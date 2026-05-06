Palash Muchhal: স্মৃতির বন্ধুকে করেছেন জাত তুলে অপমান! আইনি জটিলতায় ফাঁসলেন পলাশ

Palash Muchhal: স্মৃতির বন্ধুকে করেছেন জাত তুলে অপমান! আইনি জটিলতায় ফাঁসলেন পলাশ
Palash Muchhal: পলাশ মুচ্ছলের বিরুদ্ধে স্মৃতি মন্ধানার বন্ধু তফসিলি জাতি ও তপসিলি উপজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইনের অধীনে একটি মামলা দায়ের করেছেন।
Palash Muchhal: ভারতীয় ক্রিকেটার স্মৃতি মন্দানার প্রাক্তন বাগদত্তা পলাশ মুচ্ছল আবারও বিতর্কে জড়িয়েছেন। স্মৃতির ছোটবেলার বন্ধু বিজ্ঞান প্রকাশ সাংলিতে পলাশের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন। তিনি পলাশের বিরুদ্ধে জাতিগত মন্তব্য করার অভিযোগ এনেছেন এবং SC/ST আইনের অধীনে FIR দায়ের করেছেন।
পুরো ঘটনা কী?
টিভি৯ মারাঠি-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিজ্ঞান দাবি করেছেন পলাশ ছবি তৈরির নামে তাঁর কাছ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন। যখন তিনি পলাশের কাছে তাঁর টাকা ফেরত চান, তখন পলাশ তাঁর সাথে দুর্ব্যবহার করেন এবং জাত তুলে গালিগালাজ করেন।
সাংলি পুলিশ পলাশের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত ধারাগুলির অধীনে মামলা দায়ের করেছে-
১. SC/ST (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইনের ধারা ৩(১)।
২. ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS) এর ধারা ৩৫১(২) এবং ৩৫২।
বিজ্ঞান বলেন, ‘পলাশ আমার থেকে ছবি তৈরির জন্য ২৫ লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন। ৬ মাসের মধ্যে ছবি শেষ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি প্রতারণা করেন। যখন আমি টাকা চেয়েছিলাম, তখন তিনি এমন জাত তুলে গালিগালাজ করেছিলেন যা আমি ক্যামেরায় বলতেও পারব না।’
স্মৃতি মন্ধানা এবং পলাশের ব্রেকআপ
পলাশ মুচ্ছল এবং স্মৃতি মন্ধানার গত বছর ২৩ নভেম্বর বিয়ে করার কথা ছিল। তবে, শেষ মুহূর্তে বিয়ে স্থগিত করা হয়। প্রথমে বলা হয়েছিল যে স্মৃতির বাবার শরীর খারাপ ছিল এবং পলাশ হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন, তাই বিয়ে স্থগিত করা হয়েছে। এরপর সোশ্যাল মিডিয়ায় দাবি করা হয় যে পলাশ স্মৃতির সাথে প্রতারণা করেছিলেন এবং স্মৃতি তা জানতে পেরেছিলেন। এরপরেই দুজনেই ইনস্টাগ্রামে একে অপরকে আনফলো করে দেন।
বিতর্কের মধ্যে পলাশ ইনস্টাগ্রামে একটি নোট শেয়ার করে নিজের পক্ষ রেখেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন যে তিনি এই সম্পর্ক থেকে সরে আসছেন এবং জীবনে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। তিনি গুজব নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলেন, ‘কোনও সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়াই কারও চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলা ভুল। শব্দ এমন ক্ষত দেয় যা নিরাময় করা কঠিন।’