হড়পা বানে তছনছ নেপাল, পাশে বলিউডের ‘মসিহা’! ত্রাণ নিয়ে পৌঁছলেন সোনু সুদ

হড়পা বানে তছনছ নেপাল, পাশে বলিউডের ‘মসিহা’! ত্রাণ নিয়ে পৌঁছলেন সোনু সুদ
ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত নেপালের মানুষের পাশে দাঁড়াতে এবার সরাসরি সেখানে পৌঁছে গেলেন বলিউড অভিনেতা সোনু সুদ। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন কম্বল, খাবার-সহ প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রী। শুধু তা-ই নয়, আগামী কয়েক মাসও দুর্গতদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন অভিনেতা।
নেপালে ভয়াবহ বন্যা ও হড়পা বানে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের পর এবার দুর্গতদের পাশে দাঁড়ালেন বলিউড অভিনেতা সোনু সুদ। নিজের চ্যারিটি ফাউন্ডেশনের টিমকে সঙ্গে নিয়ে নেপালে পৌঁছে গিয়েছেন অভিনেতা। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের হাতে প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রী তুলে দেওয়ার পাশাপাশি তাঁদের জীবন ফের স্বাভাবিক ছন্দে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।
ত্রাণসামগ্রী নিয়ে নেপালে সোনু
ANI-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সোনু সুদ জানান, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সঙ্গে দেখা করতেই তাঁরা নেপালে এসেছেন। তাঁদের হাতে কম্বল ও খাবার-সহ একাধিক প্রয়োজনীয় সামগ্রী তুলে দেওয়া হচ্ছে।
অভিনেতার কথায়, শুধু এই মুহূর্তের ত্রাণেই থেমে থাকতে চান না তাঁরা। আগামী কয়েক মাসও নেপালের দুর্গত মানুষদের কাছে প্রয়োজনীয় সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাবে তাঁর ফাউন্ডেশন। ভারত থেকে নেপালে ত্রাণসামগ্রী নিয়ে আসার ক্ষেত্রে বেশ কিছু কাগজপত্র ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয় বলেও জানান তিনি।
‘সকলেরই নিজের মতো করে সাহায্য করা উচিত’
সোনু আরও বলেন, এই কঠিন সময়ে প্রত্যেকেরই নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী দুর্গতদের সাহায্য করা উচিত। ইতিমধ্যেই তাঁর দল কম্বল ও খাবার নিয়ে পৌঁছেছে। পাশাপাশি স্থানীয় মানুষের কাছ থেকেও তাঁদের প্রয়োজনের কথা জানতে চাইছেন তাঁরা। সেই অনুযায়ী পরবর্তী সময়ে আরও প্রয়োজনীয় সামগ্রী পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে।
ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত নেপাল
২৬ অগস্ট হিমালয় অঞ্চলে হিমবাহ ধস, পাথর ও বরফের বিশাল স্রোত থেকে ভয়াবহ বন্যা তৈরি হয়। নেপালের একাধিক এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, ৩১ অগস্ট পর্যন্ত নেপালে ৯৩৯ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৩,৯২৫ জন নিখোঁজ ছিলেন। নিখোঁজদের মধ্যে ৫৯২ জন বিদেশিও রয়েছেন। উদ্ধার ও তল্লাশি অভিযান এখনও চলছে।
এই ভয়াবহ বিপর্যয়ের পর নেপালের দুর্গত মানুষের পাশে একাধিক সংস্থা সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল সোনু সুদের চ্যারিটি ফাউন্ডেশনও। অভিনেতার লক্ষ্য, তাৎক্ষণিক ত্রাণের পাশাপাশি আগামী দিনগুলিতেও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সাহায্য করে তাঁদের জীবন ফের স্বাভাবিক করে তোলার চেষ্টা করা।
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