Soumitrisha: ‘আমাদের রাজ্য যেন আরও ভালো সুযোগ- সুবিধা…’! বিজেপির শপথগ্রহণে পোস্ট করে ট্রোল হলেন তৃণমূল-ঘনিষ্ঠ সৌমিতৃষা
নির্বাচন পরবর্তী ফলাফল প্রকাশের পর নীরাবতা বজায় রাখলেও, নতুন সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে পোস্ট এল তৃণমূল-ঘনিষ্ঠ সৌমিতৃষার থেকে। যদিও ট্রো করল নেটপাড়া।
টলিউডের যেই তারকারা এতদিন সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে সৌমিতৃষা কুণ্ডু অন্যতম। মিঠাই ধারাবাহিক দিয়ে জনপ্রিয়তার শীর্ষে আসা এই অভিনেত্রী অংশ নিয়েছিলেন তৎকালীন শাসক দলের ভোট প্রচারেও। এমনকী, ভোটের ফলাফল বেরনোর দিনও যখন গণনার শুরুতে এগিয়ে গিয়েছিল বিজেপি, তখনও সৌমিতৃষার গলায় ঝরে পড়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে আত্মবিশ্বাস।
নির্বাচন পরবর্তী ফলাফল প্রকাশের পর নীরাবতা বজায় রাখলেও, নতুন সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে পোস্ট এল সৌমিতৃষার থেকে। অভিনেত্রী লিখলেন, ‘ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) এবং আমাদের নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। নতুন মুখ্যমন্ত্রী আজ শপথ গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে, আমি সত্যিই আশা করি এটি পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন, অগ্রগতি এবং ইতিবাচক পরিবর্তনের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে।’
‘আমাদের রাজ্য যেন সমৃদ্ধি, শান্তি এবং প্রতিটি নাগরিকের জন্য আরও ভালো সুযোগ-সুবিধা নিয়ে এগিয়ে যায়। নতুন সরকারকে শক্তি, প্রজ্ঞা এবং রাজ্যের সকল মানুষের কল্যাণে কাজ করার সাফল্য কামনা করছি। অনেক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।’, আরও লেখেন সৌমিতৃষা নিজের এই পোস্টে।
তবে সৌমিতৃষার এই পোস্ট আসতেই ভেসে এল কটাক্ষ। একজন লেখেন, ‘নাটক করছে, মাঠ তৈরি করছে—এদের যেন এই পার্টি পলিটিক্সে কোনো জায়গা না হয়’। আরেকজন লেখেন, ‘টাকার জন্য সবকিছু করতে পারে।’
২০২৬ সালের শুরুতে শোনা গিয়েছিল যে, নির্বাচনের টিকিট পেতে পারেন সৌমিতৃষা। বছর খানেক আগেই তিনি রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন। অকপটে ভালোবাসা প্রকাশ করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে। এখন দেখার রাজনৈতিক পালাবদলের পর নিজের ‘পুরনো ভালোবাসা’ তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষেই থাকেন, নাকি রং বদল হয়!
সৌমিতৃষার অভিনয় জীবনের শুরু হয় ২০১৭ সালে টেলিভিশন ধারাবাহিকের মাধ্যমে। ঝিল্লি' নামক একটি নেতিবাচক চরিত্রে দেখা যায় এ আমার গুরুদক্ষিণা-তে। এরপর তিনি 'জয় কালী কলকাত্তাওয়ালী', 'অলৌকিক না লৌকিক' এবং 'গোপাল ভাঁড়'-এর মতো ধারাবাহিকে কাজ করেন। কনে বউ ধারাবাহিকের প্রথম শীর্ষ চরিত্রে অভিনয়। তাঁর কেরিয়ারের টার্নিং পয়েন্ট ছিল জি বাংলার মিঠাই সিরিয়াল। এই ধারাবাহিকের মাধ্যমে রাতারাতি আকাশছোঁয়া খ্যাতি অর্জন করেন। এরপর বড় পর্দায় কাজের শুরু প্রধান সিনেমা দিয়ে দেবের বিপরীতে। এরপর তিনি ১০ই জুন নামের একটি সিনেমাতেও কাজ করেন। হইচইয়ের ‘কালরাত্রি’ ওয়েব সিরিজের ২টি সিজনে দেখা গিয়েছে সৌমিতৃষাকে।
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার।