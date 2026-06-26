সাঁই পল্লবীকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত ‘সীতা’ দীপিকা, স্মরণ করলেন পুরনো কথা

সাঁই পল্লবীকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত ‘সীতা’ দীপিকা, স্মরণ করলেন পুরনো কথা
রামায়ণে সীতার চরিত্রে অভিনয় করে বিখ্যাত দীপিকা চিখলিয়া, রণবীর কাপুর ও সাই পল্লবীকে নিয়ে মন্তব্য করেছেন নিতেশ তিওয়ারির নতুন রামায়ণের ওপর।
রণবীর কাপুরের সিনেমা ‘রামায়ণ’ আসছে এবং এতে সাঁই পল্লবী সীতার চরিত্রে অভিনয় করছেন। এই সিনেমাটি নিয়ে দীর্ঘ সময় থেকে গুঞ্জন চলছে এবং এখন দূরদর্শনের রামায়ণ শোতে সীতার চরিত্রে অভিনয় করা দীপিকা চিখলিয়া রণবীর ও সাঁই পল্লবীর চরিত্র নিয়ে কথা বলেছেন এবং বলেছেন যে তিনি তাদের উপর পুরোপুরি বিশ্বাস করেন। আইএনএসের সাথে কথা বলতে গিয়ে দীপিকা এই জুটির প্রশংসা করেন। তার মতে, দুই লিড অভিনেতা তাঁদের চরিত্রের প্রতি পুরো ন্যায় করবেন।
রণবীর এবং সাঁই পল্লবী নিয়ে কী বললেন দীপিকা?
দীপিকা বলেন, 'উভয়েই দারুণ অভিনেতা। আমি সাঁই পল্লবীর কাজ দেখেছি এবং তিনি অসাধারণ অভিনেত্রী। রণবীর কাপুরও চমৎকার অভিনেতা। আমি জানি তারাও তাদের চরিত্র খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারবে।'
দীপিকা আরও বলেন, 'আমি খুব ভাগ্যশালী যে আমাকে সীতার চরিত্র করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। মানুষ আমাকে অনেক ভালোবাসা দিয়েছে। রামায়ণ একটি এমন গল্প যা প্রতিটি যুগে এক নতুনভাবে বলা হয়। এটি আগে তৈরি হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে কারণ এর ভিত্তি বিশ্বাস ও মূল্যবোধের মধ্যে তৈরি।'
দীপিকা জানান, কীভাবে মানুষ আজও তাকে সীতা মা হিসেবেই দেখে, এত বছর পরও, এবং আজও তাঁদের পা ছুঁয়ে।
তিনি বললেন, 'শুরুতে আমি বুঝতে পারিনি যে কেন মানুষ আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করছিল। কিন্তু পরে আমি বুঝতে পারি যে তারা দীপিকার জন্য নয় বরং সীতা মার প্রতি তাদের অনুভূতি প্রকাশ করছে। আমি তাদের অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা করেছি।'
দীপিকার আসন্ন সিনেমা
দীপিকা ‘তেরা মেরা নবতা’ নিয়ে বলেন, 'আমি বলতে চাই যে এই সিনেমাটি হৃদয় দিয়ে তৈরি হয়েছে। প্রতিটি অভিনেতা ও টেকনিশিয়ান প্রচুর পরিশ্রম করেছে। দয়া করে এটি আপনার পরিবারের সাথে দেখুন এবং ভালোবাসুন। আমি মানুষকে জানাতে চাই যে ছোট সিনেমাগুলি আপনার হৃদয় জিতে নিতে পারে এবং সফলও হয়।'
সিনেমা রামায়ণের কথা বললে, নিতেশ তিওয়ারির পরিচালনায় এই সিনেমায় রণবীর ও সাই ছাড়াও সানি দেওল, হনুমান, রবি দুবে লক্ষ্মণ, যশ রাবণের চরিত্রও থাকছে। এর বাইরে রকুল প্রীত সিং, লারা দত্ত, অরুণ গোঁবিলও রয়েছেন।