Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Sidharth Malhotra: মেয়ের বাবা হওয়া সহজ নয়! হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন সিদ্ধার্থ, কী ঘটেছে?

    Sidharth Malhotra Daughter: মেয়ের বয়স সবে ৯ মাস। একরত্তিকে সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন সিদ্ধার্থ। মেয়ের জন্য এবার কী কাণ্ড ঘটালেন তারকা?

    Apr 15, 2026, 16:25:38 IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Sidharth Malhotra Daughter: পর্দার কঠিন লড়াই বা অ্যাকশন নয়, এখন সিদ্ধার্থ মালহোত্রার দিন কাটছে ডায়াপার বদলানো আর মেয়েকে ঘুম পাড়ানোর মিষ্টি ডিউটিতে। কিয়ারা ও সিদ্ধার্থের জীবনে প্রথম সন্তানের আগমনের পর থেকেই বিটাউনে খুশির হাওয়া। সম্প্রতি নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ছবি শেয়ার করে অভিনেতা সিদ্ধার্থ মালহোত্রা বুঝিয়ে দিলেন, ‘গার্ল ড্যাড’ হওয়া কতটা উপভোগ করছেন তিনি। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, সাদা টি-শার্ট পরা সিদ্ধার্থের চুলের একপাশে লাগানো রয়েছে একটি ছোট্ট সাদা বো-ক্লিপ। ক্যাপশনে অভিনেতা লিখেছেন, ‘আমি যে একজন মেয়ের বাবা, সেটা না বলেও কীভাবে বলা যায় দেখুন!’

    আর্গুমেন্টে হারেন মেয়ের কাছেই

    সম্প্রতি মুম্বইয়ের একটি অনুষ্ঠানে বাবা হওয়ার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছিলেন সিদ্ধার্থ। অভিনেতা জানান, বাড়ির ‘সুপারস্টার’ এখন তাঁর খুদে মেয়ে সারায়াহ্। তিনি বলেন, ‘আমি জীবনে এমন একজনের কাছে এত তর্কে হেরেছি যে এখনও কথা বলতেই শেখেনি! আমি বুঝে গিয়েছি বাড়িতে আমি আর হিরো নই, আসল হিরোইন ওই।’ প্রতিদিন সকালে মেয়েকে মালিশ করে দেওয়া এখন সিদ্ধার্থের আবশ্যিক রুটিন।

    নেটপাড়ার ‘পুকি’ (Pookie) মালহোত্রা

    সিদ্ধার্থের এই ছবি দেখে কমেন্ট বক্স উপচে পড়ছে ভালোবাসায়। কিয়ারা আডবাণীর ভক্তরা সিদ্ধার্থকে ‘সার্টিফায়েড গার্ল ড্যাড’ বলে ঘোষণা করেছেন। কেউ লিখেছেন, “সিড এখন আমাদের অফিশিয়াল পুকি মালহোত্রা!” আবার কেউ মজা করে লিখেছেন, ‘এই হেয়ার স্টাইলের পুরো ক্রেডিট নিশ্চয়ই সারায়াহ-র’। উল্লেখ্য, গত বছর ১৫ জুলাই সারায়াহ্-র জন্মের খবর ভাগ করে নিয়েছিলেন তারকা দম্পতি। জয়সলমীরের রাজকীয় বিয়ের পর এই খুদে সদস্যের আগমনে মালহোত্রা পরিবার এখন পরিপূর্ণ।

    পাপারাৎজিদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ

    মেয়ের নাম ‘সারায়াহ’ (Saraayah) প্রকাশ্যে আনলেও শুরু থেকেই তাঁর ব্যক্তিগত জীবন আগলে রেখেছেন কিয়ারা-সিদ্ধার্থ। ছবি শিকারিদের প্রতি তাঁদের কড়া অনুরোধ ছিল যেন মেয়ের ছবি কোনোভাবেই ক্লিক না করা হয়। তবে মেয়ের ছবি না দেখালেও, নিজে ‘গার্ল ড্যাড’ সেজে সিদ্ধার্থ যেভাবে অনুরাগীদের মন জয় করলেন, তা এক কথায় অনন্য।

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    Home/Entertainment/Sidharth Malhotra: মেয়ের বাবা হওয়া সহজ নয়! হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন সিদ্ধার্থ, কী ঘটেছে?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes