ফ্লাইট পরিণত হল কনসার্টে, মাঝ আকাশে যাত্রীদের গান গেয়ে শোনালেন সোনু
গায়ক যেখানেই যান সেখানেই বসে যায় সংগীত আসর, এই কথাটি যে কথাটা সত্যি তা প্রমাণ করে দিলেন সোনু নিগম। সম্প্রতি মুম্বাইগামী একটি ফ্লাইটে সফর করার সময় যাত্রীদের অনুরোধে গান গাইতে শুরু করলেন তিনি, যা তৈরি করল একটি ম্যাজিক্যাল মোমেন্ট।
গায়ক যেখানেই যান সেখানেই বসে যায় সংগীত আসর, এই কথাটি যে কথাটা সত্যি তা প্রমাণ করে দিলেন সোনু নিগম। সম্প্রতি মুম্বাইগামী একটি ফ্লাইটে সফর করার সময় যাত্রীদের অনুরোধে গান গাইতে শুরু করলেন তিনি, যা তৈরি করল একটি ম্যাজিক্যাল মোমেন্ট।
ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার, ২০ নভেম্বর, একটি ইন্ডিগো ফ্লাইটে। আগের দিন এইমস রায়পুরের ওরিয়ানা ফেস্টে গান গেয়ে নিগম মুম্বই ফিরছিলেন। যাত্রীরা যখন বুঝতে পারেন যে তিনি বিমানে আছেন, তখন তাঁরা 'ওম শান্তি ওম' ছবির 'কাল হো না হো' এবং 'ম্যায় আগর কহুঁ'-সহ তাঁর জনপ্রিয় গানগুলো গাইতে শুরু করেন।
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এর পরেও গায়ক তাঁর ফোন বের করে যাত্রীদের তাঁর গানের সাথে গলা মেলাতে রেকর্ড করলেন। ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে তিনি লিখেছেন, 'যদি 'উস্কানি' শব্দটির একটি প্রেমময় সঙ্গীতময় অর্থ থাকত, তবে এটিই তার নিখুঁত উদাহরণ'। যাত্রীরাও তাঁকে পেয়ে সমানভাবে উচ্ছ্বসিত ছিলেন এবং শীঘ্রই স্পষ্ট করে দিলেন যে তাঁরা তাঁর গান শুনতে চান।
সিট বেল্ট সংকেত বন্ধ করে দেওয়ার পরেও অনেক যাত্রী গাড়ি নিয়ে নামার জন্য ওঠেননি। নিগম লক্ষ্য করেন যে তারা তার পারফরম্যান্সের জন্য অপেক্ষা করছেন এবং সেই মুহূর্তের একটি ঝলক অনলাইনে শেয়ার করেন। তিনি লিখেছেন, 'সিট বেল্ট সংকেত বন্ধ, তবুও তারা বসে আছেন, যা পরিষ্কার ইঙ্গিত দেয় যে তারা 'শো টাইম'-এর জন্য অপেক্ষা করছেন।'
এরপর তিনি করিডোরে প্রবেশ করেন এবং তাদের জন্য গান গাইতে শুরু করেন। সোনু কিসকা হ্যায় তুমকো ইন্তেজার, ম্যা হুঁ না, তুঝে লাগে না নাজারিয়া এবং কাল হো না হো-তে অভিনয় করেন। তিনি বিজুরিয়া এবং হার গাদি বাদল রাহি হ্যায় জিন্দেগিও গেয়েছিলেন কারণ যাত্রীরা আরও গানের জন্য ডাকছিল।
পরে গায়কটি সেই স্বতঃস্ফূর্ত পরিবেশনার একটি ভিডিও শেয়ার করেন এবং সাথে জাহাজে থাকা সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি বার্তা দেন। তিনি লিখেছেন, ‘এ ধরনের ভালোবাসা শুধু স্বপ্নেই দেখা যায়। সবাইকে ধন্যবাদ।’
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সোনু নিগম সম্পর্কে
সোনু নিগম ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় প্লেব্যাক গায়ক, যাঁর কর্মজীবন কয়েক দশক ধরে বিস্তৃত এবং তিনি হিন্দিসহ অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় গান গেয়েছেন। ১৯৭৩ সালের ৩০ জুলাই হরিয়ানার ফরিদাবাদে জন্মগ্রহণকারী সোনুর শৈশবেই সঙ্গীতের প্রতি আগ্রহ জন্মায় এবং তিনি তাঁর বাবা আগম কুমার নিগমের সাথে মঞ্চে গান গাওয়া শুরু করেন। ২০২২ সালে, তিনি ভারতের অন্যতম সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার পদ্মশ্রীতে ভূষিত হন। ব্যক্তিগত জীবনে, সোনু মধুরিমা নিগমের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ এবং এই দম্পতির নেভান নামে এক পুত্র রয়েছে।