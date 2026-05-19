    Salman Khan: সলমনের গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্টে সাপের হানা! তুলকালাম মুম্বইয়ে, তারপর কী ঘটল?

    সলমন খান-এর মুম্বইয়ের বাড়ি ‘গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্ট’-কে ঘিরে সর্বদাই চর্চা লেগে থাকে। তবে এবার কোনো অনুরাগী বা সিনেমার খবর নয়, সোমবার ভাইজানের বিলাসবহুল আবাসন চত্বরে হাজির হলো এক অনাহূত অতিথি! গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্টের নিচে একটি সাপ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ালো গোটা এলাকায়।

    May 19, 2026, 07:00:49 IST
    By Priyanka Mukherjee
    বছর পাঁচেক আগে নিজের পনভেল ফার্মহাউসে সাপের কামড় খেয়ে খবরের শিরোনামে এসেছিলেন সলমন খান। এবার আর ফার্মহাউস নয়, খোদ মুম্বইয়ের বান্দ্রার ‘গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্টে’ ঢুকে পড়ল সাপ। সোমবার সকালে সলমন খানের আবাসন চত্বরের নিচে আচমকাই একটি সাপকে ঘুরে বেড়াতে দেখেন নিরাপত্তারক্ষীরা। মেগাস্টারের বাড়ি বলে কথা! স্বভাবতই মুহূর্তের মধ্যে খবর দেওয়া হয় বন্যপ্রাণী উদ্ধারকারী দল ও স্থানীয় প্রশাসনকে।

    সলমনের গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্টে সাপের হানা! তুলকালাম মুম্বইয়ে, তারপর কী ঘটল?

    পেশাদার কায়দায় সাপ উদ্ধার:

    খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান একজন পেশাদার ‘স্নেক র‍্যাংলার’ বা সাপ উদ্ধারকারী। গ্যালাক্সির নিচে থাকা সাপের গতিবিধি ট্র্যাক করে অত্যন্ত শান্ত মাথায় নিজের খালি হাতেই সাপটিকে কাবু করেন তিনি। লেজ ধরে সাপটিকে নিজের হাতের সাথে পেঁচিয়ে কোনো ক্ষতি না করেই একটি প্লাস্টিকের ব্যাগে বন্দি করা হয়। সাপ ধরার এই ধরন দেখে বিশেষজ্ঞদের অনুমান, এটি একটি সম্পূর্ণ অবিষাক্ত (Non-poisonous) সাপ ছিল। সাপটিকে উদ্ধার করে বন দপ্তরের কর্মকর্তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সাপটি আবাসনের ভেতরে কোথাও ঢুকেছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছেন কর্মকর্তারা।

    ‘রাজা শিবাজি’-র ক্যামিও দিয়ে চড়া বাজার, ‘সিকান্দর’-এর ধাক্কা সামলানোর চেষ্টা:

    ২০২৩ সালের ‘টাইগার ৩’-র পর ২০২৫ সালে সলমনের ‘সিকান্দর’ ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল। তবে এ আর মুরুগাদোসের সেই ছবি বক্স অফিসে আশানুরূপ ফল করতে পারেনি। তবে চলতি বছরে রিতেশ দেশমুখের বহুভাষিক মেগা ছবি ‘রাজা শিবাজি’-তে ‘জীবা মহলা’ চরিত্রে একটি দুর্দান্ত ক্যামিও (Cameo) করেছেন ভাইজান। রিতেশ পরিচালিত এই ছবিটি বক্স অফিসে ঝড় তুলে ‘সাইরাত’-এর রেকর্ড ভেঙে এই মুহূর্তে মারাঠি সিনেমার ইতিহাসের সর্বোচ্চ ব্যবসা করা ছবি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

    নাম বদলে আগস্টে আসছে ‘মাতৃভূমি’:

    বর্তমানে পরিচালক অপূর্ব লাখিয়ার আগামী ছবি ‘মাতৃভূমি: মে ওয়ার রেস্ট ইন পিস’ (Maatrubhumi)-র কাজে ব্যস্ত সলমন। ভারত-চিন কূটনৈতিক টানাপোড়েন এড়াতে ছবির পুরনো নাম ‘ব্যাটল অফ গালওয়ান’ বদলে ‘মাতৃভূমি’ রাখা হয়েছে এবং গালওয়ানের বদলে গল্পের পরিধি আরও বড় করা হয়েছে। ছবিতে চিত্রাঙ্গদা সিং-এর সাথে স্ক্রিন শেয়ার করছেন সলমন। কর্নেল বি সন্তোষ বাবুর চরিত্রে অভিনয়ের জন্য নিজের শরীরী গঠনেও বড়সড় বদল এনেছেন ভাইজান। ছবিটি আগামী ১৪ই আগস্ট মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। এর পাশাপাশি সঞ্জয় দত্তের সাথে একটি অ্যারাবিক ছবি ‘৭ ডগস’ (7 Dogs)-এও ছোট চরিত্রে দেখা যাবে তাঁকে।

    The snake wrangler with authorities at Galaxy Apartment in Mumbai.

    নয়নতারার সাথে জুটি বেঁধে অ্যাকশন ধামাকা:

    সবচেয়ে বড় খবর হলো, এই মুহূর্তে মুম্বইয়ে ‘মহর্ষি’ ও ‘বারিসু’ খ্যাত তেলুগু পরিচালক বংশী পাইডিপল্লির নতুন ছবির শ্যুটিং শুরু করেছেন সলমন। দক্ষিণী লেডি সুপারস্টার নয়নতারা-র সাথে ভাইজানের এই প্রথম জুটি বাঁধার খবর ইতিমধ্যেই ভক্তদের মাঝে উন্মাদনা তৈরি করেছে। প্রযোজক দিল রাজুর এই বিগ বাজেট অ্যাকশন এন্টারটেইনারের জন্য মুম্বইয়ে এক বিশাল সেট তৈরি করা হয়েছে, যেখানে বর্তমানে হাই-ভোল্টেজ অ্যাকশন দৃশ্যের শ্যুটিং চলছে।

      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

