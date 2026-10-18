Iman Chakraborty: ‘আমাদের ধাক্কা দেওয়া হয়’, আমেরিকায় চরম হেনস্থা ইমনকে! বিমানে ওঠতে দেওয়া হল না, কী ঘটেছে?

Iman Chakraborty: ‘আমাদের ধাক্কা দেওয়া হয়’, আমেরিকায় চরম হেনস্থা ইমনকে! বিমানে ওঠতে দেওয়া হল না, কী ঘটেছে?
দুর্গাপুজোয় আমেরিকায় অনুষ্ঠান করতে গিয়েছেন ইমন ও তাঁর টিম। সেখানেই হেনস্থার মুখে পড়তে হল গায়িকাকে। ঠিক কী ঘটেছে?
বিদেশের মাটিতে চরম হেনস্থা ও অপমানের শিকার হলেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সঙ্গীতশিল্পী ইমন চক্রবর্তী এবং তাঁর বাদ্যযন্ত্রীরা। নিউ জার্সিতে দুর্গাপুজোর অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাওয়ার পথে আমেরিকার ডালাস বিমানবন্দরে (Dallas Airport) আমেরিকান এয়ারলাইন্সের (American Airlines) কর্মী ও আধিকারিকদের হাতে এই অনভিপ্রেত ও কুরুচিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হন তাঁরা।
সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইভে এসে ক্ষোভ উগরে দিলেন গায়িকা:
ঘটনার পরই সোশ্যাল মিডিয়ায় সরাসরি লাইভে এসে নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতা ও ক্ষোভের কথা বিস্তারিত তুলে ধরেন ইমন চক্রবর্তী। বোর্ডিং পাস থাকা সত্ত্বেও বিমানে উঠতে বাধা- ইমনের দাবি, নিউ জার্সিতে দুর্গোৎসবের নির্ধারিত শো-তে পারফর্ম করার উদ্দেশ্যে তাঁরা সময়মতো ডালাস বিমানবন্দরে পৌঁছান। কিন্তু বৈধ বোর্ডিং পাস থাকা সত্ত্বেও কোনো স্পষ্ট বা যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই বিমান সংস্থার কর্মীরা তাঁদের বিমানে উঠতে বাধা দেন।
শারীরিক নিগ্রহ ও ধাক্কাধাক্কি: শিল্পীরা যখন এই অহেতুক বাধার কারণ জানতে চান এবং প্রতিবাদ করেন, তখন বিমান সংস্থার স্টাফরা তাঁদের সঙ্গে অত্যন্ত অভদ্র আচরণ করেন এবং গায়ে হাত দিয়ে ধাক্কা মেরে বোর্ডিং গেট থেকে সরিয়ে দেন বলে মারাত্মক অভিযোগ এনেছেন ইমন।
বাদ্যযন্ত্র ও ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে সংবেদনহীনতা: ইমন ও তাঁর দলের সঙ্গীতশিল্পীদের সাথে থাকা দামি ও পেশাদার বাদ্যযন্ত্র নিয়ে চরম অবহেলা ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা হয়। এমনকি বিমানযাত্রার সময় কোনো বাদ্যযন্ত্র ভেঙে গেলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে আমেরিকান এয়ারলাইন্স তার দায় নেবে না বলে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়। এই অনভিপ্রেত ঘটনার কারণে শেষ পর্যন্ত ওই নির্দিষ্ট ফ্লাইটটি মিস করতে বাধ্য হন ইমন ও তাঁর টিম। পরবর্তীতে একটি বিকল্প ফ্লাইটের কথা বলা হলেও সেখানেও অনিশ্চয়তা বজায় রাখা হয়েছিল। একজন নামী ভারতীয় শিল্পী ও তাঁর দলের সঙ্গে সুদূর আমেরিকায় এমন চরম দুর্ব্যবহারের ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই সোশাল মিডিয়ায় অনুরাগীরা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং বিমান সংস্থার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছেন।
পরবর্তীতে ইমন জানান, তিনি ও তাঁর টিম ফিলাডেলফিয়া পৌঁছেছেন নিরাপদে এবং অনুষ্ঠানের জন্য তৈরি। যদিও ইমনের অভিযোগের জেরে ক্ষোভ সোশ্যাল মিডিয়ায়।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More