অস্বীকার। টিভি নাইন বাংলাকে তিনি বলেন, এই ব্যাপারে কোনো ‘মন্তব্য করতে চান না’।
২০২৬ সালের ভ্য়ালেন্টাইন্স ডে-র দিন বিয়ে করলেও, রণজয় আর শ্য়ামৌপ্তির আইনি বিয়ে আগেই হয়ে গিয়েছিল। যা গোপনই রেখেছিলেন দুই তারকা। বিয়ের দিন সকালে ছিল গায়ে হলুদ। বিয়ে ও রিসেপশন একইসঙ্গে করেছিলেন। জীবনের এই বিশেষ দিনে মন খুলে নাচতে দেখা গিয়েছিল রণজয়কে। শ্য়ামৌপ্তির মুখেও ছিল চওড়া হাসি।
ঠিক কী কারণে তাঁরা ডিভোর্সের পথে হাঁটছেন তা স্পষ্ট নয়। শোনা যাচ্ছে, সাংসারিক জীবনের মনোনালিন্যই রয়েছে এর পিছনে। আবার টলিপাড়ায় কানাঘুষো সম্পর্কে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশের কথাও।
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