Shah Rukh Khan: নাগপঞ্চমীতে শাহরুখের বাড়িতে ৮ ফুট লম্বা সাপ, একটি উদ্ধার হলেও অধরা আরেকটি!
ইঁদুর খেকো সাপ হিসেবে চিহ্নিত দাঁড়াশ সাপ ঢুকে পড়েছিল মন্নতে। একটিকে উদ্ধার করা সম্ভবপর হলেও, চম্পট দেয় অন্যটি।
মঙ্গলবার দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে পবিত্র নাগপঞ্চমী। আর এই বিশেষ দিনেই এক চাঞ্চল্যকর খবর সামনে এল বি-টাউন থেকে! মুম্বাইয়ের ব্যান্ড্রা ওয়েস্টে অবস্থিত বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খান-এর বিলাসবহুল বাসস্থান 'মন্নত'-এর উঠানে হাজির হয়েছিল বিশালাকার নাগ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার রাতে মন্নত চত্বরে রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায়।
মন্নতের সিঁড়ির নিচে সাক্ষাৎ 'নাগরাজ'!
তবে মঙ্গলবার নয়, সোমবার রাত ৮টা নাগাদ মন্নতের নিরাপত্তা কর্মীরা উঠানের সিঁড়ির নিচে দুটি সাপকে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে থাকতে দেখেন। নাগপঞ্চমীর পূণ্য তিথির আবহেই এই খবর পাওয়ার পর তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় স্থানীয় বন বিভাগ ও পেশাদার বন্যপ্রাণী উদ্ধারকারী দলে।
৮ ফুটের অবিষাক্ত ধামন উদ্ধার: খবর পেয়ে রেসকিউয়ার ভিকি দুবে দ্রুত বন বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করে মন্নতে পৌঁছান। তাঁরা দেখতে পান সিঁড়ির নিচে প্রায় ৮ ফুট লম্বা একটি বিশাল ধামন সাপ (Indian Rat Snake) গুটিসুটি মেরে বসে রয়েছে। চলতি কথায় আমরা এই সাপকে দাঁড়াশ সাপও বলে থাকি। বাংলাতেও খুবই পরিচিত সাপ এটি।
সুরক্ষিতভাবে প্রকৃতিতে মুক্তি: ধামন সাপ সম্পূর্ণ অবিষাক্ত হওয়ায় ভিকি দুবে মন্নতের কর্মীদের আশ্বস্ত করেন এবং জানান যে ভয়ের কোনও কারণ নেই। বন বিভাগের নির্দেশিকা মেনে সাপটিকে পরম সুরক্ষায় উদ্ধার করে তার প্রাকৃতিক বাসস্থানে মুক্ত করে দেওয়া হয়।
দ্বিতীয় সাপের আত্মগোপন: মন্নত চত্বরে লোকজনের আনাগোনা দেখে দ্বিতীয় সাপটি অবশ্য ফাঁক গলে চম্পট দেয়। জানিয়ে রাখি, আপতত মন্নতে রিনোভেশনের কাজ চলায় শাহরুখ সপরিবারে সেখানে থাকেন না। তিনি আপতত থাকছেন ভাড়ার ফ্ল্যাটে।
নাগপঞ্চমীতে ভক্তদের বার্তা
আজকের এই বিশেষ দিনে ভক্তরা যখন ঘরে ঘরে নাগ দেবতার দুধ-কলা দিয়ে আরাধনা করছেন, ঠিক সেই আবহেই শাহরুখের বাড়িতে সাপের প্রবেশের ঘটনাটি ভক্তদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি করেছে। বন্যপ্রাণী প্রেমীরা জানান, প্রকৃতির এই জীবদের প্রতি ভয় না পেয়ে তাদের ক্ষতি না করে নিরাপদে বন দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়াই নাগপঞ্চমীর প্রকৃত অহিংসার বার্তা।
‘কিং’-এর কাজ নিয়ে ব্যস্ত শাহরুখ
বর্তমানে শাহরুখ খান তাঁর আসন্ন মেগা অ্যাকশন ছবি 'কিং' (King)-এর শুটিংয়ে ব্যস্ত। ১৯৯৪ সালের কাল্ট ক্লাসিক 'Léon: The Professional' থেকে অনুপ্রাণিত এই ছবিতে কিং খানকে দেখা যাবে এক প্রফেশনাল হিটম্যানের চরিত্রে। ছবিতে তাঁর সঙ্গে বড় পর্দায় ডেবিউ করছেন কন্যা সুহানা খান। পাশাপাশি দীপিকা পাড়ুকোন, অভিষেক বচ্চন ও জয়দীপ আহলাওয়াতের মতো তারকারাও এই ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় থাকছেন।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More