Sourav's Mother Birthday: ‘তুমি সবসময় আমার একমাত্র ভরসা হয়ে থেকেছ…’! মায়ের জন্মদিনে আবেগে ভাসলেন সৌরভ

Sourav's Mother Birthday: ‘তুমি সবসময় আমার একমাত্র ভরসা হয়ে থেকেছ…’! মায়ের জন্মদিনে আবেগে ভাসলেন সৌরভ
সৌরভ দাসের মা সুচেতা ভৌমিক একাধিক সময় জানিয়েছেন, ছোটবেলা ছেলের দুষ্টুমিতে একেবারে হাল খারাপ হয়ে যেত তাঁর। যদিও সেই দুষ্টু, পড়াশোনায় ফাঁকি দেওয়া ছেলেটাই আজ গোটা বাংলার মানুষের মনে জায়গা করে নিয়েছেন।
টলিউডে একাধিক হিট সিনেমা-সিরিজ উপহার দিয়েছেন অভিনেতা সৌরভ দাস। যদিও শুরুটা হয়েছিল ‘বয়েই গেল’ ধারাবাহিক দিয়ে। স্বল্প কেরিয়ারে যেমন একাধিক হিট উপহার দিয়েছেন, তেমনই আবার এসেছে বিতর্কও। কঠিন পরিস্থিতিতেও যদিও সৌরভকে আগলে রেখেছিল পরিবার। বিশেষ করে মা! সুচেতা ভৌমিক একাধিক সময় জানিয়েছেন ছোটবেলা ছেলের দুষ্টুমিতে একেবারে হাল খারাপ হয়ে যেত তাঁর। ভয়ে ভয়ে থাকতেন, এই বুঝি ছেলের স্কুল থেকে ডেকে পাঠাল। যদিও সেই দুষ্টু, পড়াশোনায় ফাঁকি দেওয়া ছেলেটাই আজ গোটা বাংলার মানুষের মনে জায়গা করে নিয়েছেন।
মাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে সৌরভ লিখলেন, ‘শুভ জন্মদিন, মা। জীবন আমাকে যেখানেই নিয়ে যাক না কেন, তুমি সবসময় আমার একমাত্র ভরসা হয়ে থেকেছ। আমার প্রতিটি সাফল্য, প্রতিটি ব্যর্থতা, প্রতিটি সংশয়ের মুহূর্তে তুমি অটুট ভালোবাসা নিয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়ে থেকেছ।’
মায়ের জন্য সৌরভ আরও লিখলেন, ‘তুমিই আমার সবচেয়ে বড় শক্তি, আমার সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়, আর সেই মানুষ, যার উপর আমি কখনো আশা বা বিশ্বাস হারাই না। আজ আমি যা কিছু, তার অনেকটাই তোমার জন্য। জীবন তোমাকেও সেই একই রকম অফুরন্ত ভালোবাসা আর সুখ দিক, যা তুমি সারাজীবন ধরে আমাকে আর সবার মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছ। আমি যত মানুষকে দেখেছি, তাদের মধ্যে তুমিই সবচেয়ে প্রাণবন্ত আর আনন্দে ভরিয়ে দেওয়া মানুষ। শুভ জন্মদিন, মা। তোমাকে আমি সবসময় ভালোবাসি।’
সৌরভরা দুই ভাই-বোন। দাদার থেকে একেবারেই আলাদা বোন। শান্ত, লেখাপড়াতেও ভালো। মা-বাবা দুজনেই ছিলেন কর্মরত। ফলে ছোট্ট বোনকে মায়ের ভালোবাসা দিয়েই একপ্রকার আগলে রাখতেন অভিনেতা।
সৌরভ শো বিজের দুনিয়ায় পা রাখার আগে থিয়েটার করতেন। কৌশিক সেনের 'স্বপ্নসন্ধনী' থিয়েটারের মাধ্যমে অভিনয়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল। 'বয়েই গেল' ধারাবাহিকের পর সৌরভকে দেখা যায় 'মন্টু পাইলট' ও 'চরিত্রহীন'-এর মতো ওয়েব সিরিজে। 'বলো দুগ্গা মাই কি' (২০১৭), 'ইস্কাবন' (২০২২), 'বার্নিং বাটারফ্লাইস' (২০২৪)-এর মতো সিনেমাতেও দেখা গিয়েছে তাঁকে। কাজ করেছেন বলিউডের চর্চিত প্রোজেক্ট বেঙ্গল ফাইলস সিনেমাতে। তাঁকে দেখা গিয়েছিল গোপাল পাঁঠার চরিত্রে। সম্প্রতি যিশু সেনগুপ্তর সঙ্গে খুলেছেন প্রযোজনা সংস্থা হোয়াই সো সিরিয়াস। যেখান থেকে সদ্য মুক্তি পেয়েছে ‘অভিমান’।
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