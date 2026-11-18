সলমনের মাতৃভূমি-র ‘তেরি সেক্সি বিউটি’ গান নিয়ে কটাক্ষ সোনা মহাপাত্রের! ধর্ষণের হুমকি থেকে বিকৃত ছবি, উগরালেন পুরনো ক্ষোভ
সলমনের ‘মাতৃভূমি’র গান ‘তেরি সেক্সি বিউটি’ প্রকাশ্যে আসতেই শুরু নতুন বিতর্ক। গানটি নিজেই গেয়েছেন অভিনেতা। আর তা শুনেই ফের সলমনকে নিশানা করলেন সোনা মহাপাত্র। ২০১৬ সালে অভিনেতার সঙ্গে তাঁর পুরনো বিবাদ, সেই সময় পাওয়া ধর্ষণের হুমকি থেকে শুরু করে কেরিয়ার নিয়ে ট্রোলারদের কটাক্ষ—সব কিছু নিয়েই মুখ খুললেন।
সলমন খানের ছবি ‘মাতৃভূমি’ খুব শীঘ্রই প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে। দীর্ঘ অপেক্ষার পর ছবিটি মুক্তি পাচ্ছে। সিনেমার বেশ কয়েকটি গানও ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। তেমনই একটি গান হলো ‘তেরি সেক্সি বিউটি’। গানটি গেয়েছেন স্বয়ং সলমন খান। এবার অভিনেতার এই গানটিকে নিশানা করলেন গায়িকা সোনা মহাপাত্র। তিনি আরও একবার সলমন খানের বিরুদ্ধে নিজের ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন।
‘তেরি সেক্সি বিউটি’ গান নিয়ে সোনা মহাপাত্রের কটাক্ষ
এই প্রথম নয় যে সোনা মহাপাত্র সলমন খানকে নিশানা করলেন। তিনি যে ভিডিয়োটি পোস্ট করেছেন, তাতে সেই সময়ের কথা বলেছেন যখন সলমন খানের সঙ্গে তাঁর বিবাদ শুরু হয়েছিল। তিনি জানান, সেই সময় লোকজন তাঁকে বলতেন যে সলমনের সঙ্গে ঝামেলায় না জড়ালে তাঁর কেরিয়ার দারুণ হতে পারত। এই ধরনের ট্রোলারদের জবাব দিয়ে সোনা মহাপাত্র বলেছেন যে তাঁকে নিয়ে তাঁদের চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি নিজের শর্তে কাজ করছেন এবং কেরিয়ারে অনেক কিছু অর্জন করেছেন। এই ভিডিয়োতে সলমন খানের 'তেরি সেক্সি বিউটি' গানটিকে কটাক্ষ করে সোনা মহাপাত্র বলেন— ‘আমি কি এই শৈল্পিক জগতটাকেই (আর্টিস্টিক ইউনিভার্স) মিস করছিলাম?’
১০ বছর আগের বিতর্ক ফের উসকে দিলেন গায়িকা
ভিডিয়োতে সোনা বলেন, ২০২৬ সালের শেষে একজন পেশাদার শিল্পী হিসেবে তাঁর কেরিয়ারের ২০ বছর পূর্ণ হতে চলেছে। এই দীর্ঘ পথচলায় ২০১৬ সাল তাঁর জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সেই সময় সালমান খানের একটি মন্তব্যের বিরোধিতা করেছিলেন তিনি। ছবির শুটিংয়ের ক্লান্তিকে ধর্ষণের শিকার কোনও মহিলার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন অভিনেতা। সোনার দাবি, এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করার পর থেকেই তাঁকে নানাভাবে হেনস্থার শিকার হতে হয়।
গায়িকার অভিযোগ, এরপর তাঁকে গণধর্ষণের হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়েছিল। এমনকী তাঁর অশ্লীল বিকৃত ছবিও ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তাঁর পরিবারের সদস্য এবং মাকেও কুরুচিকর ভাষায় আক্রমণ ও হুমকি দেওয়া হয়েছিল। পরিস্থিতি এতটাই গুরুতর হয়ে ওঠে যে শেষ পর্যন্ত পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাতে বাধ্য হন তিনি।
প্রিয়াঙ্কা চোপড়াকে নিয়েও সলমনের মন্তব্যেরও প্রতিবাদ করেন সোনা
২০১৯ সালেও ফের একবার সলমনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন সোনা। তাঁর কথায়, ‘২০১৯ সালে আবার যখন তিনি প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার মতো একজন সফল মহিলার তাঁর ছবি ছেড়ে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়ে মজা করেছিলেন, তখনও আমি তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলেছিলাম। হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিজের জামা খুলে নিজেকে 'মসিহা' প্রমাণ করার চেষ্টা আমাকে একদমই প্রভাবিত করে না। ২০১৯ সালে আরও বেশি হুমকি পেয়েছিলাম এবং বছরের পর বছর ধরে মানুষ আমাকে সহানুভূতি দেখিয়ে বলেছেন যে সোনা আপনি এত প্রতিভাবান, সলমন খানের সঙ্গে ঝামেলা না করলে ভাবুন তো আপনার কেরিয়ার আজ কোথায় থাকত?’
‘তেরি সেক্সি বিউটি’ গানটি নিয়ে কী বললেন সোনা মহাপাত্র?
এরপরেই সোনা ভিডিওতে সলমনের ‘তেরি সেক্সি বিউটি’ গানটির প্রসঙ্গ তোলেন। তিনি বলেন, ‘আমি আমার ইনস্টাগ্রাম খুললাম আর অ্যালগরিদম আমাকে মিস্টার খানের মাস্টারপিস দেখাল, যা এমন একটি ছবির গান যা নাকি আমাদের সৈনিকদের আত্মত্যাগ থেকে অনুপ্রাণিত, আর সেখানে আমাদের সুপারস্টার দু’পেগ মদ খাওয়া এবং উড়োজাহাজ হয়ে যাওয়া নিয়ে গান গাইছেন।’ সোনা জানান, এই গানটি শুনে হঠাৎ করেই তাঁর সেই সব সহানুভূতির কথা মনে পড়ে যায় যা তাঁকে দেওয়া হয়েছিল।
সোনা আরও বলেন, ‘আর হঠাৎ করেই আমার সেই সহানুভূতির কথাগুলো মনে পড়ে গেল। এটাই কি সেই সৃজনশীল দুনিয়া যা আমি হারিয়েছিলাম? আমি যদি এই ধরনের আরও দশটা গান গাইতাম, তবে কি আমার জীবন সার্থক হয়ে যেত? গত ১০ বছরের দিকে তাকালে আমি নিশ্চিত নই যে আসলে কার কেরিয়ারের সেই সহানুভূতির প্রয়োজন।' এই ভিডিয়োর শেষে সোনা নিজের সাফল্যের খতিয়ানও তুলে ধরেছেন।’
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