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সলমনকে রোস্টের দাবি উড়িয়ে ভাইরাল ভিডিও নিয়ে মুখ খুললেন সোনু নিগম

সম্প্রতি সোনু নিগমের একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছিল। এই ভাইরাল ভিডিওর মাধ্যমে দাবি করা হচ্ছে যে সোনু নিগম সালমান খানকে গান গাওয়ার জন্য রোস্ট করেছেন। এখন এই ভাইরাল ভিডিওতে নীরবতা ভাঙলেন সোনু নিগম।  

Published on: Sep 17, 2026, 23:01:09 IST
By Tulika Samadder
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সলমন খানের গান শুনে সোনু নিগমের প্রতিক্রিয়ার একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই শুরু হয়েছিল নানা চর্চা। দাবি করা হয়, সলমনের গান নিয়ে মজা করেছেন সোনু। এবার সেই ভাইরাল ভিডিয়ো নিয়ে মুখ খুলে জানালেন আসল সত্যি।

সোনু নিগম-সলমন খান।
সোনু নিগম-সলমন খান।

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় সোনু নিগমের একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়। সেখানে টেলিভিশনে সলমন খানের গাওয়া ‘ম্যায় হুঁ হিরো তেরা’ গানটি শুনতে দেখা যায় সোনুকে। গান শোনার পর তাঁর কিছু মন্তব্যের অংশও ছড়িয়ে পড়ে। এরপরই দাবি করা হয়, সলমনের গানকে কার্যত ‘রোস্ট’ করেছেন সোনু নিগম।

ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োতে সোনুকে বলতে শোনা যায়, বহুদিন পর তিনি এত ভালো কিছু শুনেছেন। এরপরই তাঁকে বলতে শোনা যায়, এমনভাবে কাউকে গান গাইতে শুনলে তিনি কেঁদে ফেলবেন। এই অংশটি নিয়েই সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয় জোর চর্চা।

তবে বিষয়টি নিয়ে এবার নিজেই মুখ খুলেছেন সোনু নিগম। নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে ভাইরাল ভিডিয়োটি শেয়ার করে তিনি জানান, ভিডিয়োটি এডিট করা হয়েছে। তাঁর দাবি, তিনি সলমন খানের গান শুনে ওই প্রতিক্রিয়া দেননি।

সোনু জানান, তিনি আসলে এক ছোট্ট পাকিস্তানি মেয়ের গান শুনে ওই প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন। তাঁর সেই বক্তব্যের পর স্পষ্ট হয়ে যায়, ভাইরাল ভিডিয়োতে তাঁর পুরনো বক্তব্যের সঙ্গে সলমন খানের গানকে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল।

সোনুর পোস্টের পরেও অবশ্য নেটিজেনদের একাংশ নানা মন্তব্য করেছেন। কেউ দাবি করেছেন, ভিডিয়োটি এডিট করা হলেও সোনুর বক্তব্যের অন্য অর্থ রয়েছে। আবার কেউ বিষয়টি নিয়ে মজার মন্তব্যও করেছেন। অনেকে অবশ্য ইন্টারনেটে ভিডিয়ো সম্পাদনা করে কীভাবে একটি বক্তব্যের অর্থ বদলে দেওয়া যায়, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন।

ভাইরাল হওয়া ভিডিও সম্পর্কে সোনু নিগম কী বলেছিলেন? সোনু নিগমের এই ভিডিও ভাইরাল হওয়ার সাথে সাথেই লোকেরা বলতে শুরু করে যে সোনু নিগম সালমান খানকে ভাজছেন। তবে এখন সোনু নিগম পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে এই ভিডিওটি টেম্পারিং করা হয়েছে। তিনি লিখেছেন - ইন্টারনেটে যে কোনও কিছু ঘটতে পারে। আমি এই সম্পাদিত ভিডিওটি দেখেছি। আমি এই প্রতিক্রিয়া দিয়েছি ছোট্ট পাকিস্তানি মেয়ের গানটিতে।

‘ম্যায় হুঁ হিরো তেরা’ নিয়ে কেন শুরু হয়েছিল বিতর্ক?

সম্প্রতি সলমন খানের ছবি ‘হিরো’-র ১১ বছর পূর্তি উপলক্ষে সলমন খান ফিল্মসের তরফে ‘ম্যায় হুঁ হিরো তেরা’ গানের একটি ভিডিয়ো শেয়ার করা হয়েছিল। এই পোস্টে গানের সুরকার আমাল মালিকের নাম উল্লেখ না করায় তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। এরপর বিষয়টি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা আলোচনা শুরু হয় এবং অনেকে তাঁর বক্তব্যকে সলমন খানের সঙ্গে যুক্ত করে দেখেন।

পরে আমাল মালিক নিজেই বিষয়টি পরিষ্কার করেন। তিনি জানান, তাঁর বক্তব্য সালমান খানের বিরুদ্ধে নয়, বরং সলমন খান ফিল্মসের পোস্ট, পিআর এবং ডিজিটাল টিমের উদ্দেশে ছিল। শিল্পীদের আরও গুরুত্ব দিয়ে দেখার প্রয়োজনীয়তার কথাই তিনি বলতে চেয়েছিলেন।

  • Tulika Samadder
    ABOUT THE AUTHOR
    Tulika Samadder

    হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

Home/Entertainment/সলমনকে রোস্টের দাবি উড়িয়ে ভাইরাল ভিডিও নিয়ে মুখ খুললেন সোনু নিগম
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