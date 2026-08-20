শাক ‘সুস্বাদু’ বলে খেলেন বকা! ইলিশ-ফিশ ব্য়াটার ফ্রাই, সোহিনীর সাধে মেনুতে আর কী?

শাক ‘সুস্বাদু’ বলে খেলেন বকা! ইলিশ-ফিশ ব্য়াটার ফ্রাই, সোহিনীর সাধে মেনুতে আর কী?
বুধবার শ্বশুরবাড়ির তরফে সাধ খেলেন অভিনেত্রী সোহিনী সরকার। এদিন লাল শাড়িতে সাজুগুজু করেছিলেন বহু মা। কী কী ছিল সাধের দিন সোহিনীর পাতে?
বুধবার ছিল অভিনেত্রী সোহিনী সরকারের সাধের অনুষ্ঠান। বিবাহবার্ষিকীর দিন দুই থেকে তিন হওয়ার খবর ভাগ করে নিয়েছিলেন সোশ্যাল মিডিয়াতে। এদিন শ্বশুরবাড়ির তরফে সাধ খাওয়ানো হয় সোহিনীকে। লাল শাড়িতে সেজেছিলেন হবু মা। গা ভরা গয়না। খোলা চুল। কপালে কলকা। প্রেগন্যান্সি গ্লো ফুটে বেরাচ্ছিল অভিনেত্রীর চোখ-মুখ থেকে।
একট ভিডিয়োতে দেখা যায়, শাক দিয়ে ভাত মেখে মুখে দিয়ে ‘সুস্বাদু’ বলেন সোহিনী। যাতে বকা দেয় বাড়ির বড় কেউ, বলে শাক সুস্বাদু বলতে নেই। শুনেই জিভ কাটেন অভিনেত্রী। এদিন কী কী খাবার ছিল বহু মায়ের প্লেটে।
সোহিনার জন্য ভাত, ডাল, নানা রকম ভাজা (পটল, বেগুন, আলু, লাল শাক ভাজা), শুক্তো, ফিশ ব্যাটার ফ্রাই, সর্ষে ইলিশ, মাছের মাথা রান্না করা হয়েছিল। এছাড়াও ছিল পায়েস ও বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি।
এর আগে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন বাড়ির লোক থেকে শুরু করে বর শোভন, সকলেই ভীষণ যত্নে রাখছেন সোহিনীকে। আর তিনিও সবার থেকে পাওয়া এই মনযোগ দারুণভাবে উপভোগও করছেন। সঙ্গে জানান, একটুও ঝগড়া করছে না বর। বরং অভিনেত্রী বউয়ের সব কথা মেনে নিচ্ছেন অক্ষরে অক্ষরে।
২০২৪ সালের ১৫ জুলাই বিয়ে করেন শোভন ও সোহিনী। তাঁদের বিয়ের আসর বসেছিল কলকাতারই এক ফার্ম হাউজে। আইনি মতেই চার হাত এক হয়েছিল। বেশ কিছুমাস ধরে ইন্ডাস্ট্রিতে কানাঘুষো থাকলেও, সোহিনী এই ব্যাপারে ছিলেন একদম চুপ। আর বিয়ের জন্মদিনে সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, ‘২ বছরের বিবাহবার্ষিকীতে ২ থেকে ৩ হওয়ার পথে।’
প্রেগন্যান্সি জার্নি নিয়ে সোহিনী জানিয়েছেন, ‘খুবই ভালো লাগছে। একদম অন্যরকম একটা অনুভূতি। শরীরের পরিবর্তন, মনের পরিবর্তন, আশেপাশের মানুষগুলো যেভাবে আমাকে দেখত এতদিন, সেই দেখাটাও অনেক চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে। সবটাই একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতা, নতুন একটা অভিজ্ঞতা।’ নিজের খেয়াল রাখলেও, কাজ চলছে জোর কদমে। বহুরূপী আর অজেয়া-র শ্যুটও করেছেন।
২০২৩ সালে যিশু সেনগুপ্ত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের সময় কাছাকাছি আসেন সোহিনী সরকার ও গায়ক শোভন গঙ্গোপাধ্যায়। এরপর সম্পর্ক নিয়ে সেভাবে লুখোছাপা না থাকলেও, প্রকাশ্যে কথা বলেননি কেউই। ২০২৪ সালের শুরুতে তাঁরা একসঙ্গে সুইডেনে ছুটি কাটাতে যান, সেখানে গিয়ে আংটি বদলও করেন। এরপর সেই বছরই বিয়ে। আপাতত হবু মা-বাবা বাড়িতে নতুন সদস্য আসার অপেক্ষায়।
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