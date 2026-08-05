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    Ranojoy-Shyamoupti Divorce: ভ্যালেন্টাইন্স ডে-র দিন বিয়ে, ৫ মাসেই ডিভোর্স? রণজয় চুপ, শ্যামৌপ্তি বললেন…

    ভ্যালেন্টাইন্স ডে-র দিন রণজয় আর শ্য়ামৌপ্তির বিয়ে খেতে হাজির হয়েছিলেন টলিপাড়ার তাবড় তাবড় তারকারা। ৫ মাস খেতে না খেতেই, সুখের ঘরে ভাঙন। 

    Published on: Aug 5, 2026, 15:23:26 IST
    By Tulika Samadder
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    ফের একবার টলিপাড়ায় বিতর্কের কালো ছায়া। মাসখানেক আগেই ধুমধাম করে বিয়ে করেছিলেন রণজয় বিষ্ণু আর শ্যামৌপ্তি মুদলি। আর এখন খবর আসছে যে, তাঁদের বিয়ে ভাঙার পথে। ভ্যালেন্টাইন্স ডে-র দিন রণজয় আর শ্য়ামৌপ্তির বিয়ে খেতে হাজির হয়েছিলেন টলিপাড়ার তাবড় তাবড় তারকারা। এই খবর হতবাক করার মতোই।

    বিয়ের মাত্র ৫ মাসেই ডিভোর্সের পথে রণজয় ও শ্যামৌপ্তি?
    বিয়ের মাত্র ৫ মাসেই ডিভোর্সের পথে রণজয় ও শ্যামৌপ্তি?

    আপাতত এই বিয়ে ভাঙার গুঞ্জন নিয়ে মুখ বন্ধ রেখেছেন রণজয়। যদিও শ্যামৌপ্তি না স্বীকার করেছেন, না অস্বীকার। টিভি নাইন বাংলাকে তিনি বলেন, এই ব্যাপারে কোনো ‘মন্তব্য করতে চান না’।

    ২০২৬ সালের ভ্য়ালেন্টাইন্স ডে-র দিন বিয়ে করলেও, রণজয় আর শ্য়ামৌপ্তির আইনি বিয়ে আগেই হয়ে গিয়েছিল। যা গোপনই রেখেছিলেন দুই তারকা। বিয়ের দিন সকালে ছিল গায়ে হলুদ। বিয়ে ও রিসেপশন একইসঙ্গে করেছিলেন। জীবনের এই বিশেষ দিনে মন খুলে নাচতে দেখা গিয়েছিল রণজয়কে। শ্য়ামৌপ্তির মুখেও ছিল চওড়া হাসি।

    ঠিক কী কারণে তাঁরা ডিভোর্সের পথে হাঁটছেন তা স্পষ্ট নয়। শোনা যাচ্ছে, সাংসারিক জীবনের মনোনালিন্যই রয়েছে এর পিছনে। আবার টলিপাড়ায় কানাঘুষো সম্পর্কে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশের কথাও।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/Ranojoy-Shyamoupti Divorce: ভ্যালেন্টাইন্স ডে-র দিন বিয়ে, ৫ মাসেই ডিভোর্স? রণজয় চুপ, শ্যামৌপ্তি বললেন…
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