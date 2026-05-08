Mona Shourie: শ্রীদেবীর জন্যই ভেঙেছিল বনির সংসার! স্বামীর পরকিয়ার কথা জেনে কী করেছিলেন মোনা?

Mona Shourie: শ্রীদেবীর জন্যই ভেঙেছিল বনির সংসার! স্বামীর পরকিয়ার কথা জেনে কী করেছিলেন মোনা?
Mona Shourie: বলিউড অভিনেতা অনিল কাপুর, শ্রীদেবী এবং উর্মিলা মাতোন্ডকর অভিনীত 'জুড়াই' ছবিটি ১৯৯৭ সালে মুক্তি পেয়েছিল। ছবিটি সেই সময়ের অন্যতম সেরা ছবি। ফ্যামিলি ড্রামা 'জুড়াই' পরিচালনা করেছেন রাজ কানওয়ার। এর প্রযোজক ছিলেন বনি কাপুর। শুধু এর গল্পই নয়, এর গানগুলোও সুপারহিট হয়েছিল। এই ছবির 'মুঝে এক পাল চেইন না আয়ে' গানটি বেশ হিট হয়েছিল। এটি গেয়েছিলেন জসপিন্দর নারুলা।
একদিকে যখন শ্রীদেবী ছবির প্রযোজক বনি কাপুরের প্রেমে ছিলেন, তখন নির্মাতার প্রথম স্ত্রী মোনা শৌরি কাপুর কাঁদছিলেন। গায়িকা জসপিন্দর তার সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে সেই দিনগুলোর কথা মনে করেছেন। গায়িকা জসপিন্দর নারুলা সম্প্রতি বলিউড ঠিকানাকে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। এই সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, যে বনি কাপুরের স্ত্রী মোনার সাথে তার মোনা শৌরি কাপুরের গভীর বন্ধুত্ব হয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে মোনা তার সেই কষ্টের কথা বলেছিলেন।
জসপিন্দর বলেন, ‘উনি আমাকে বলেছিলেন যে এই গানটি শ্রীদেবীর উপর চিত্রায়িত হচ্ছে। তিনি ছবির পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেছিলেন - কিভাবে তিনি টাকা নিয়ে অনিল কাপুরের দ্বিতীয় বিয়ে করিয়ে দিচ্ছেন।’
জসপিন্দর আরও জানান যে সেই সময় তিনি কানের গুরুতর সমস্যায় ভুগছিলেন, তবুও তিনি গানটি রেকর্ড করেছিলেন। তবে, বহু বছর পর, যখন জসপিন্দর নারুলা অর্জুন কাপুরের মা মোনা শৌরি বনি কাপুরের কাছাকাছি আসেন, তখন এই গানটির সাথে তার একটি গভীর এবং আবেগিক সংযোগ তৈরি হয়। তাদের কথোপকথনের একটি ঘটনা মনে করে গায়িকা বলেন যে মোনা একবার সেই কঠিন সময়ের কথা খুলে বলেছিলেন যে তিনি সেই সময় পার করছিলেন যখন গানটি রেকর্ড করা হচ্ছিল।
জসপিন্দর আরও বলেন, 'আমি মোনা কাপুরের খুব কাছাকাছি ছিলাম। পরে, তিনি আমাকে বলেছিলেন যে আমি যখন গানটি রেকর্ড করছিলাম, তখন কারও বাড়ি তৈরি হচ্ছিল, কারও বাড়ি ভাঙছিল। তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'তুমি ভেতরে গান গাইছিলে, আর আমি বাইরে কাঁদছিলাম; যখন আমি এই বিষয়ে জানতে পারলাম, তখন আমি সুপার সাউন্ড (স্টুডিও) এর সিঁড়িতে বসে কাঁদছিলাম।' এটা প্রায় সেই সময়েই ঘটেছিল যখন তিনি তাঁর স্বামীর সম্পর্কের কথা জানতে পেরেছিলেন। এটাই তিনি আমার সাথে শেয়ার করেছিলেন।'
