Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    জেন জিকে ‘গাটার জেনারেশন’ বলে কটাক্ষ কঙ্গনার, ‘নিন্দনীয়’ বলে বিদ্রুপ সোনুর

     কঙ্গনা রানাওয়াত জেন জিকে গাটার জেনারেশন বলে বিতর্কের মধ্যে পড়েছেন। এখন এই মন্তব্যের উপর সোনু সুদ তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তিনি কঙ্গনার মন্তব্যকে নিন্দনীয় বলেছেন।

    Published on: Jul 29, 2026, 22:30:53 IST
    By Swati Das Banerjee
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    কঙ্গনা রানাওয়াত জেন জিকে ‘গাটার জেনারেশন’ বলার পরে আলোচনায় এসেছেন। এখন এই বিষয়ে অভিনেতা সোনু সুদ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। সোনু সুদ কঙ্গনার মন্তব্যকে ‘নিন্দনীয়’ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি এর পর উপদেশমূলক সুরে বলেছেন যে, যে কোনও বিষয় নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করে কথা বলা উচিত।

    জেন জিকে ‘গাটার জেনারেশন’ বলে কটাক্ষ কঙ্গনার, ‘নিন্দনীয়’ বলে বিদ্রুপ সোনুর (Instagram)
    জেন জিকে ‘গাটার জেনারেশন’ বলে কটাক্ষ কঙ্গনার, ‘নিন্দনীয়’ বলে বিদ্রুপ সোনুর (Instagram)

    কঙ্গনার মন্তব্যে সোনু সুদের প্রতিক্রিয়া

    একটি প্রেস কনফারেন্সের সময় সোনু সুদ জানান, তিনি কঙ্গনার মন্তব্য শোনেননি। কিন্তু তার মনে হয়, যুবকরাই অভিনেতাদের তৈরি করে, এঁরাই সেই উচ্চতায় নিয়ে যায় যেখানে শিল্পীরা আছেন।

    সোনু সুদ বলেন, 'যতক্ষন না তারা আপনার পাশে আছে, ততক্ষন আপনি অগ্রগতি করবেন। যদি এই লোকেরা আপনার সাথে না থাকে, তবে এটি কঠিন হয়ে পড়ে। তাই সকলকে নিয়ে চলা উচিত।’

    সোনু সুদ আরও বলেন, ‘আপনার পেশা যাই হোক, আপনি অভিনেতা হন, ডাক্তার হন বা অন্য কেউ, এই পৃথিবীতে আপনার অস্তিত্ব তখনই অর্থবান যখন মানুষ আপনি থেকে সংযুক্ত।’

    কঙ্গনার মন্তব্যকে ‘নিন্দনীয়’ বললেন সোনু

    সোনু সুদকে কঙ্গনার মন্তব্য প্রসঙ্গে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন, ‘যদি কঙ্গনা সত্যিই এটি বলেছে তবে এটি খুবই নিন্দনীয়। এটি বলা উচিত নয়। একটি প্রবাদ আছে, ভাবনা-চিন্তা করে বলা উচিত। চিন্তা করে কথা বলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ জনতা ঈশ্বরেরই একটি রূপ।’

    কঙ্গনা কী বলেছেন?

    কঙ্গনার সেই মন্তব্যের পরে বিতর্ক শুরু হয়েছে যখন তিনি যন্তর-মন্তর প্রোটেস্ট নিয়ে তার মতামত প্রকাশ করেছিলেন। তিনি তার ইনস্টা স্টোরিতে লিখেছিলেন, 'আমি জীবনে কোনও এক স্থানে এতো ময়লা দেখিনি। জেন জি প্রোটেস্টের রিলস দেখে বমি আসে। আমি কখনও এত নিম্নস্তরের কথা একসাথে শুনিনি।

    কঙ্গনা তাঁর এই মন্তব্যে বলেছেন, "আমি এই লোকদের জেনারেশন গাটার বলি। এদের মধ্যে কিছু লোকের কাছে সিস্টেমকে দেওয়ার জন্য কিছুই নেই। কঙ্গনার এই মন্তব্যের উপর সোশ্যাল মিডিয়ায় বহু লোক সমালোচনা করে চলেছেন। সিপিজে-এর সৌরভ দাসও কঙ্গনার মন্তব্যের উপর আপত্তি জানিয়েছেন।

    Home/Entertainment/জেন জিকে ‘গাটার জেনারেশন’ বলে কটাক্ষ কঙ্গনার, ‘নিন্দনীয়’ বলে বিদ্রুপ সোনুর
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes