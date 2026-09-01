Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

বিগ বসের জন্য ১৫০ কোটি পারিশ্রমিক নিলেন সলমন! বাংলায় হোস্ট করতে সৌরভ কত পাচ্ছেন?

বাংলায় শুরু হয়ে গিয়েছে বিগ বস। সবে ১টি এপিসোড হয়েছে। এদিকে ৬ সেপ্টেম্বর থেকে বিগ বস হিন্দির ২০তম সিজন শুরু। এবারেও মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিক সলমনের। তা সৌরভের পারিশ্রমিক কত বাংলা বিগ বসের জন্য?

Published on: Sep 1, 2026, 10:04:54 IST
By Tulika Samadder
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • whatsapp
Copy link
  • copy link

বলিউড সুপারস্টার সলমন খান টিভি এবং ওটিটি প্ল্যাটফর্মে ফিরতে চলেছেন। রিয়েলিটি টিভি শো 'বিগ বস'-এর ২০তম সিজন ৬ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে। আর এবারও প্রতিযোগী তালিকা নিয়ে যেমন দর্শকদের উত্তেজনা তুঙ্গে, তেমনই সলমন খানের পারিশ্রমিক নিয়ে। খবর, প্রতি বছরের মতো এই বছরও সালমান খান বিগ বসের জন্য মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিক নিচ্ছেন। কিন্তু প্রশ্নটা হল সেই অঙ্কটা ঠিক কত? আমরা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করব। তবে তার আগে, চলুন দেখে নেওয়া যাক গত তিনটি সিজনে সালমান খানের পারিশ্রমিক কীভাবে বেড়েছে। একইসঙ্গে জেনে নেব বিগ বস বাংলা সঞ্চালনার জন্য সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের পকেটেই বা কত টাকা ঢুকছে।

বিগ বস সঞ্চালনার জন্য সৌরভ ও সলমন খান কত টাকা পারিশ্রমিক পাচ্ছেন?
বিগ বস সঞ্চালনার জন্য সৌরভ ও সলমন খান কত টাকা পারিশ্রমিক পাচ্ছেন?

প্রথম তিনটি সিজনে সলমন খান কত পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন

সলমন খান ২০১০ সালে বিগ বসের প্রথম সিজন সঞ্চালনা করেছিলেন। এটি ছিল শো-টির চতুর্থ সিজন, এবং তাঁকে প্রতি পর্বের জন্য ২.৫ কোটি টাকার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। এই সিজনটি এতটাই জোরালো সাড়া পেয়েছিল যে নির্মাতারা সঞ্চালক পরিবর্তন না করে সলমন খানকে নিয়েই শো চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। বিগ বস সিজন ৫-এর জন্য সলমন খানের পারিশ্রমিক প্রতি পর্বে ২.৫ কোটি টাকাই অপরিবর্তিত ছিল। বিগ বস সিজন ৬-এর জন্যও সলমন একই পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন, কিন্তু এরপর থেকেই তার ভাগ্য বদলাতে শুরু করে।

সলমনের পারিশ্রমিক দ্রুত বাড়তে শুরু করে

বিগ বস সিজন ৬-এর পরই সলমন খান বুঝে যান যে, শো-এর নির্মাতারা তাঁকে ছাড়া চলতে পারবেন না। এবং শো-এর নির্মাতারাও বুঝতে পারেন যে সলমন তাঁদের জন্য একটি লাভজনক চুক্তি হিসেবে প্রমাণিত হচ্ছেন। এই কারণেই, বিগ বস সিজন ৭-এ নির্মাতারা সলমনের পারিশ্রমিক বাড়িয়ে প্রতি পর্বে ৫ কোটি টাকা করেন। এরপর থেকে দাবাং অভিনেতার পারিশ্রমিক বাড়তেই থাকে। কখনও নির্মাতারা তাঁকে প্রতি পর্বের জন্য চুক্তিবদ্ধ করতেন, কখনও বা পুরো সিজনের জন্য।

বিগ বস সিজন ২০-এর জন্য তিনি কত পারিশ্রমিক নিচ্ছেন?

বিগ বসের এই সিজন সম্পর্কে জানা গিয়েছে যে, সলমন খানকে পুরো সিজনের জন্য ১২০ কোটি টাকার পারিশ্রমিকের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। খেলার প্রসঙ্গে বলতে গেলে, এই সিজনে অনেক নতুন কিছু থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই সিজনে কোন প্রতিযোগীরা অংশ নেবেন, তা নিয়েও গুঞ্জন চলছে। শোনা যাচ্ছে মৌনি রায়, ফয়জল খান, কণিকা মান, মাহি ভিজ, গীতা বসরা, জান্নাত জুবায়ের, মিস্টার ফয়জু, সুনীল পাল, নিয়া শর্মা, পার্ল ভি পুরি, শৌভিক চক্রবর্তী এবং রিয়া আহির শো-এর অংশ হতে পারেন।

বিগ বসের সিজনসলমন খানের পারিশ্রমিক
বিগ বস সিজন ৪প্রতি এপিসোডে ২.৫ কোটি টাকা
বিগ বস সিজন ৫প্রতি এপিসোডে ২.৫ কোটি টাকা
বিগ বস সিজন ৬প্রতি এপিসোডে ২.৫ কোটি টাকা
বিগ বস সিজন ৭প্রতি এপিসোডে ৫ কোটি টাকা
বিগ বস সিজন ৮প্রতি এপিসোডে ৫.৫ কোটি টাকা
বিগ বস সিজন ৯প্রতি এপিসোডে ৬ কোটি টাকা
বিগ বস সিজন ১০প্রতি এপিসোডে ৮ কোটি টাকা
বিগ বস সিজন ১১প্রতি এপিসোডে ১১ কোটি টাকা
বিগ বস সিজন ১২পুর সিজন মিলিয়ে ৩০০ কটি টাকা
বিগ বস সিজন ১৩পুর সিজন মিলিয়ে ২০০ কটি টাকা
বিগ বস সিজন ১৪এপিসোড পিছু ২০ কোটি টাকা
বিগ বস সিজন ১৫এপিসোড পিছু ২৫ কোটি টাকা
বিগ বস সিজন ১৬এপিসোড পিছু ৬ কোটি টাকা
বিগ বস সিজন ১৭পুরো সিজন মিলিয়ে ২০০ কোটি টাকা
বিগ বস সিজন ১৮এপিসোড পিছু ৬০ কোটি টাকা
বিগ বস সিজন ১৯পুরো সিজন মিলিয়ে ১৫০ কোটি টাকা

বাংলা বিগ বস সঞ্চালক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের পারিশ্রমিক কত?

বলে রাখা যাক, খবর রয়েছে এই পারিশ্রমিক নিয়ে মতবিরোধের কারণেই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ছেড়েছিলেন দাদাগিরি। মিডিয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী, স্টার জলসার সঙ্গে ৪ বছরের চুক্তিতে 'বিগ বস বাংলা' ও আরেকটি কুইজ শো সঞ্চালনার জন্য সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মোট পারিশ্রমিক বা চুক্তি মূল্য প্রায় ১২৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ মহারাজ পারিশ্রমিকের অঙ্কের দিক থেকে অনেক পিছিয়ে সলমন খানের থেকে।

  • Tulika Samadder
    ABOUT THE AUTHOR
    Tulika Samadder

    হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

Home/Entertainment/বিগ বসের জন্য ১৫০ কোটি পারিশ্রমিক নিলেন সলমন! বাংলায় হোস্ট করতে সৌরভ কত পাচ্ছেন?
  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes