‘রাজীবের কোলে বসে সোনিয়ার খাওয়া’, ছেলে রাহুলের মন্তব্য নিয়ে বিতর্কের ঝড়, মুখ খুললেন সোনাক্ষী!
আমার ভবিষ্যতের সন্তানদের কোনো ধারণাই নেই ওদের কপালে কী আছে!’ সোনিয়া-রাজীবকে নিয়ে রাহুল গান্ধীর মন্তব্য ও বিতর্কের মাঝে রসিকতা সোনাক্ষী সিনহার, খোঁচা দিলেন সমালোচকদের।
সোশাল মিডিয়ায় যেকোনো বিষয় নিয়েই বিতর্ক ও চর্চা শুরু হতে খুব একটা সময় লাগে না। সম্প্রতি কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী তাঁর বাবা-মা, অর্থাৎ রাজীব গান্ধী এবং সোনিয়া গান্ধী-র দাম্পত্য জীবনের একটি মিষ্টি স্মৃতি ভাগ করে নেওয়ার পর নেটপাড়ায় তুমুল শোরগোল ও সমালোচনার ঝড় ওঠে। এবার সেই বিতর্কেই নিজের চেনা রসবোধে জবাব দিলেন বলিউড অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহা। স্বামী জাহির ইকবালের সঙ্গে দাম্পত্য জীবন উপভোগ করা সোনাক্ষী মজার ছলে হবু সন্তানদের আগাম সতর্কবার্তা দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, পরিবারের অন্দরে বাবা-মায়ের ভালোবাসা প্রকাশ পাওয়াটাই স্বাভাবিক।
বিতর্কের সূত্রপাত কোথায়?
সম্প্রতি সোনিয়া গান্ধীর স্মৃতিকথা ‘বিলংগিং: আ জার্নি অফ লাভ’ (Belonging: A Journey of Love)-এর প্রকাশনা অনুষ্ঠানে পরিবারের পুরনো দিনের স্মৃতিচারণ করছিলেন রাহুল গান্ধী। সেখানে তিনি জানান, পারিবারিক খাওয়া-দাওয়ার সময় সোনিয়া গান্ধী প্রায়শই রাজীব গান্ধীর কোলে বসতেন। রাহুলের এই ব্যক্তিগত ও আবেগঘন স্মৃতিচারণ প্রকাশ্যে আসতেই সোশাল মিডিয়ার একাংশ তা নিয়ে অহেতুক কটাক্ষ ও সমালোচনা শুরু করে।
রসিকতার ছলে সমালোচকদের জবাব সোনাক্ষীর:
একজন বিবাহিত দম্পতি নিজেদের মধ্যে ভালোবাসা দেখালে তা নিয়ে কেন এত হইচই হবে— এই প্রশ্ন তুলে ‘ওম্যানিয়া’ (Woemaniyah) নামক একটি ইনস্টাগ্রাম পেজ থেকে একটি পোস্ট করা হয়েছিল। সেই পোস্টটিই নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে শেয়ার করেন সোনাক্ষী সিনহা। সঙ্গে নিজের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে মজার ক্যাপশন জুড়ে অভিনেত্রী লেখেন, ‘ইশ! আমার ভবিষ্যতের সন্তানদের কোনো ধারণাই নেই যে ওদের কপালে কী আসতে চলেছে। তৈরি হয়ে থেকো বাচ্চারা (তোমরা এখন যেখানেই থাকো না কেন)!’
সোনাক্ষীর এই রসিক মন্তব্য নিমেষেই অনুরাগীদের মন জয় করে নিয়েছে। নেটিজেনদের মতে, কোনো রকম তর্কে না গিয়েও অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত ও মজার ভঙ্গিতে সমালোচকদের মুখে ঝামা ঘষে দিয়েছেন অভিনেত্রী।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More