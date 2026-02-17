Soumyadeep-Swastika: একা মায়ের লড়াইয়ের গল্প জি বাংলায়, জুটিতে বিরাট চমক! স্বস্তিকার নায়ক সৌম্যদীপ

বাংলা ছোটপর্দার দর্শকদের জন্য বড় চমক! জল্পনার অবসান ঘটিয়ে এবার ছোট পর্দায় ফিরছেন সাম্প্রতিক সময়ের দুই সবচেয়ে চর্চিত মেগার নায়ক এবং নায়িকা। জি বাংলার আসন্ন মেগায় জুটিতে দেখা যাবে স্বস্তিকা ঘোষ এবং অভিনেতা সৌম্যদীপ মুখোপাধ্যায়তে। একা মায়ের লড়াইয়ের গল্প ‘অন্নপূর্ণার লক্ষ্মীরা’-তে লিড চরিত্রে জগদ্ধাত্রীর স্বয়ম্ভূ এবং অনুরাগের ছোঁয়ার দীপা।
এক লড়াকু মায়ের গল্প
ধারাবাহিকের মূল প্রেক্ষাপট আবর্তিত হয়েছে এক সাহসী এবং স্বাবলম্বী নারী ‘অন্নপূর্ণা’-কে ঘিরে। সমাজে পুত্রসন্তান না হওয়ার গ্লানি এবং স্বামীর ত্যাগের শিকার হয়েও অন্নপূর্ণা হার মানেননি। নিজের অদম্য ইচ্ছা ও মানসিক দৃঢ়তা নিয়ে তিনি একাই বড় করে তুলেছেন তাঁর তিন কন্যাকে। এই কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করছেন প্রবীণ অভিনেত্রী সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভাতের হোটেল চালান অন্নপূর্ণা।
নতুন জুটির সমীকরণ
দীর্ঘ চার বছর ‘অনুরাগের ছোঁয়া’ ধারাবাহিকে অভিনয়ের পর এবার এক নতুন চ্যালেঞ্জিং চরিত্রে ফিরছেন তিনি। ‘জগদ্ধাত্রী’ ধারাবাহিকের সাড়ে তিন বছরের সফল যাত্রার পর এবার তাঁকে দেখা যাবে এক মাতৃভক্ত ছেলের ভূমিকায়।
অন্নপূর্ণার তিন মেয়ের মধ্যে দুই মেয়ের চরিত্রের থাকছেন স্বস্তিকা, ইপ্সিতা মুখোপাধ্যায়। তৃতীয় কন্যে কে হবেন তা খোলসা হয়নি। গল্পের মোড় স্বস্তিকা ও সৌম্যদীপের সম্পর্কের রসায়নকে কীভাবে তুলে ধরবে, তা নিয়ে এখনও রহস্য বজায় রেখেছে নির্মাতারা। স্বস্তিকা ও সৌম্যদীপ—উভয়েই এর আগে মেগা হিট ধারাবাহিকের মুখ ছিলেন। তাই তাঁদের এই নতুন জুটি দর্শকদের কাছে কতটা সমাদৃত হয়, এখন সেটাই দেখার বিষয়।
এই মেগায় স্বস্তিকার লুক হবে একদম পাশের বাড়ির সাধারণ মেয়ের মতোই। পরনে সুতির সাদামাটা সালোয়ার কামিজ, চুলে বিনুনী, কপালে ছোট্ট টিপ। অনুরাগের ছোঁয়াতে দীপার রঙ ছিল কালো, স্বস্তিকা বাস্তবে কিন্তু ফর্সা। এই মেগায় নিজের স্ক্রিনটোনেই পাওয়া যাবে অভিনেত্রীকে। অ
খুব শীঘ্রই এই ধারাবাহিকের শুটিং শুরু হতে চলেছে। বাংলা সিরিয়ালের এই নতুন লড়াই আর সম্পর্কের গল্প নিয়ে দর্শকদের মধ্যে ইতিবাচক কৌতুহল তৈরি হয়েছে।