Dadagiri-Sourav: টাকার জন্য নয়, তাহলে কেন আচমকা জি বাংলার দাদাগিরি ছাড়লেন? মুখ খুললেন সৌরভ

Dadagiri-Sourav: টাকার জন্য নয়, তাহলে কেন আচমকা জি বাংলার দাদাগিরি ছাড়লেন? মুখ খুললেন সৌরভ
টলিউডে কানাঘুষো স্টার জলসা ১২৫ কোটি টাকা দিয়েছে, তাই দাদাগিরি ছাড়েন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সত্যিই কি এটাই কারণ? মুখ খুললেন মহারাজ।
সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ছেড়ে দেওয়ার পর, প্রায় বছর দেড়েক বন্ধ ছিল জি বাংলার জনপ্রিয় গেম শো দাদাগিরি। টলিউডে কানাঘুষো পারিশ্রমিক সংক্রান্ত মতবিরোধের কারণেই নাকি তিনি ছাড়েন জি বাংলার হাত। কারণ, স্টার জলসা থেকে মোটা পারিশ্রমিকে বিগ বস বাংলা ও একটি কুইজ রিয়েলিটি শো সঞ্চালনার অফার পান।
কেন দাদাগিরি ছাড়লেন সৌরভ?
সম্প্রতি টাফ টক উইথ ঋতব্রত পডকাস্টে এসে দাদাগিরি ছাড়ার কারণ নিয়ে কথা বলেন সৌরভ। তাঁর যুক্তি দশ বছর এই শো সঞ্চালনা করার পর, নতুন চ্যালেঞ্জ হিসেবেই বিগ বস বাংলা নেওয়া। সৌরভ বলেন, ‘অনেক দিন করেছি (দাদাগিরি)। অনেক দিন তিন নম্বরে ব্যাট করেছি। এখন চার নম্বরে ব্যাট করার সময়।’
দাদা থেকে বিগ বস হয়ে ওঠার জন্যেই কি ছাড়লেন জি বাংলা? যাতে সৌরভের জবাব ছিল, ‘দাদা-দাদাই। বাঙালির ঘরের ছেলে। দাদা সিম্পল মানুষ। বিগ বস আর দাদাগিরি তো শো-এর নাম। প্রিন্স ক্রিকেটের নাম। দাদা বাঙালির ঘরের ছেলে।’
স্টার জলসার সঙ্গে সৌরভের চুক্তি
খবর রয়েছে, স্টার জলসার সঙ্গে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ৪ বছরের জন্য প্রায় ১২৫ কোটি টাকার চুক্তি হয়েছে। যাতে তিনি দুটি শো সঞ্চালনা করবেন। একটি বিগ বস বাংলা। আরেকটি কুইজ শো, তবে সেটির ফরম্যাট এখনো সামনে আসেনি, শুধু প্রথম ঝলক দেওয়া হয়েছে চ্যানেলের তরফ থেকে। খুব সম্ভবত, বিগ বস বাংলা শেষ হলেই, সেই কুইজ শো-টি শুরু হবে। অর্থাৎ ডিসেম্বরের আশেপাশে।
দেবের দাদাগিরির প্রশংসায় পঞ্চমুখ সৌরভ
এই টক শো-তে এসে সৌরভ জানান যে, দাদাগিরি-র সঞ্চালনা-র প্রস্তাব পেয়ে তাঁকে ফোন করেছিলেন দেব। তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন, দাদা হওয়ার চেষ্টা না করতে। বরং দেব হয়েই নতুনভাবে শো চালাতে। সঙ্গে সৌরভ বেশ খুশি মনেই জানান যে, দেবের সঞ্চালনায় দাদাগিরি দেখছেন তিনিয। আর তা ভালোও লাগছে।
বিগ বস বাংলা-র সঞ্চালক হিসেবে ‘ব্যর্থ’ সৌরভ?
সোশ্যাল মিডিয়ায় হামেশাই ট্রোলের মুখে পড়তে হয়েছে সৌরভকে বাংলা বিগ বসের সঞ্চালক হিসেবে। বিশেষ করে বড় অংশের দাবি, কোনো ‘সাবলীলতা নেই’ তাঁর সঞ্চালনায়। বড় বেশি ‘স্ক্রিপ্টেড’। এখানেই শেষ নয়, দর্শকদের দাবি তিনি বেশ কিছু প্রতিযোগীদের নিয়ে একপেশে। যার মধ্যে বারবার উঠে এসেছে জীতু-দুর্নিবারদের নাম। আসলে প্রথম থেকেই সলমন খানের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে সৌরভের।
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হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More