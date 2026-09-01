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সিদ্ধার্থ-তামান্নার ছবি 'দ্য ভান' বিহারের এই প্রাচীন মন্দিরের উপর নির্মিত, যেখানে সূর্যাস্তের পর পা রাখেন না পুরোহিতরাও

সিদ্ধার্থ মালহোত্রা এবং তামান্না ভাটিয়ার 'দ্য ওয়ান'-এর গল্প বিহারের একটি পুরানো মন্দির অবলম্বনে নির্মিত। এই মন্দির সম্পর্কে এমন কিছু জানুন যা পড়লে আপনিও অবাক হবেন।

Published on: Sep 1, 2026, 18:51:26 IST
By Tulika Samadder
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সিদ্ধার্থ মালহোত্রা এবং তামান্না ভাটিয়ার আসন্ন সিনেমা ‘দ্য ভান: ফোর্স অফ দ্য ফরেস্ট’-এর টিজার কিছুদিন আগে মুক্তি পেয়েছে। এবং দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছে। এটি এমন এক ব্যক্তির গল্প, যিনি একটি সংরক্ষিত জঙ্গলে প্রবেশ করে নিয়ম ভাঙেন এবং এরপর যা ঘটে, সেটায় ক্রমাগত নাটকীয় মোড় নিতে থাকে ছবি। সিনেমাটির গল্প বিহারের একটি প্রাচীন মন্দির 'বন দেবী'-র উপর ভিত্তি করে নির্মিত।

দ্য ভান ছবিতে সিদ্ধার্থ মলহোত্রা ও তামান্না ভাটিয়া।
দ্য ভান ছবিতে সিদ্ধার্থ মলহোত্রা ও তামান্না ভাটিয়া।

'দ্য ফরেস্ট'-এর গল্পের অনুপ্রেরণা কোন মন্দির?

চলচ্চিত্রটির নির্মাতারা নিজেরাই এই তথ্য প্রকাশ করেছেন। চলচ্চিত্র নির্মাতা দীপক মিশ্র এবং অরুণাভ ব্যাখ্যা করেছেন যে পাটনার কাছে একটি বন দেবী মন্দির রয়েছে, যার সত্য ঘটনা সিনেমায় অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। অরুণাভ ব্যাখ্যা করেন যে, বন দেবী মন্দির পরিদর্শন করার পর এবং এর ইতিহাস ও লোককথার সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলার পর তাঁরা এই সিনেমাটি তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেন।

সূর্যাস্তের পর এই মন্দিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ। মন্দিরের গল্প বলতে গিয়ে অরুণাভ বলেন, ‘ওই মন্দিরটি ষোড়শ শতকে নির্মিত হয়েছিল। জঙ্গলে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছিল যা মানুষের জন্য চরম দুর্দশার কারণ হয়েছিল। তখন একটি নিয়ম করা হয়েছিল যে সূর্যাস্তের পর কেউ যেন জঙ্গলে প্রবেশ না করে। আজও এটি করা হয়।’

পরিচালক পুরোহিতদের সঙ্গেও কথা বললেন

অরুণাভ বলতে থাকেন, ‘আমি স্থানীয় লোকজন এবং পুরোহিতদের সঙ্গেও কথা বলেছি। আমি দু'বছর আগে দীপককে এই গল্পটা বলেছিলাম, এবং আমাদের দুজনের কাছেই এটা খুব আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল। এরপর আমরা দুজনেই একতা কাপুরের কাছে যাই, এবং তিনি পরামর্শ দেন যে এই গল্পটি বড় পর্দায় আনা উচিত।"’

মন্দিরের পেছনের গল্প

মন্দিরের কথা বলতে গেলে, বন দেবী মন্দিরটি বিহারের পাটনায় অবস্থিত। বলা হয়, এই মন্দিরটি প্রায় ৩৫০ থেকে ৪০০ বছরের পুরনো। মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর আর কাউকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয় না। এমনকী পুরোহিতরাও বাড়ি চলে যান। সূর্যাস্তের পর প্রবেশ নিষিদ্ধ তাঁদের জন্যও। এর কারণ হিসেবে বলা হয় যে, বন দেবী সূর্যাস্তের পর মন্দির প্রাঙ্গণে ঘুরে বেড়ান।

‘দ্য ভান’ ছবিটিতে প্রচুর প্রযুক্তি এবং অ্যানিমেশন ব্যবহার করা হয়েছে। মিশ্র বলেন যে, যখন গল্পটি শোনানো হয়েছিল, তখন আপনাআপনিই তাঁর মাথায় দৃশ্যকল্প চলে আসে। সেখান থেকেই সবকিছুর শুরু, এবং তারপর ধীরে ধীরে দলটি বড় হতে থাকে। তাঁরা একটি সিনেম্যাটিক উপস্থাপনা তৈরি করেন। তিনি বলেন, ‘ছবিটি দেখার সময় দর্শকরা হয়তো তা বুঝতে পারবেন না, কিন্তু এই জগৎ ও আবহ তৈরি করতে প্রচুর প্রযুক্তি এবং অ্যানিমেশন ব্যবহার করা হয়েছে।’

'দ্য ভান' প্রসঙ্গে বলতে গেলে, ছবিটি পরিচালনা করেছেন অরুণাভ কুমার এবং দীপক কুমার মিশ্র। এটি প্রযোজনা করেছেন শোভা কাপুর এবং একতা কাপুর। সিদ্ধার্থ মলহোত্রার পাশাপাশি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন তামান্না ভাটিয়া।

  • Tulika Samadder
    ABOUT THE AUTHOR
    Tulika Samadder

    হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

Home/Entertainment/সিদ্ধার্থ-তামান্নার ছবি 'দ্য ভান' বিহারের এই প্রাচীন মন্দিরের উপর নির্মিত, যেখানে সূর্যাস্তের পর পা রাখেন না পুরোহিতরাও
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