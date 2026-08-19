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    বেলুড়ে শ্বশুরবাড়িতে সোহিনীর সাধ ভক্ষণ, শোভনের হাতে পায়েস-মুখ! মাতৃত্বের আভায় ঝলমলে হবু মা

    স্বামী শোভন গঙ্গোপাধ্যায় নিজের হাতে ভালোবেসে হবু মাকে পায়েস খাইয়ে মিষ্টিমুখ করান। আদরে-ভালোবাসায় ভরপুর সোহিনীর সাধের অনুষ্ঠান।

    Published on: Aug 19, 2026, 20:30:04 IST
    By Priyanka Mukherjee
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    জীবনে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে অভিনেত্রী সোহিনী সরকার (Sohini Sarkar)-এর। শীঘ্রই সোহিনী ও সঙ্গীতশিল্পী শোভন গঙ্গোপাধ্যায় (Shobhan Ganguly)-র ঘর আলো করে আসতে চলেছে প্রথম সন্তান। এই বিশেষ অনুভূতিকে উদযাপন করতেই বেলুড়ে শ্বশুরবাড়িতে ঘটা করে আয়োজন করা হয়েছিল সোহিনীর সাধভক্ষণের অনুষ্ঠান। মা সরস্বতীর মূর্তির সামনেই ভালোবাসার সাগরে ভাসলেন হবু মা। প্রেগন্যান্সির তৃতীয় ধাপে রয়েছেন সোহিনী।

    শ্বশুরবাড়িতে সোহিনীর সাধ ভক্ষণ, শোভনের হাতে পায়েস-মুখ! মাতৃত্বের আভায় ঝলমলে
    শ্বশুরবাড়িতে সোহিনীর সাধ ভক্ষণ, শোভনের হাতে পায়েস-মুখ! মাতৃত্বের আভায় ঝলমলে

    ঐতিহ্যবাহী বাঙালি সাজে রূপোবতী হবু মা সোহিনী

    সাধের দিনে ঐতিহ্যবাহী বাঙালি বধূর সাজে নজর কাড়লেন সোহিনী। মাতৃত্বের এক অপূর্ব মিষ্টি আভা ফুটে উঠেছিল তাঁর মুখে-চোখে। গাঢ় লাল শাড়িতে সেজেছিলেন অভিনেত্রী। সিঁথিতে চওড়া লাল সিঁদুর, কপালে চন্দনের কলকা, দু-হাতে আলতা এবং গলায়-কানে ঐতিহ্যবাহী সোনার গয়না।

    ফুল ও স্নেহের ছোঁয়া: গলায় রজনীগন্ধার সুবাসিত মালা এবং হাতে শাঁখা-পলা পরিহিত সোহিনীকে দেখাচ্ছিল ঠিক যেন সাক্ষাৎ দেবীপ্রতিমার মতো। মাতৃত্বের সহজাত আনন্দ তাঁর উপচে পড়া হাসিতে স্পষ্ট ফুটে উঠছিল।

    স্বামী শোভনের হাতে পায়েস মুখ

    অনুষ্ঠানের সবচেয়ে ভালোবাসায় ভরা মুহূর্তটি তৈরি হয় যখন স্বামী শোভন গঙ্গোপাধ্যায় নিজের হাতে ভালোবেসে হবু মাকে পায়েস খাইয়ে মিষ্টিমুখ করান।

    শ্বশুরবাড়ির সকলে মিলে আদর যত্ন করে পঞ্চব্যঞ্জন দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছিলেন হবু মায়ের সাধের থালা। মা সরস্বতীকে সাক্ষী রেখেই অনাগত সন্তানের মঙ্গল কামনায় মেতে উঠেছিলেন পরিবারের সকলেই। সোশ্যাল মিডিয়ায় সোহিনী ও শোভনের এই আদুরে মুহূর্তের ছবি ছড়িয়ে পড়তেই তারকা দম্পতিকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দিচ্ছেন তাঁদের ভক্ত ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা।

    বছর দেড়েক প্রেম করার পর ২০২৪ সালের ১৫ জুলাই বিয়ে করেন শোভন ও সোহিনী। তাঁদের বিয়ের আসর বসেছিল কলকাতারই এক ফার্ম হাউজে। আইনি বিয়ে করেন পরিবার-বন্ধুদের উপস্থিতিতে। সঙ্গে হয়েছিল মালাবদল, সিঁদুর দান। তৃতীয় বিবাহবার্ষিকীতেই দুই থেকে তিন হওয়ার খবর ভাগ করে নেন নায়িকা।

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    Home/Entertainment/বেলুড়ে শ্বশুরবাড়িতে সোহিনীর সাধ ভক্ষণ, শোভনের হাতে পায়েস-মুখ! মাতৃত্বের আভায় ঝলমলে হবু মা
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