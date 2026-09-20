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‘এমন অভিজ্ঞতা আগে কখনো হয়নি’, জামাই রণবীরের ‘রামায়ণ’ নিয়ে মুখ খুললেন আলিয়ার মা

ভগবান শ্রীরামের চরিত্রে জামাই রণবীরকে দেখতে উত্তেজিত সোনি রাজদান। আর কী বললেন তিনি?

Published on: Sep 20, 2026, 12:30:38 IST
By Priyanka Mukherjee
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ভারতীয় চলচ্চিত্রের অন্যতম প্রতীক্ষিত ছবি হলো নিতেশ তিওয়ারি পরিচালিত ‘রামায়ণ’। এতে শ্রীরামের চরিত্রে অভিনয় করছেন রণবীর কাপুর। সম্প্রতি গণেশ চতুর্থীর বিশেষ তিথিতে প্রকাশ পেয়েছে ছবির প্রথম গান ‘জয় জয় রাম’। আর এর পরেই ছবিটি নিয়ে নিজের উচ্ছ্বাস ও মতামত ব্যক্ত করলেন রণবীরের শাশুড়ি তথা বর্ষীয়ান অভিনেত্রী সোনি রাজদান।

‘এমন অভিজ্ঞতা আগে কখনো হয়নি’, জামাই রণবীরের ‘রামায়ণ’ নিয়ে মুখ খুললেন আলিয়ার মা
‘এমন অভিজ্ঞতা আগে কখনো হয়নি’, জামাই রণবীরের ‘রামায়ণ’ নিয়ে মুখ খুললেন আলিয়ার মা

ছবি নিয়ে কী বললেন সোনি রাজদান?

সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে (PTI) দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে শাশুড়ি সোনি রাজদান এই মেগা প্রজেক্ট নিয়ে অত্যন্ত আশাবাদী সুর শোনান। তিনি বলেন:

“আমার মনে হয় এটা একটা চমৎকার জার্নি হতে চলেছে। এমন একটা অভিজ্ঞতা, যা আমরা এর আগে কখনো দেখিনি। ছবির ট্রেলার দেখার পর আমার অন্তত সেটাই মনে হয়েছে। এটি আমাদের এমন সব জায়গায় নিয়ে যাবে যেখানে আমরা আগে কখনো যাইনি। আমার কাছে এটিই সবচেয়ে রোমাঞ্চকর বিষয়।”

মহাকাব্যের রাজকীয় উপস্থাপন

মহর্ষি বাল্মীকি রচিত মহাকাব্য অবলম্বনে দুই পর্বে তৈরি হচ্ছে ‘রামায়ণ’। ছবিটি পরিচালনা করছেন নিতেশ তিওয়ারি। ছবিতে রামের চরিত্রে রণবীর কাপুর ছাড়াও সীতার চরিত্রে সাই পল্লবী এবং রাবণের চরিত্রে অভিনয় করছেন দক্ষিণী তারকা যশ। এ ছাড়াও ছবিটির তারকাখচিত কাস্টিংয়ে রয়েছেন সানি দেওল, রবি দুবে, অরুণ গোভিল, লারা দত্ত, রকুল প্রীত সিং, বিবেক ওবেরয় এবং কুণাল কাপুরের মতো অভিনয়শিল্পীরা।

চলতি বছরের নভেম্বর মাসে (দীপাবলিতে) মুক্তি পাবে ‘রামায়ণ’-এর প্রথম পর্ব এবং ২০২৭ সালের দীপাবলিতে প্রেক্ষাগৃহে আসবে এর দ্বিতীয় পর্ব। প্রাইম ফোকাস স্টুডিওস, মনস্টার মাইন্ড ক্রিয়েশনস এবং ডিএনইজি (DNEG)-এর ব্যানারে নমিত মলহোত্রা ও যশের প্রযোজনায় নির্মিত এই ছবিটির বাজেট প্রায় ৪,০০০ কোটি টাকা, যা ভারতের অন্যতম ব্যয়বহুল চলচ্চিত্র।

‘জয় জয় রাম’ ও নমিত মলহোত্রার বক্তব্য

গণেশ চতুর্থীর পুণ্যলগ্নে রণবীর কাপুর ও সাই পল্লবীর নতুন মোশন পোস্টারের সঙ্গে ‘জয় জয় রাম’ গানটি মুক্তি দেওয়া হয়। এই বিশেষ দিনে গানটি মুক্তির কারণ ব্যাখ্যা করে প্রযোজক নমিত মলহোত্রা জানান, যে কোনো শুভ কাজের সূচনাতেই ভগবান গণেশের আশীর্বাদ নেওয়া আমাদের সংস্কৃতি। শ্রীরামের প্রতি ভক্তি, আবেগ ও নীতিবোধ ফুটিয়ে তুলতেই প্রথম গান হিসেবে এটি বেছে নেওয়া হয়েছে।

আগামী কাজ

বর্তমানে রণবীর কাপুর যেখানে ‘রামায়ণ’-এর মুক্তি নিয়ে ব্যস্ত, অন্যদিকে শাশুড়ি সোনি রাজদানকে দেখা যাবে তাঁর আসন্ন শো ‘শাক’ (Shaque)-এ। রেনসিল ডি’সিলভা পরিচালিত এই সিরিজটির মাধ্যমে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ডেবিউ করছেন পরিণীতি চোপড়া। সোনি রাজদান ও পরিণীতি ছাড়াও এতে রয়েছেন তাহির রাজ ভাসিন, অনুপ সোনি এবং জেনিফার উইঙ্গেট। সিরিজটি আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেতে চলেছে।

  • Priyanka Mukherjee
    ABOUT THE AUTHOR
    Priyanka Mukherjee

    প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

Home/Entertainment/‘এমন অভিজ্ঞতা আগে কখনো হয়নি’, জামাই রণবীরের ‘রামায়ণ’ নিয়ে মুখ খুললেন আলিয়ার মা
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