‘ডিসেম্বরে বিয়ে করব বলেছিলাম…’! বিগ বস থেকে বেরিয়েই প্রতীকের সঙ্গে বসছেন ছাদনাতলায়? কী বললেন সোনামণি

‘ডিসেম্বরে বিয়ে করব বলেছিলাম…’! বিগ বস থেকে বেরিয়েই প্রতীকের সঙ্গে বসছেন ছাদনাতলায়? কী বললেন সোনামণি
প্রায় আড়াই মাস পর বিগ বস বাংলার ঘর থেকে বিদায় নিয়ে আপনজনদের কাছে ফিরছেন সোনামণি সাহা। নিজের স্পষ্টভাষী স্বভাব, মিষ্টি ব্যবহার হোক বা হাতের দুর্দান্ত রান্না দিয়ে দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছেন তিনি।
রবিবার বিগ বস বাংলা থেকে কমেছে আরও এক সদস্য। প্রায় আড়াই মাস ঘরবন্দি থাকার পর বিগ বসের ঘরকে বিদায় জানান সোনামণি সাহা। আর কলকাতায় ফাঁক রাখতেই পছন্দের অভিনেত্রীকে ছেঁকে ধরল অনুরাগীরা।
বিগ বস বাংলার ঘরে থাকাকালীন সোনামণিকে বারংবার বলতে শোনা গিয়েছে তিনি ‘ইন্ট্রোভার্ট’। যা ধরা পড়েছে বারংবার। তবে একাধিক ইস্যুতে সোনামণিকে সরব হতে দেখা গিয়েছে। রাজবীর, নন্দিনী, সৃজলাদের সঙ্গে তু তু ম্যায় ম্যায়-ও হয়েছে একাধিকবার।কেমন কেটেছে বিগ বস বাংলার সফর জানতে চাওয়া হলে সোনামণি জানান, ‘খুব ভালো কেটেছে, ভালো-মন্দ, হাসি-ঠাট্টা-কান্না, রাগ-দুঃখ সব নিয়ে খুব ভালো কেটেছে। আমি অনেকগুলো সম্পর্ক তৈরি করে আসতে পেরেছি।’
কলকাতা বিমানবন্দর থেকে সোনামণিকে নিতে আসেন তাঁর বন্ধু-পরিবারের লোকেরা। তবে বিশেষ করে নজর কাড়েযেই মানুষটা তিনি হলে তাঁর চর্চিত প্রেমিকা প্রতীক সেনের মা। এই ঘরেই সোনামণিকে বলতে শোনা গিয়েছিল যে, চলতি বছর ডিসেম্বরেই নাকি তাঁর বিয়ে।
তবে বিগ বস বাংলার ঘর থেকে বেরিয়ে এই নিয়ে প্রশ্নে সোনামণি বললেন, ‘না না। ওটা তো কথার কথা বলেছিলাম। ওরা বলছিল কবে বিয়ে করবি। আমিও বলে দিয়েছি যে, দাঁড়া উইনার হই। ডিসেম্বরেই বিয়ে করব।’
তবে সোনামণি স্পষ্ট করেছেন, বিগ বসের ঘরকে বিদায় জানালেও, ঘরের বাইরে এসেই বিগ বস দেখবেন তিনি। কাকে বিজেতা হিসেবে দেখতে চান প্রশ্নে তাঁর জবাব ছিল, ‘যে নয় জনকে ফেলে এলাম। তাঁদের প্রত্যেককে আমি উইনার হিসেবে দেখতে চাই।’ যদিও পছন্দের প্রতিযোগীর তালিকায় সোনামণি নাম নেন দুর্নিবারের। শেষের কয়েক সপ্তাহে দুর্নিবারের সঙ্গে সোনামণির খুব ভালো বন্ধুত্ব চোখে পড়েছে। বিশেষ করে সৃজলার সঙ্গে দুর্নিবারের হওয়া ‘আই লাইক ইউ’-টাও সামনে এনেছিলেন সোনামণিই। যা নিয়ে শুধু বিগ বসের ঘরই তোলপাড় হয়নি, বিতর্কের আঁচ ছড়িয়ে পড়ে ঘরের বাইরেও।
স্টার জলসার দেবী চৌধুরানি-তে অভিনয়ের মাধ্যমে ছোট পর্দায় আত্মপ্রকাশ ঘটে সোনামণির। এরপর মোহর, এক্কা দোক্কা, শুভ বিবাহ-র মতো ধারাবাহিকে কাজ করেছেন। আর মোহর-এ কাজের সময়ই সোনামণির সঙ্গে প্রতীকের বন্ধুত্ব ও প্রেম।
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