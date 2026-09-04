প্রেমে বিচ্ছেদে সম্পর্কের শেষ, নাকি এখান থেকেই শুরু নতুনের? কেন সে আজও বোঝে না?
কখনও কোনও সংলাপ নিয়ে ছবির টাইটেল হয় কখনও আবার গানের লাইন দিয়ে। এবারেও ঠিক তেমনই একটি ছবি বড় পর্দায় মুক্তি পেতে জ্বলেছে যার নাম সে তো আজও বোঝে না। রাজ চক্রবর্তী পরিচালিত বোঝেনা সে বোঝেনা সিনেমার অন্যতম গানের লাইনের একটি অংশ এটি।
কখনও কোনও সংলাপ নিয়ে ছবির টাইটেল হয় কখনও আবার গানের লাইন দিয়ে। এবারেও ঠিক তেমনই একটি ছবি বড় পর্দায় মুক্তি পেতে জ্বলেছে যার নাম সে তো আজও বোঝে না। রাজ চক্রবর্তী পরিচালিত বোঝেনা সে বোঝেনা সিনেমার অন্যতম গানের লাইনের একটি অংশ এটি।
তবে শুধু বোঝে না সে বোঝে না সিনেমার গানের লাইন এই সিনেমার অংশ তা নয়, নস্টালজিয়া উস্কে এই ছবিতে থাকবেন সোহম চক্রবর্তীও। যদিও এবার সোহমের বিপরীতে আর মিমি নন বরং থাকবেন প্রিয়াঙ্কা সরকার। রণ রাজ পরিচালিত এই ছবিটি বড় পর্দায় মুক্তি পেতে চলেছে ২ অক্টোবর। অজয় দেবগনের দৃশ্যম ফ্র্যাঞ্চাইজির শেষ ছবির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামবে সোহমের ছবি।
এই সিনেমায় সোহম প্রিয়াঙ্কা ছাড়া অভিনয় করবেন বিবৃতি চট্টোপাধ্যায়, দেবাশীষ মন্ডল সহ বাকিরা। ছবির সংগীত পরিচালনায় থাকবেন জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। বহুদিন পর আবার পুরনো এই স্মৃতি ফিরে আসবে দর্শকদের মনে, এমনটাই মনে করেছেন পরিচালক। তবে ছবির গল্প এবারে একদম আলাদা।
ছবিতে মৈনাক এবং মেঘলা এই দুই বন্ধুর গল্প দেখানো হবে। মৈনাক মেঘলাকে ভীষণ ভালোবাসে কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারে না। একদিন মহিলাদের সামনেই মেঘলার বিয়ে হয়ে যায়। সে একা একা কাঁদতে থাকে কিন্তু মনে মনে চায় যেন তার বন্ধুর জীবনে কোনও কষ্ট না আসে।
কিন্তু সম্পর্কের পরিণতি এখানেই শেষ হয়ে যায় না। একদিন মৈনাক জানতে পারে মেঘলার জীবন এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। না পাওয়া ভালোবাসা তে কি সে আবার ভালবাসতে শুরু করবে? বন্ধুর কঠিন সময় শুধু বন্ধু হয়ে বন্ধুর পাশে দাঁড়াবে নাকি বাড়িয়ে দেবে ভালোবাসার হাত? নাকি প্রিয়াঙ্কা আজও বুঝবে না সোহমের ভালোবাসার কথা?
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