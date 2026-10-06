একটি বা দু'টি নয়, একসঙ্গে তিনটি ফ্ল্যাট কিনলেন সোনু নিগম, কত টাকা খরচ হল সঙ্গীতশিল্পীর?

একটি বা দু'টি নয়, একসঙ্গে তিনটি ফ্ল্যাট কিনলেন সোনু নিগম, কত টাকা খরচ হল সঙ্গীতশিল্পীর?
মুম্বইয়ের বুকে, ফ্ল্যাট কেনা অথবা বেচে দেওয়া নতুন কথা নয় তারকাদের কাছে। অনেক তারকা এমন আছেন যারা মায়া নগরীতে একাধিক আবাসনের মালিক। অনেকে আবার সহকর্মীর আবাসনে ভাড়া থাকেন। এবার মায়া নগরীতে একসঙ্গে তিনটি ফ্ল্যাট কিনে ফেললেন সোনু নিগম।
মুম্বইয়ের বুকে, ফ্ল্যাট কেনা অথবা বেচে দেওয়া নতুন কথা নয় তারকাদের কাছে। অনেক তারকা এমন আছেন যারা মায়া নগরীতে একাধিক আবাসনের মালিক। অনেকে আবার সহকর্মীর আবাসনে ভাড়া থাকেন। এবার মায়া নগরীতে একসঙ্গে তিনটি ফ্ল্যাট কিনে ফেললেন সোনু নিগম। কত খরচ হল?
সিআরই ম্যাট্রিক্সের হাতে আসা সম্পত্তি নিবন্ধনের নথি অনুযায়ী, বলিউড গায়ক সোনু নিগম মুম্বইয়ের আন্ধেরিতে মোট ১৭ কোটি টাকার বিনিময়ে তিনটি বাণিজ্যিক ইউনিট কিনেছেন। ২০২৬ সালের ৬ অ গস্ট নিবন্ধিত এই লেনদেনগুলো লোকান্ডওয়ালা রোডে অবস্থিত সুন্দরবন কমপ্লেক্সের অ্যাস্টন বিল্ডিংয়ের প্রথম তলার দুটি সংলগ্ন বাণিজ্যিক ইউনিট এবং নিচতলার আরেকটি অফিস ইউনিটকে অন্তর্ভুক্ত করে।
দলিলপত্র অনুযায়ী, নিগম সিঙ্গুলার হেলথ প্রাইভেট লিমিটেডের কাছ থেকে অ্যাস্টন বিল্ডিংয়ের প্রথম তলার দুটি ইউনিট ১৬ কোটি টাকায় কিনেছেন । ইউনিট দুটির সম্মিলিত কার্পেট এরিয়া ৩,৮৮৫.৭৭ বর্গফুট। এই লেনদেনের জন্য ৯৬ লক্ষ টাকার স্ট্যাম্প লেগেছে । এই লেনদেনের অংশ হিসেবে, সোনু নিগম বিল্ডিংটির বেসমেন্টে অবস্থিত স্ট্যাক পার্কিং সিস্টেমে চারটি গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গাও পেয়েছেন।
একই দিনে নথিভুক্ত একটি পৃথক লেনদেনে, নিগম সিঙ্গুলার হেলথ প্রাইভেট লিমিটেডের কাছ থেকে ১ কোটি টাকায় একই ভবনের নিচতলার একটি ইউনিট ক্রয় করেন । সম্পত্তি নিবন্ধন নথি অনুসারে, অফিসটির কার্পেট এরিয়া ২৫৮.৩৩ বর্গফুট এবং এই লেনদেনে ৬ লক্ষ টাকার স্ট্যাম্প ডিউটি প্রযোজ্য হয়েছে।
একত্রে, তিনটি বাণিজ্যিক ইউনিটের সম্মিলিত কার্পেট এলাকা ৪,১৪৪.১০ বর্গফুট এবং মোট বিবেচ্য মূল্য ১৭ কোটি টাকা । তিনটি ইউনিটকে একত্রে বিবেচনা করলে, প্রতি বর্গফুট কার্পেট এলাকার গড় আনুমানিক মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ৪১,০২১ টাকা ।
সোনু নিগমের রিয়েল এস্টেট লেনদেন
গত দুই বছর ধরে বাণিজ্যিক অফিস স্পেস ও জমি লেনদেনসহ বেশ কয়েকটি রিয়েল এস্টেট লেনদেনের কারণে সোনু নিগম আলোচনায় রয়েছেন। সিআরই ম্যাট্রিক্সের হাতে আসা সম্পত্তি নিবন্ধনের নথি অনুযায়ী, ২০২৬ সালের মে মাসে সোনু নিগম কারজাতে (মুম্বাই ৩.০-এর অংশ) ১.০৬৭ হেক্টর জমি মোট ৯৫ লক্ষ টাকায় বিক্রি করেছেন।
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