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    Jojo Transformation: ওষুধ-ইনজেকশন ছাড়াই ৬ মাসে ১৮ কেজি ওজন ঝরালেন জোজো! কোন ডায়েট মেনে অসাধ্য় সাধন গায়িকার?

    মিষ্টি, চিনি, অতিরিক্ত তেল-মশলাযুক্ত খাবার এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার খাদ্যতালিকা থেকে বাদ দিয়েছেন গায়িকা। আর কী কী করেছেন ওজন ঝরাতে?

    Published on: Aug 5, 2026, 21:01:15 IST
    By Priyanka Mukherjee
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    নিজের অনন্য গায়কি এবং মঞ্চ মাতানো পারফর্ম্যান্সের জন্য টলিউড ও সঙ্গীত জগতে সর্বদাই চর্চায় থাকেন জনপ্রিয় গায়িকা জোজো মুখোপাধ্যায়। তবে এবার কোনও গান বা কনসার্ট নয়, বরং নিজের অবিশ্বাস্য শারীরিক রূপান্তরের (Weight Loss Transformation) জন্য খবরের শিরোনামে এলেন তিনি। কোনো রকম ওয়েট-লস ইনজেকশন বা ক্ষতিকর কৃত্রিম উপায় ছাড়াই মাত্র ৬ মাসের মধ্যে ১৮ কেজি ওজন কমিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন গায়িকা।

    ওষুধ-ইনজেকশন ছাড়াই ৬ মাসে ১৮ কেজি ওজন ঝরালেন জোজো! কোন ডায়েট মেনে অসাধ্য় সাধন গায়িকার?
    ওষুধ-ইনজেকশন ছাড়াই ৬ মাসে ১৮ কেজি ওজন ঝরালেন জোজো! কোন ডায়েট মেনে অসাধ্য় সাধন গায়িকার?

    ইনজেকশন নয়, সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপায়ে মেদ ঝরানো

    আজকাল চটজলদি মেদ ঝরাতে বা স্লিম হতে গিয়ে অনেকেই বিভিন্ন ধরণের ‘ওয়েট লস ইনজেকশন’ বা শর্টকাট ওষুধের দ্বারস্থ হন, যার মারাত্মক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকতে পারে। তবে এই ধরণের ক্ষতিকারক পদ্ধতির ফাঁদে না পড়ে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যকর ও স্বাভাবিক উপায়ে নিজের ওজন কমিয়েছেন পঞ্চাশোর্ধ জোজো।

    ৬ মাসে ১৮ কেজি হ্রাস: দীর্ঘ ৬ মাসের কঠোর নিয়মমানুবর্তিতা, অনিয়ম ত্যাগ এবং সঠিক লাইফস্টাইল মেনে নিজের শরীর থেকে ১৮ কেজি ওজন ঝরিয়ে ফেলেছেন তিনি।

    কৃত্রিম ড্রাগকে ‘না’: জোজো স্পষ্ট জানান, সুস্থ ও ছিপছিপে হতে কোনও বিপজ্জনক ইনজেকশন বা কেমিক্যালযুক্ত শর্টকাটের একেবারেই প্রয়োজন নেই।

    কীভাবে ঘটল এই অবিশ্বাস্য রূপান্তর?

    ওজন কমানোর এই দীর্ঘ সফর একেবারেই সহজ ছিল না। এর পেছনে রয়েছে কঠোর শৃঙ্খলা ও সঠিক ডায়েট প্ল্যান।

    সঠিক ও নিয়ন্ত্রিত ডায়েট: মিষ্টি, চিনি, অতিরিক্ত তেল-মশলাযুক্ত খাবার এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার খাদ্যতালিকা থেকে বাদ দিয়ে পুষ্টিকর ও সুষম খাবার বেছে নিয়েছেন তিনি।

    নিয়মিত শরীরচর্চা: ডায়েট কন্ট্রোলের পাশাপাশি নিয়মিত শারীরিক কসরত ও সক্রিয় জীবনযাত্রার ওপর জোর দিয়েছেন সারেগামাপা-র বিচারক।

    ধৈর্য ও আত্মবিশ্বাস: চটজলদি ফলাফলের আশা না করে টানা ৬ মাস নিজের লক্ষ্যে অবিচল থেকে তিনি এই সাফল্য পেয়েছেন। যৌবনে জোজোর ফিগার ছিল নজরকাড়া। সেইসময় নায়িকা-পার্শ্বনায়িকা হিসাবে বাংলা ছবিতে অভিনয়ও করেছেন তিনি। কিন্তু এরপর আমচকাই ওজন বেড়ে যায়। মাতৃত্বের দায়িত্ব-কেরিয়ার সব সামলে এবার নিজেকে ভালো রাখার দায়িত্ব নিজের কাঁধেই তুলে নিয়েছেন শিল্পী।

    নেটিজেন ও অনুরাগীদের প্রশংসার জোয়ার

    জোজোর এই নতুন মেদহীন ও ফিট অবতার দেখে নেটপাড়ায় প্রশংসার জোয়ার বয়ে গেছে। কোনো রকম ইনজেকশন বা ক্ষতিকর রাসায়নিক না নিয়ে প্রাকৃতিক উপায়ে নিজেকে ফিট করে তোলার এই প্রয়াস সাধারণ মানুষ ও ওঁর অনুরাগীদের কাছে এক দারুণ অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছে।

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    Home/Entertainment/Jojo Transformation: ওষুধ-ইনজেকশন ছাড়াই ৬ মাসে ১৮ কেজি ওজন ঝরালেন জোজো! কোন ডায়েট মেনে অসাধ্য় সাধন গায়িকার?
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