'আমার বাবা এখনও গৌতমদা এবং ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে খেতে যায়…', প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গে এখন কেমন সম্পর্ক সোহিনীর?

'আমার বাবা এখনও গৌতমদা এবং ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে খেতে যায়…', প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গে এখন কেমন সম্পর্ক সোহিনীর?
এক সময় গৌতম হালদারকে বিয়ে করেছিলেন অভিনেত্রী সোহিনী সেনগুপ্ত। তবে সেই বিয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ২০০৬ সালে ভেঙে গিয়েছিল বিয়ে। তারপর সোহিনী সপ্তর্ষি মৌলিককে বিয়ে করেন। তবে গৌতমের সঙ্গে বিয়ে ভেঙে গেলেও সোহিনীর বাবা রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তর সঙ্গে এখনও গৌতমের সুসম্পর্ক বজায় রয়েছে।
স্টেট আপ ইউথ শ্রী পডকাস্টে সোহিনী এই প্রসঙ্গে বলেন, ‘দুটো মানুষ খুব ভালো হতে পারেন। কিন্তু তাঁরা সব সময় হয়তো একসঙ্গে থাকতে পারেন না। গৌতমদা আর আমি মানুষ হিসেবে অনেকটা আলাদা। কথা বলে, আরাম করে আমাদের বিচ্ছেদ হয়েছে। এর মধ্যে কোনও তিক্ততা নেই। মা যখন ২০২১-এ চলে যান তখন গৌতমতা এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিলেন।’
তিনি আরও বলেন, ‘মজার ব্যাপার হল আমার বাবা এখনও গৌতমদা এবং ওঁর স্ত্রী দ্যুতির সঙ্গে মাঝে মধ্যেই হলদিরামসে খেতে যান। গৌতমদা আবার সোজন বাঁধিয়ার ঘাট করলেন তখন তিনি বাবাকে নিমন্ত্রণও করেছিলেন। আমার মনে হয় আমার মধ্যে এইটুকু সামাজিকতা থাকা উচিত।’
প্রসঙ্গত, স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত ও রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত কন্যা এরপর ২০১৩ সালে সপ্তর্ষি মৌলিকের সঙ্গে ফের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন সোহিনী। ২০১৩ সালে ‘নাচনী’ নাটক করার সময় সপ্তর্ষির সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় সোহিনীর। নান্দিকার দলে নাটক শিখতে আসা তরুণ সপ্তর্ষির সঙ্গে প্রেম সম্পর্কে জড়ান ‘দিদিমণি’ সোহিনী সেনগুপ্ত। মাত্র তিন মাস প্রেম করবার পরেই মালাবদল সেরে নেন তাঁরা। ভাঙা দাম্পত্য, সপ্তর্ষি বয়সে ১৪ বছরের ছোট- এইসব কোনওকিছুই তাঁদের বিয়েতে বাধ সাধেনি। টলিপাড়ার অন্যতম মিষ্টি জুটি তাঁরা। বকুনি দিয়ে শুরু হয়েছিল এই প্রেমের গল্প। বয়সে ছোট বরকে নিয়ে কম কটাক্ষ, ব্যঙ্গ ধেয়ে আসে না সোহিনীর দিকে। অনেকেই সপ্তর্ষিকে তাঁর ছেলে বলেও বিদ্রুপ করে।
