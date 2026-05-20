Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    মুম্বইয়ের কারজাতে জমি বিক্রি করেছেন সোনু নিগম! গায়ক কত লাখ টাকা পেলেন জানেন?

    সিআরই ম্যাট্রিক্সের হাতে আসা সম্পত্তি নিবন্ধনের নথি অনুযায়ী, প্লেব্যাক গায়ক সোনু নিগম কারজাতে (মুম্বই ৩.০-এর অংশ) মোট ৯৫ লক্ষ টাকায় ১.০৬৭ হেক্টর জমি বিক্রি করেছেন। এর এক মাস আগে, ২০২৬ সালের এপ্রিলে তিনি একই এলাকায় ১.৯৫ কোটি টাকায় ১.৯ হেক্টরের একাধিক জমি বিক্রি করেছিলেন ।

    May 20, 2026, 09:21:47 IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সিআরই ম্যাট্রিক্সের হাতে আসা সম্পত্তি নিবন্ধনের নথি অনুযায়ী, প্লেব্যাক গায়ক সোনু নিগম কারজাতে (মুম্বই ৩.০-এর অংশ) মোট ৯৫ লক্ষ টাকায় ১.০৬৭ হেক্টর জমি বিক্রি করেছেন। এর এক মাস আগে, ২০২৬ সালের এপ্রিলে তিনি একই এলাকায় ১.৯৫ কোটি টাকায় ১.৯ হেক্টরের একাধিক জমি বিক্রি করেছিলেন ।

    মুম্বইয়ের কারজাতে জমি বিক্রি করেছেন সোনু নিগম! গায়ক কত লাখ টাকা পেলেন জানেন?
    মুম্বইয়ের কারজাতে জমি বিক্রি করেছেন সোনু নিগম! গায়ক কত লাখ টাকা পেলেন জানেন?

    সাম্প্রতিক লেনদেনগুলো কারজাতের সাভেলে গ্রামে অবস্থিত পাঁচটি সংলগ্ন জমিকে কেন্দ্র করে হয়েছে। নথি থেকে দেখা যায়, সম্মিলিত ভাবে এই লেনদেনগুলোর আওতায় প্রায় ১.০৬৭ হেক্টর জমি ৯৫ লক্ষ টাকার সম্মিলিত মূল্যে বিক্রি হয়েছে ।

    নথি অনুযায়ী, লেনদেনটি ১২ মে নিবন্ধিত হয়েছিল, যার জন্য ৫.৭ লক্ষ টাকা স্ট্যাম্প ডিউটি ​​পরিশোধ করা হয়েছিল। নথি অনুযায়ী, চারজন ব্যক্তির একটি দল ২০ লক্ষ টাকায় ০.২১ হেক্টর পরিমাপের একটি জমি ক্রয় করেছে। সংলগ্ন ০.২১৫ হেক্টর পরিমাপের আরও একটি প্লট দু'জন বাড়ি ক্রেতা ২০ লক্ষ টাকায় কিনে নিয়েছেন।

    পৃথক একটি লেনদেনে, এক ব্যক্তি ২০ লক্ষ টাকায় ০.২২৫ হেক্টর জমি কিনেছেন।এদিকে, দুই ব্যক্তি ১৭ লক্ষ টাকায় ০.২০ হেক্টরের একটি প্লট অধিগ্রহণ করেছে।রেজিস্ট্রেশন নথি অনুযায়ী, ০.২১৭ হেক্টর পরিমাপের আরও একটি জমি অন্য এক ব্যক্তির কাছে ১৮ লক্ষ টাকায় বিক্রি করা হয়েছে।

    সিআরই ম্যাট্রিক্সের হাতে আসা সম্পত্তি নিবন্ধনের নথি অনুসারে, ২০২৬ সালের এপ্রিলে সোনু নিগম মুম্বইয়ের নিকটবর্তী মহারাষ্ট্রের রায়গড় জেলার শৈলশহর কারজাতে মোট ১.৯ হেক্টরের বেশি আয়তনের একাধিক জমি ১.৯৫ কোটি টাকা মোট মূল্যে বিক্রি করেছেন।

    সম্পত্তি নিবন্ধনের নথি অনুযায়ী, একাধিক জমি চারটি লেনদেনের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে বিক্রি করা হয়েছিল। এই চারটি লেনদেনের মধ্যে, প্রথম লেনদেনে ০.৪০৫ হেক্টর জমি ৫০ লক্ষ টাকায় , দ্বিতীয় লেনদেনে ০.৭১৮ হেক্টর জমি ৭৫ লক্ষ টাকায়, তৃতীয় লেনদেনে ০.৬০৭ হেক্টর জমি ৫০ লক্ষ টাকায় এবং চতুর্থ লেনদেনে ০.২০৮ হেক্টর জমি ২০ লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়। নথি থেকে দেখা যায়, চারটি লেনদেনই ৭ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে নিবন্ধিত হয়েছিল, যার জন্য ১১.৭০ লক্ষ টাকার স্ট্যাম্প ডিউটি ​​পরিশোধ করা হয়েছিল।

    লিয়াসেস ফোরাস-এর হাতে আসা সম্পত্তি নিবন্ধন নথি অনুসারে, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে আগম কুমার নিগম ১০ কোটি টাকায় মুম্বইয়ের মাধ আইল্যান্ডে একতলা আবাসিক ও বাণিজ্যিক কাঠামো-সহ ১,১৯৭ বর্গ মিটার জমি ক্রয় করেছেন। ২০২৫ সালে সোনু নিগম রিয়েল এস্টেট লেনদেনের জন্য চর্চায় ছিলেন, তিনি মুম্বইয়ের সান্তাক্রুজ ইস্ট-এ পাঁচ বছরের জন্য একটি বাণিজ্যিক সম্পত্তি লিজ নিয়েছিলেন, যার মোট ভাড়া ছিল ১২.৬১ কোটি টাকারও বেশি।

    কারজাতকে মুম্বই ৩.০-এর অংশ হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে, যা তৃতীয় মুম্বই নামেও পরিচিত, এবং এটি বর্তমানে একটি জনপ্রিয় দ্বিতীয় আবাসস্থল । এই অঞ্চলটি নভি মুম্বাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে রায়গড়ে একটি বৃহত্তর নগর সম্প্রসারণের অংশ, যার লক্ষ্য মুম্বইয়ের যানজট কমানো এবং একটি নতুন অর্থনৈতিক কেন্দ্র তৈরি করা। মহারাষ্ট্র সরকার ভূমি একত্রীকরণ নীতি, অবকাঠামোগত বিনিয়োগ এবং বৈশ্বিক পুঁজি, শিল্প ও সমন্বিত টাউনশিপ আকর্ষণের জন্য প্রণোদনার মাধ্যমে এই উন্নয়নকে উৎসাহিত করছে।

    Home/Entertainment/মুম্বইয়ের কারজাতে জমি বিক্রি করেছেন সোনু নিগম! গায়ক কত লাখ টাকা পেলেন জানেন?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes