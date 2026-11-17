বিয়ের আগেই কার্তিক পড়ল ‘কিপটে’ দেবাংশুর বাড়িতে! খাওয়াতে হবে পোলাও, মটন, কালিয়া
বাগদানের ঘোষণা করতেই কার্তিক পড়ল দেবাংশু ভট্টাচার্যের বাড়িতে। এদিকে বিয়েটাই যে হয়নি। খাবারের লিস্টও বেশ লম্বা। পুজোটা কি তাহলে হচ্ছে?
সদ্যই করেছিলেন এনগেজমেন্টের ঘোষণা। তাতেই কারা যেন কার্তিক ঠাকুর ফেলে গেল দেবাংশু ভট্টাচার্যের বাড়িতে। দেবাংশু নিজেই সেই খবর দিলেন সোশ্যাল মিডিয়াতে।দেবাংশু জানান যে, রাত ৩টে নাগাদ বাইকে করে দু'জন এসে কার্তিক ঠাকুর ফেলে রেখে যান তাঁর বাড়ির বাইরে।
কার্তিকঠাকুরের সঙ্গে আসা চিঠিতে লেখা রয়েছে, ‘তোমার ও মায়ের বিয়ের কথা শুনেই আমি আসবার পাকাপাকি করে ফেললাম। আমি আসছি তোমার ঘরে, তাই তোমার প্রিয় কার্তিকের আবদার যে আমার জন্য পুজোর পর আমার কাকাদের আমন্ত্রণ করে ভালো খাবার খাইয়ে দিও’। আর মেনুতে কী কী রয়েছে?
সে এক লম্বা লিস্ট। মেনুতে দেওয়া হয়েছে স্টার্টারে ফিশ ফ্রাই বা কাবাব। এরপর হয় ফ্রায়েড রাইস বা বাসন্তী পোলাও, সঙ্গে কাতলা মাছের কালিয়া, মাংসের মধ্যে চিকেন বা মটন কষা। আর শেষ পাতে টমেটোর চাটনি, পাপড়, রসগোল্লা, মাখা সন্দেশ, মিষ্টি দই, পান। সঙ্গে কার্তিকের ভয়, বাবা থুড়ি দেবাংশু তাঁর কাকাদের এমন খাবার না-ই বা খাওয়াতে পারেন। চিঠিতে লেখা, ‘জানি তুমি প্রচণ্ড কিপটে, তাই বলে আবার কার্তিক ঠাকুরের নির্দেশ অমান্য করার চেষ্টা করো না যেন।’
‘কিপটে’ দেবাংশু যদিও এই খাবার খাওয়াবেন কি না, তা লেখেননি। কিন্তু পুজো যে হচ্ছে বাড়িতে, তা নিশ্চিত করেছেন। লিখেছেন, ‘সকালে উঠে দেখি সদর দরজায় কারা তাঁকে রেখে দিয়ে গিয়েছেন! সিসিটিভিতে দেখলাম হেলমেট পরিহিত দুই ব্যক্তি বাইক নিয়ে এসে রাত্রি সাড়ে তিনটে নাগাদ এই কাণ্ড ঘটিয়ে গিয়েছেন। তাদের চিনতে পারিনি। কিন্তু যারাই করেছেন, তাদের বলি, আমি এখনও বিবাহিত নই। পারিবারিক আশীর্বাদ পর্ব হয়েছে কেবল! এত উত্তেজিত হবেন না প্লিজ! বিয়ের আগে কে কার্তিক ফেলে যায় বলুন তো? যাই হোক, প্রভু এসেছেন যখন, তাকে সপরিবারে সাদরে গ্রহণ করলাম।’
রবিবার দেবাংশু সোশ্যাল মিডিয়ায় আংটি বদলের ঘোষণা করেন। তাঁর হবু স্ত্রীর নাম মেঘনা শর্মা। পেশায় বিমানসেবিকা। জনপ্রিয় বিমানসংস্থায় চাকরি করেন তিনি। মেঘনার বাড়ি উত্তরপাড়ায়। পড়াশোনা করেছেন উত্তরপাড়া টাউন গার্লস হাইস্কুল থেকে। মেঘনা একেবারেই রাজনীতির মানুষ নন। তাই দুজনের আলাপ বা পরিচয় কোথা থেকে, তা নিয়ে কৌতুহল থেকেই যাচ্ছে। সঙ্গ বিয়ের তারিখ নিয়েও।
ছাত্ররাজনীতির হাত ধরে দেবাংশুর রাজনৈতিক জীবন শুরু। দলের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বও সামলেছেন। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূলের প্রচারে তাঁর লেখা ‘খেলা হবে’ গান বিপুল জনপ্রিয়তা পায়। তবে দুবার ভোটে দাঁড়ালেও, জয় আসেনি। ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে তমলুক কেন্দ্র থেকে তাঁকে প্রার্থী করে তৃণমূল। এরপর ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে হুগলির চুঁচুড়া কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হন।
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