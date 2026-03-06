‘চরম আসলেমি', মঞ্চে গান ফাঁকি দিয়ে শুধু ঠোঁট নাড়ানো গায়কদের ধুয়ে দিলেন শ্রেয়া

‘চরম আসলেমি', মঞ্চে গান ফাঁকি দিয়ে শুধু ঠোঁট নাড়ানো গায়কদের ধুয়ে দিলেন শ্রেয়া
গায়িকা শ্রেয়া ঘোষাল কনসার্টে ঠোঁট সিঙ্কিংকে অলস কাজ বলে সমালোচনা করেছিলেন, শিল্পীদের জন্য কঠোর পরিশ্রমের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন।
টিকিটের দাম দিয়ে দর্শকরা শিল্পীর গান শুনতে আসেন, কেবল তাঁর উপস্থিতি দেখতে নয়— এই মন্ত্রেই বিশ্বাসী শ্রেয়া ঘোষাল। গত কয়েক বছর ধরে বলিউডের অনেক নামজাদা গায়ককেই লাইভ কনসার্টে লাইভ গান করেন না, পিছন থেকে রেকর্ড করা ট্র্যাক (গান) বাজে এবং তাঁরা শুধু ঠোঁট মেলান, যাকে বলে লিপ সিঙ্কিং। এই ‘শর্টকাট’ পদ্ধতি নিয়েই এবার তোপ দাগলেন শ্রেয়া। তাঁর মতে, মঞ্চে দাঁড়িয়ে লাইভ গান না গাওয়াটা একজন শিল্পীর চরম অপেশাদারিত্ব।
শ্রেয়ার স্পষ্ট কথা:
একটি জনপ্রিয় পডকাস্টে অংশ নিয়ে শ্রেয়া বলেন, ‘আমি বুঝি না মানুষ কীভাবে লাইভ কনসার্টে লিপ-সিংকিং করে! এটা কেবল দর্শকদের ঠকানো নয়, এটা নিজের প্রতিও অবিচার। এটাকে আমি আলস্য ছাড়া আর কিছুই বলব না।’ তিনি আরও যোগ করেন যে, মঞ্চে দাঁড়িয়ে লাইভ গাওয়ার মধ্যে যে আনন্দ এবং চ্যালেঞ্জ থাকে, তা রেকর্ড করা গানের ওপর ঠোঁট মিলিয়ে পাওয়া সম্ভব নয়।
কেন এই ক্ষোভ?
আজকাল অনেক গায়কই মঞ্চে নাচের পারফরম্যান্স বা জৌলুস বাড়াতে গিয়ে গানে ফাঁকি দেন। শ্রেয়া মনে করিয়ে দেন যে, টেকনোলজি সাহায্য করতে পারে, কিন্তু তা গলার পরিপূরক হতে পারে না। তাঁর কথায়, ‘দর্শকরা আপনার ত্রুটি-সহ লাইভ গান শুনতে চান। সিডির নিখুঁত গান তো তাঁরা বাড়িতেই শুনতে পারেন। স্টেজে এসে সেটা কেন শোনাব?’
অনুরাগীদের সমর্থন:
শ্রেয়ার এই মন্তব্য সোশ্যাল মিডিয়ায় আসতেই প্রশংসার জোয়ার বয়ে গিয়েছে। নেটিজেনদের বড় একটি অংশ তাঁকে সমর্থন করে লিখেছেন, ‘আজকের অটোটিউন আর লিপ-সিংকিংয়ের যুগে শ্রেয়া ঘোষালই আসল গানের মশাল বয়ে নিয়ে চলেছেন।’ অনেকেই আবার আকার-ইঙ্গিতে সেই সব গায়কদের বিঁধছেন, যাঁরা স্টেজে স্টান্ট করতে গিয়ে গান গাইতে ভুলে যান।
শ্রেয়া, সুনীধি, সোনুর মতো শিল্পীরা কোনওদিনই মঞ্চে লিপ সিঙ্ক করায় বিশ্বাসী নন। পারফরম্যান্সের পাশাপাশি সুরে গান গাইতেও সিদ্ধহস্ত তাঁরা।